Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о разнице в оценках пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионатах России и Европы.

На национальном первенстве Дэвис и Смолкин в отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стали вторыми, на чемпионате Европы – седьмыми.



«В итоге Дэвис и Смолкин стали седьмыми, хотя после короткой были восьмые. Считаю, что они достойно провели своей первый чемпионат Европы.



В чемпионате России за оригинальный танец в короткой Дэвис и Смолкин получили на восемь баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно. Ребята — молодцы. К ним никаких претензий нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.