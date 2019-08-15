Круче Брюса Ли. Российский спортсмен побил рекорд легенды у стен Кремля

Многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, воркаут- и фитнес-тренер из Москвы Манвел Мамоян установил еще один рекорд. На этот раз спортсмен отжимался на двух пальцах. Причём сделал прямо на Красной площади, на фоне храма Василия Блаженного.
Манвел Мамоян смог отжаться на двух пальцах 55 раз за минуту, предыдущий рекорд был 52 повторения. Первым такие отжимания продемонстрировал легендарный Брюс Ли. С тех пор этот вид считается одним из самых сложных в отжиманиях. Стоит отметить, что идеальная техника отжиманий Брюса Ли, которую он демонстрировал, отжимаясь на самых кончиках пальцев, так и остается непревзойденной.
Символично, что рекорд был установлен прямо на Красной площади. Теперь все материалы будут отправлены в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы рекорд был официально зарегистрирован. Спортсмен не собирается останавливаться на этом. По словам самого Мамояна, до конца года он хочет стать 10-кратным рекордсменом Гиннесса. В планах — рекорд по горизонтальным подтягиваниям. Сейчас В этом году Манвел также постарается установить рекорд Гиннеса по подтягиваниям в горизонтальном положении. Его лучший показатель на данный момент — 20 повторений.