Осень на старте. Главные спортивные события сентября

Тем, кому в этом году не нужно на учёбу, сентябрь рискует показаться месяцем, символизирующим лишь окончание жарких летних дней. Чтобы начало осеннего сезона не казалось вам скучным и лишённым активности, мы составили календарь спортивных мероприятий, в которых точно стоит поучаствовать.

Абсолют Московский Марафон

Когда? 22 сентября

Где? Москва, Олимпийский комплекс «Лужники»

Дистанции: 10 км / 42,2 км

Фото: moscowmarathon.runc.run

Главное беговое событие страны стартует уже через 19 дней. В рамках Московского Марафона вы сможете не только испытать себя на прочность, но и полюбоваться живописными видами столицы. Маршрут забега проходит по центру Москвы: от «Лужников» по набережной Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.



А за день до главного старта, 21 сентября, юные любители бега смогут принять участие на детской дистанции от Московского Марафона. Он состоится на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Группы участников до 9 лет будут преодолевать расстояния в 400 м, а группы с 10 до 13 лет — 800 м.



Для участия необходимы платная регистрация во время работы Спортивной выставки 20 или 21 сентября и наличие медицинской справки.

Подробнее

Gran Fondo Russia

Когда? 15 сентября

Где? Серпухов, аэродром «ФИНАМ»

Дистанция: 30 км / 60 км / 90 км

Уже в этом сентябре состоится финал крупнейшей в России серии велозаездов Gran Fondo Russia. На этот раз гонка пройдёт в Серпуховском районе, который известен своей чистой экологией и природоохранными территориями. Именно поэтому участие в велозаезде сочетает в себе и спортивные соревнования, и велопрогулку по свободным от транспорта дорогам. Каждый участник может проехать дистанцию по своему уровню подготовки: 30, 60 или 90 км. Также можно выбрать формат 90-километровой велогонки для самых стойких и опытных.



Для участия необходимы платная регистрация, исправный велосипед, застёгивающийся шлем и медицинская справка.

Подробнее

IRONSTAR 226 Sochi 2019

Когда? 12 октября

Где? Сочи, гостиничный комплекс «Имеритинский»

Дистанция: 226 км.

Крупнейшее соревнование по триатлону пройдёт 12 октября в олимпийском городе Сочи. Это состязание создано для любителей «железной» дистанции, которые готовы преодолеть 3.86 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42.195 км бегом. Форматом гонки предусмотрены индивидуальное, командное прохождение дистанции и участие паратриатлетов. Помимо масштабного состязания и возможности завоевать титул «железного» человека, участников ждёт торжественное закрытие сезона триатлона.



Для участия необходимы регистрация и набор обязательных документов.

Подробнее

Reebok. Стань человеком

Когда? 28-29 сентября

Где? Москва, ландшафтный парк «Митино»

Дистанция: не менее 7 км / не менее 10 км

Самый массовый забег с захватывающими дух препятствиями, который позволит испытать возможности своего тела. Присоединившись к «Reebok. Стань человеком» вы сможете провести выходные в кругу единомышленников. Чтобы стать участником забега, нужно только собрать команду из 6 человек (или присоединиться к ней) и выбрать дистанцию: «Стандарт» или «Элит». И, конечно же, быть готовым показать максимум своих сил.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее

Пульс добра

Когда? 7 сентября

Где? Коломна, конькобежный центр Коломна

Дистанция: 21,1 км / эстафета 2x10,550 км

Благотворительный забег «Пульс добра» пройдёт уже в эту субботу в подмосковной Коломне по туристическому маршруту «Золотое кольцо России». Участвуя в мероприятии, вы делаете вклад в развитие спорта и здорового образа жизни, а также помогаете детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, вместе с благотворительным фондом «Исток».

На сегодняшний день можно выбрать две оставшихся дистанции: полумарафон и эстафету для двух человек. Успей, пока не закончились места!



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее

Бежим вместе

Где? В удобном месте, в удобное время

Когда? 10 сентября — 10 октября

Дистанция: 5 км / 10 км / 21,1 км / 42,2 км

Фото: https://web.facebook.com/Run2GetherMoscow/

Необычное digital-мероприятие «Бежим вместе» стартует уже на следующей неделе. В рамках виртуального легкоатлетического забега каждый участник сможет выбрать для себя дистанцию по силам и, самое главное, любое удобное место и время, чтобы её преодолеть.

Все собранные средства пойдут на финансирование научно-исследовательской деятельности и разработок новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее