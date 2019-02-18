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Достойно «Оскара»: 5 феноменов в спорте, о которых сняли кино

Спорт — это незабываемые моменты, невероятные победы, игроки с феноменальными способностями. Победа в знаковом матче на последних секундах или камбэк после длительного перерыва — всё это не просто культовые моменты в спортивной истории и личные триумфы, но и отличные сюжеты для книги или фильма.

В нашей подборке мы собрали 5 киноработ, основанных на реальных событиях. Обещаем, что вы точно найдёте что-нибудь на свой вкус, неважно, от каких трансляций по ТВ у вас идут мурашки: баскетбол, хоккей, бокс или, может быть даже, гольф.

«Движение вверх»

Дата выпуска: 2018 год.

Вид спорта: баскетбол.

В основе сюжета: легендарная победа сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ) 9 сентября 1972 года.

Фильм рассказывает о невероятном противостоянии сборных СССР и США. На протяжении 36 лет до этой знаковой встречи сборная США считалась непобедимой. Никто не мог предположить, что кто-то сможет составить конкуренцию американцам на баскетбольной площадке. Однако тренер сборной СССР, несмотря ни на что, верил в своих подопечных. И в результате смог заставить и самих игроков поверить в то, что они смогут совершить невозможное.

Фото: Кадр из фильма «Движение вверх»

“Движение вверх”: 3 секунды, которые потрясли мир В прокат выходит фильм о легендарном баскетбольном матче на Олимпиаде в Мюнхене.

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом всех времён

«Легенда №17»

Дата выпуска: 2013 год.

Вид спорта: хоккей.

В основе сюжета: 2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счётом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР — Канада.

Фильм основан на реальных событиях жизни великого советского хоккеиста Валерия Харламова. Картина затрагивает период жизни Харламова с того момента, как он познакомился со своим тренером Анатолием Тарасовым. Именно под его руководством выросла будущая звезда мирового хоккея. И прошла непростой путь от игрока из низшей лиги до ведущего нападающего ЦСКА, а следом – сборной СССР.

Фото: Кадр из фильма «Легенда №17»

Как аварию Харламова перенесли на 4 года назад Угроза и признание Тарасовой, запрет на фамилию Третьяка, канадцы-гориллы – в беседе нашего обозревателя со сценаристом Михаилом Местецким.

«Али»

Дата выпуска: 2001 год.

Вид спорта: бокс.

В основе сюжета: жизнь и биография Мохаммеда Али.

Фильм рассказывает о жизни Али в период между боем за звание чемпиона мира с Сонни Листоном и до «Грохота в джунглях». Смешалось всё: принятие ислама, дружба с исламистским чернокожим активистом Малкольмом Иксом, брак с моделью Playboy, отказ от службы в армии. В этот период жизнь легендарного боксёра была неоднозначна и чрезвычайно насыщена событиями, которые и легли в основу сюжета для картины.

К слову, это не единственный фильм о жизни и карьере великого спортсмена, но один из немногих, актёры которого были номинированы на «Оскар».

Интересный факт: главную роль сыграл Уилл Смит, причём согласился он только после одобрения самого Мохаммеда.

Мохаммед Али и Уилл Смитт Фото: Кадр со съёмок фильма «Али»

Уход Величайшего. Правила жизни Мохаммеда Али Мир бокса постигла невосполнимая утрата – в 74 года ушёл из жизни легендарный трёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе Мохаммед Али

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«Нокдаун»

Дата выпуска: 2005 год.

Вид спорта: бокс.

В основе сюжета: реальная история боксёра Джима Брэддока, который смог вернуться на ринг во время Великой депрессии в Штатах.

Карьера успешного в прошлом боксёра Джеймса Брэддока, кажется, подходит к концу: череда травм не позволяет ему вернуться на ринг. Наступила Великая депрессия, потеряны все сбережения, и ему приходится браться за любую работу.

Однажды ему предлагают за небольшие деньги выйти на ринг, но бой останавливают, так как оба боксёра были очень измотаны, а Брэддок сломал руку. Боксёра дисквалифицируют и обещают больше никогда не допускать на ринг. Но судьба преподносит ему второй шанс: в последнюю минуту он заменяет другого боксёра и дерётся с претендентом на титул чемпиона мира…

Фото: Кадр из фильма «Нокдаун»

Чем больше шкаф, тем громче падает Самые громкие апсеты в истории мирового профессионального бокса в абсолютной весовой категории.

«Триумф»

Дата выпуска: 2005 год.

Вид спорта: гольф.

В основе сюжета: финал турнира по гольфу US Open в 1913 году.

История, которую фанаты гольфа называют не иначе как чудом. На финальной стадии турнира US Open никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, разгромил абсолютно непобедимого чемпиона Гарри Вардона. Причём разгромил элегантно, стильно и не без чувства юмора.

Фото: Кадр из фильма «Триумф»