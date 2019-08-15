Круче Брюса Ли. Российский спортсмен побил рекорд легенды у стен Кремля

Он отжался на двух пальцах 55 раз за минуту и теперь попадёт в Книгу рекордов Гиннесса.

Многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, воркаут- и фитнес-тренер из Москвы Манвел Мамоян установил еще один рекорд. На этот раз спортсмен отжимался на двух пальцах. Причём сделал прямо на Красной площади, на фоне храма Василия Блаженного.

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Рекорд Гиннесса

Манвел Мамоян смог отжаться на двух пальцах 55 раз за минуту, предыдущий рекорд был 52 повторения. Первым такие отжимания продемонстрировал легендарный Брюс Ли. С тех пор этот вид считается одним из самых сложных в отжиманиях. Стоит отметить, что идеальная техника отжиманий Брюса Ли, которую он демонстрировал, отжимаясь на самых кончиках пальцев, так и остается непревзойденной.

Символично, что рекорд был установлен прямо на Красной площади. Теперь все материалы будут отправлены в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы рекорд был официально зарегистрирован. Спортсмен не собирается останавливаться на этом. По словам самого Мамояна, до конца года он хочет стать 10-кратным рекордсменом Гиннесса. В планах — рекорд по горизонтальным подтягиваниям. Сейчас

В этом году Манвел также постарается установить рекорд Гиннеса по подтягиваниям в горизонтальном положении. Его лучший показатель на данный момент — 20 повторений.

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