Ламбьель: если ЧЕ — это цирк, то остальные в нём — клоуны, а Васильев — настоящий фигурист

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Стефан Ламбьель восхитился прокатом латыша Дениса Васильева в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис — звезда! Если весь турнир — это цирк, то остальные в нём — клоуны, а Денис — настоящий фигурист. Он первый раз исполнил так чисто и мощно произвольную программу с четверным прыжком», — приводит слова Ламбьеля «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.

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