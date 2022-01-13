Странное судейство на чемпионате Европы. Российские арбитры топят своих же фигуристов?

Чемпионат Европы начался блестяще для российских фигуристов. И наши одиночники, и наши парники с лёгкостью захватили тройку лучших после короткой программы в Таллине. Казалось бы, какие могут быть вопросы к судейству? Всё ведь сложилось замечательно для наших фигуристов. Но как бы не так. Первый день соревнований омрачился весьма странным судейством российских арбитров.

Наши судьи посчитали, что ни одиночник Мозалёв, ни пара Мишина — Галлямов, выигравшие короткую программу, своих побед не заслужили. Вместо этого они отдали предпочтения другим фигуристам. А помогать Андрею и Насте с Сашей пришлось иностранцам.



Неужели российские арбитры топят своих же фигуристов?

Мозалёва не хотят пускать на Олимпиаду?

Российские мужчины устроили настоящую феерию в короткой программе на чемпионате Европы, захватив места в тройке лучших. А главным героем стал Андрей Мозалёв, попавший на турнир по замене. Фигурист, на которого не рассчитывали перед Олимпиадой, выдал блестящий прокат и опередил соотечественников. Триумф Мозалёва очень порадовал болельщиков, которые считали, что Андрея изначально несправедливо отцепили от чемпионата Европы. Но прорыву фигуриста вряд ли были рады в ФФККР, ведь Мозалёв ещё больше спутал карты перед Олимпиадой. Теперь с учеником Кирилла Давыденко придётся считаться, а федерации этого, по всей видимости, очень не хотелось. Иначе то, как оценивала Андрея российский арбитр на чемпионате Европы, не объяснишь.



В Таллине от нашей страны мужские соревнования судит Татьяна Шаркина. Короткую программу россиянка оценила строго в соответствии с тем, кто каким номером приехал на континентальное первенство. На первое место она поставила чемпиона России Марка Кондратюка с 101,12 балла, на второе — Евгения Семененко, третьего номера сборной, с 101,07 балла, и только потом уже Мозалёва. Ему она дала значительно меньше баллов, чем остальным россиянам — 99,24. Благодаря поддержке арбитров из Турции, Чехии, Болгарии, Франции и Австрии Мозалёву всё-таки удалось вырваться вперёд. Но российская судья явно не хотела видеть Андрея на первом месте.

Объяснить это можно тем, что арбитры нередко транслируют позицию своей федерации, у которой ставки сделаны заранее. Свой настрой по отношению к Мозалёву чиновники выразили ещё тогда, когда отказались включить его в основной состав сборной на чемпионат Европы. Андрею чётко дали понять, что на него в этом сезоне не рассчитывают. Но снятие Михаила Коляды из-за травмы всё-таки заставило федерацию дать шанс талантливому фигуристу. А Мозалёв делает всё, чтобы его реализовать.

По итогам одной лишь короткой делать выводы рано, ведь, зная наше мужское одиночное, в произвольной всё может перевернуться с ног на голову. Но уже сейчас очевидно, что Андрею надо прыгать выше головы, чтобы заручиться поддержкой прежде всего российской стороны. Пока арбитры из европейских стран благосклонно относятся к Мозалёву, свои же его топят и не хотят пускать на Олимпиаду. Так что если Андрей мечтает поехать в Пекин, ему ни в коем случае нельзя сдаваться в произвольной.

Российская судья сочла, что Мишина и Галлямов недостойны рекорда

Странная ситуация сложилась и в соревнованиях пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов побили мировой рекорд, причём поспособствовали этому арбитры из Польши, Франции, Венгрии и Великобритании. Российская же судья с превосходством соотечественников не согласилась. Ольга Кожемякина, судившая парный турнир, поставила ученикам Тамары Москвиной 81,73 балла — ниже того, сколько они получили на самом деле — 82,36. Можно было бы возразить, что Кожемякина — молодец, не делает скидку на национальность фигуристов и судит честно. Но как бы не так. Просто у Ольги, а возможно, и у федерации на этом турнире были собственные фавориты.



Всю поддержку россиянка направила подопечным Тутберидзе Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которым поставила высочайшие баллы, прилично превышающие мировой рекорд — 83,25. И это при том, что Женя и Володя отнюдь не были так безупречны, как указывают эти баллы. Партнёрша коснулась льда рукой на выбросе и должна была получить снижение. Но ошибку Тарасовой и Морозову отплюсовали, а вместе с этим и даровали им новый личный рекорд. А арбитр из России и вовсе посчитала, что это лучший прокат в истории. Даже лучше практически безукоризненного проката Мишиной и Галлямова.

Несмотря на неудачные выступления последние два сезона и откровенный провал на чемпионате России, Тарасова и Морозов своего авторитета не потеряли. Даже с ошибками на континентальном первенстве отечественная судья их оценила лучше, чем действующих чемпионов России и мира. Кажется, федерация решила, что дополнительная поддержка перед Олимпиадой, на которой придётся бороться с сильнейшими китайцами, лидерам сборной не нужна. Лучше поддержать третий (оглядываясь на результаты чемпионата России) номер сборной, который постоянно допускает ошибки.



Тарасова и Морозов проходят свой второй и, вероятно, последний олимпийский цикл. Возможно, федерация хочет отблагодарить опытных фигуристов за их многолетние старания, дав возможность побороться за титул чемпионов Европы и протащив в командный турнир на Олимпиаде. Но почему же от этого должны страдать другие фигуристы? Понятно, что оценки одного лишь судьи на окончательный результат могут и не повлиять. Но своим пренебрежительным отношением к спортсменам, которые здесь и сейчас лучше всех, федерация показывает, что, значит, и другим можно занижать наших лидеров.



На чемпионате Европы в отсутствие конкуренции у россиян это вряд ли скажется на результатах. Но такое странное поведение арбитров может дорого нам стоить на Олимпиаде, на которой борьба может свестись к сотым.