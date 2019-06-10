Музыкальные фестивали, на которых тебя уже ждут

Не секрет, что летние фестивали пользуются большой популярностью. И ведь не зря! Это отличная возможность потанцевать, послушать любимую музыку, поднять себе настроение и даже сбросить лишние килограммы — практически ни один из современных фестов не обходится без зоны развлечений и спорта. Мы знаем, как полезна физическая активность на свежем воздухе, поэтому собрали для вас подборку самых жарких российских музыкальных праздников этого лета.

Encore Fest

Совсем скоро Москва отметит день рождения легенды – рэпера Тупака Шакура.

Для гостей организаторы приготовили любимую музыку, арт-пространства, стритбол, скретч-баттлы и ещё десятки развлечений. Хип-хоп будет звучать на площадке больше двенадцати часов. В гости заглянут Feduk, Obladaet, Mishlawi и другие артисты, а хедлайнером мероприятия станет группа The Outlawz.

Где: Культурный центр «ЗИЛ», Москва

Когда: 15-16 июня

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Усадьба Jazz

На фестивале интересно будет даже тем, кто не считает себя фанатом джаза. Это направление так сильно изменилось за многие годы, что сегодня участниками фестиваля могут стать артисты, казалось бы, не имеющие ничего общего с джазом. Но это только на первый взгляд. Среди выступающих в этом году — Black Eyed Peas, Азилия Бэнкс, Сплин, Иван Дорн и другие. Все они подготовили особую программу специально для фестиваля.

Где: Коломенское, Москва

Когда: 22-23 июня

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Locals Only

Посёрфить в Питере и в Сочи, освоить скейтборд, стритбол, BMX и бейсбол в Москве – всё это с радостью предлагает самый музыкально-спортивный фестиваль.

В Санкт – Петербурге выступят Skepta, The score, Мачете, MGZAVREBI и не только, в Москве заглянут Desiigner, Grandson, Zivert, Пошлая Молли, Щенки, а в Сочи – Звери.

Где:

Севкабель Порт, Санкт-Петербург

Лужники, Москва

Имеретинский порт, Сочи

Когда:

29-30 июня, Санкт –Петербург

20 июля, Москва

7 сентября, Сочи

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Нашествие

Сложно где-то ещё встретить так много артистов на одном фестивале. Традиционно на «Нашествии» можно будет послушать ДДТ, Дельфина, БИ-2, Алису, Мумий Толля, Animal Jazz, Louna, Нервов, Найка Борзова, Слота и потанцевать под хиты из «твоего 2007-го».

Ну а ещё – поиграть в пляжный футбол и волейбол, и даже пожениться.

Где: Большое Завидово, Тверь

Когда: 19-21 июля

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VK Fest 5

Или фестиваль для каждого, как заявляют организаторы. И действительно, здесь любой найдёт занятие по душе. Более 100 популярных артистов, блогеров, стендап-комиков и спикеров, 17 тематических зон и сотни интерактивных площадок будут представлены в парке северной столицы. Для вас откроются зоны музыки, технологий, моды, юмора, видеоигр и, конечно же, спорта.

Участники — Little Big, Егор Крид, ХЛЕБ, Тима Белорусских, #2Маши, Feduk, Ольга Бузова, Элджей, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Диана Арбенина, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, СБПЧ и ещё многие другие блогеры и артисты.



Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Когда: 20 и 21 июля

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CHESS & JAZZ

Москва снова принимает фестиваль для самых умных «Шахматы и джаз». В этом году программа начнётся jazz tie гала-открытием накануне основного дня. Хедлайнером станет дважды обладатель «Грэмми» Грегори Портер и трио из Манчестера GoGo Penguin. Гроссмейстеры и увлеченные интеллектуальными играми гости сыграют партии под самую подходящую для шахмат музыку.



Где: Сад «Эрмитаж», Москва

Когда: 26-27 июля

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Архстояние

Фестиваль Архстояние — это бесконечный художественный процесс и устойчивая экосистема. Проект работает, как единый организм— в этот раз фестиваль объединит на своей территории 321 участника.

Фестиваль представит процесс рождения объектов искусства: возведения грандиозного архитектурного «Угруана» Николая Полисского и новой музыки – в дни фестиваля будут представлены премьеры пяти современных опер, созданных в условиях лаборатории.

Куратором музыкальной программы фестиваля в 2019 году выступит музыкальный лейбл Leveldva.

Где: арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

Когда: 26-28 июля

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Пикник «Афиши»

Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий более 60 000 человек.

Конечно же, помимо музыки, это ещё и обширная гастрономическая программа, развлечения и спортивные активности.

Хедлайнер фестиваля — группа The Cure. А кроме них, будем ждать рок-дуэт Royal Blood, Pusha T, Blossoms, номинанта «Грэмми» mura masa, СБПЧ, Антоху МС, Дайте Танк (!), Казускому и EIGHTEEN. На новой сцене появятся Баста, проект Скриптонита «Gruppa Skryptonite», T-Fest, Matrang, Смоки Мо, «Вадяра Блюз» и Lucaveros.

Где: Коломенское, Москва

Когда: 3 августа

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Alfa Future People

Традиционно на тайном аэродроме на берегу Волги свои двери откроет главный фестиваль электронной музыки. Космические сцены, энергичные танцы, гаджеты, технологии и спорт – такое нельзя пропустить.

В этом году приедут Apashe, Angerfist, Britta Unders, Alex Neggemann, Coone и ещё много других мировых звёзд электронной музыки.

Где: Большое Козино, Нижний Новгород

Когда: 16-18 августа

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