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Тест о беге. Как правильно бегать? Проверь свои знания

Валерия Баринова
Тест. Правильно ли вы бегаете?
80% бегунов постоянно совершают эти ошибки.
Lifestyle / Бег 0

Многие считают, что бег — самый простой способ сбросить лишние килограммы или просто поддерживать себя в форме — «вышел на улицу или дорожку и побежал». Но это не так. Как и в любом другом виде спорта, в нём есть нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы тренировка была по-настоящему эффективной и безопасной.

В действительности неправильная подготовка к пробежке может привести к нежеланию их продолжать. Боли, головокружение, дискомфорт — не самые приятные последствия кардиотренировки. Для того чтобы их избежать, вам необходимо знать несколько важных положений. Проверьте себя в тесте, правильно ли вы бегаете. Нет — подтяните знания и снова отправляйтесь на тренировку. Встретимся на марафоне!

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