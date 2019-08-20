Жара в городе. Самые яркие девчонки на фестивале Alfa Future People

Необычные и вызывающие образы участниц на AFP 2019. Этим красоткам было тепло, несмотря на погоду.

Под Нижним Новгородом в прошлые выходные было грязно и мокро. По закону подлости, дожди пришлись как раз на дни проведения одного из крупнейших в России фестивалей электронной музыки Alfa Future People. Ливень шёл практически с первого до последнего сета, не утихая.

Но гости, кажется, совсем не обращали внимание на погоду. Отличная музыка на любой вкус и красивые девчонки в ярких костюмах вокруг не давали плохому настроению проникнуть на территорию фестиваля. Смотрим и лайкаем тех, кто заряжал нас позитивом на танцполе.

Фестиваль AFP известен масштабными световыми шоу, необычными инсталяциями и танцами всю ночь напролёт. В этом году для участников были подготовлены шесть сцен. При этом, путешествуя от одной к другой, зритель окунался в атмосферы самых разных музыкальных жанров: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро.

В этом году команда фестиваля создала все условия не только для танцев всю ночь напролёт, но и для поддержания здорового духа и даже уровня образования гостей. Огромное количество площадок разделили всех гостей по интересам. Можно было и позаниматься английским и полюбоваться на творения мастеров стрит-арта, пройти пару квестов, или послушать лекции экспертов на самые разные темы.

Дресс-код фестиваля всегда простой — чем ярче, тем лучше. Однако, в этом угоду приветствовались фантазийные темы и серебристые тона. Многие учитывали это при выборе макияжа и даже дождевиков.