Как накачать бицепс. 3 упражнения, которые сделают ваши руки большими

Многие мужчины хотят красивый бицепс, но не все знают, как этого добиться.

Как накачать бицепс? Это один из самых частых вопросов к фитнес-тренерам. Мужчины почему-то особенно уделяют внимание этим мышцам. Мы спросили тренера премиального клуба World Class Red Side Алексея Захарова о том, как правильно и эффективно проработать мышцы бицепса.

Как правильно тренироваться в фитнес-зале. Инструкция для новичков Фитнес-тренер о том, что нужно и не нужно делать в спортзале, чтобы получить результат.

Первый совет: не зацикливаться на бицепсе, особенно если вы новичок. Если тренировать одну группу мышц слишком часто, вы перегрузите её и не получите желаемого результата. Лучше делать многосуставные упражнения, а изолирующими дополнять программу тренировок. Если же вы уверены, что вам нужно усерднее проработать бицепс, то вот три упражнения, которые дадут отличный результат. Только не забывайте отдыхать и правильно питаться.

Упражнения на бицепс

Сгибание рук широким хватом

Бицепс состоит из двух мышц: длинной и короткой головки. Первое упражнение широким хватом мы делаем, чтобы нагрузить длинную головку. При выполнении этого упражнения вы сможете поднять максимальный вес на бицепс, а значит максимально нагрузить мышцу. Следите за техникой: амплитуда движения должна быть максимальной — полное сгибание и разгибание рук. Выполняйте 10-12 повторений.

Сгибание рук с гантелями без супинации

Упражнение дает нагрузку на брахиалис, мышцу под бицепсом, которая дает иллюзию пика бицепса. Брахиалис помогает бицепсу выглядеть больше. Обратите внимание, что руки поднимаются поочередно по максимальной амплитуде, без рывков и без супинации кисти, то есть без доворота в верхней точки. Выполняйте 10-12 повторений.

Сгибание рук узким хватом в скамье Скотта

Третье упражнение делается узким хватом и нагружает короткую головку бицепса. Следите, чтобы амплитуда выполнения упражнения была максимальной. Выполняйте 10-12 повторений.

Этих трех упражнений будет достаточно, чтобы эффективно проработать бицепс.