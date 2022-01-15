Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно

Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о разнице в оценках пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионатах России и Европы.

На национальном первенстве Дэвис и Смолкин в отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стали вторыми, на чемпионате Европы – седьмыми.

«В итоге Дэвис и Смолкин стали седьмыми, хотя после короткой были восьмые. Считаю, что они достойно провели своей первый чемпионат Европы.

В чемпионате России за оригинальный танец в короткой Дэвис и Смолкин получили на восемь баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно. Ребята — молодцы. К ним никаких претензий нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро! Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022