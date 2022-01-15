Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о разнице в оценках пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионатах России и Европы.
На национальном первенстве Дэвис и Смолкин в отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стали вторыми, на чемпионате Европы – седьмыми.
«В итоге Дэвис и Смолкин стали седьмыми, хотя после короткой были восьмые. Считаю, что они достойно провели своей первый чемпионат Европы.
В чемпионате России за оригинальный танец в короткой Дэвис и Смолкин получили на восемь баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно. Ребята — молодцы. К ним никаких претензий нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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