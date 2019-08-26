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Спортивные мероприятия в августе-сентябре 2019. Куда пойти в выходные?

Полина Иноземцева
Где и как отметить конец лета, которого у нас не было
Велогонки, танцы и биохакинг. Календарь спортивных событий и фестивалей на ближайшие две недели.
Lifestyle 0

Если уходящий летний сезон не порадовал вас тёплой погодой или активными выходными, то, к счастью, ещё есть время наверстать упущенное. Выбирайте для себя интересное мероприятие и спешите проводить конец лета и встретить начало осени с пользой.

Red Bull Pump Track Championship

Когда: 7 сентября.
Локация: Сети-парк, Ижевск.

Если вы любите велогонки, то Ижевск вместе с российским этапом Red Bull Pump Track Championship ждут вас в первую осеннюю субботу. В рамках квалифицированных соревнований гонщики столкнуться за выход в гранд-финал, который пройдёт в октябре в Швейцарии. Но самое главное — вы можете не только смотреть, но и участвовать. Red Bull Pump Track открыт для всех!

Для участия необходима регистрация.

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Фестиваль «Мир футбола»

Когда: 30 августа — 1 сентября.
Локация: парк «Красная Пресня».

В ближайший уикенд вы сможете посетить первый семейный фестиваль «Мир Футбола». Столичный парк «Красная Пресня» на время превратится в прототип фан-зоны Евро 2020. Гости фестиваля смогут встретиться с известными футболистами, блогерами, посетить мастер-классы по футболу и фристайлу, пройти тематический квест и отдохнуть под музыкальную шоу-программу.

Вход свободный.

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Red Bull Music Festival Moscow 2019

Когда: 30 августа — 1 сентября.
Локации: STRELKA, арт-пространство «Рихтер», причал «Кутузовский», клуб Mutabor, бассейн «Чайка».

В последние летние выходные в Москве пройдёт крупный международный музыкальный фестиваль от Red Bull. RBMF разрушит стереотип об обычных вечеринках по схеме «лайн-ап с хедлайнером» и представит посетителям необычные музыкальные форматы и идеи. От 24-часового концерта группы «Самое Большое Простое Число» до первого в России подводного концерта совместно с британским проектом Wet Sounds — то, что ждёт вас на Red Bull Music Festival и гарантированно удивит.

Необходимо приобрети билет.

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Фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» 2019

Когда: 26 августа — 7 сентября.
Локация: ВДНХ.

Прямо сейчас в московском парке ВДНХ проходят завершающие недели фестиваля уличной культуры «Ритм моего города». В рамках недели Street Dance, с 26 августа по 1 сентября, вы сможете поближе познакомиться с уличными направлениями танца: посетить мастер-классы по различным современным направлениям и увидеть танцевальные перформансы. А в первую осеннюю неделю — Street Music — гостей ждут выступления музыкантов и возможность опробовать себя в роли диджеев.

Вход свободный.

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Фестиваль «Питер, я люблю тебя»

Когда: 31 августа.
Локация: Севкабель Порт.

В рамках фестиваля выступят участники пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, представят новые номера и постановки с графическим дизайном. Также посетителей мероприятия ждут полномасштабные концерты групп «Дунаевский Orchestra» и Sweet Hot Jazz Band. А для самых маленьких гостей организаторы подготовили детскую площадку.

Вход свободный.

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Международный фестиваль идей и технологий Rukami

Когда: 31 августа — 1 сентября.
Локация: ВДНХ.

Rukami впервые окажется в столице уже в эти выходные. Гости фестиваля окунутся в мир технологичного будущего, ведь главная тема мероприятия — «Цифровая эволюция». Посетители смогут создать удивительные устройства на мастер-классах, услышать лекции спикеров, стать свидетелями эры биохакинга и даже опробовать себя в нейропилотировании.

Вход бесплатный. Необходима регистрация.

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