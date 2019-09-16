Как 71-летняя бабушка побила мировой рекорд в полумарафоне?

Теперь мы будем болеть за неё на забеге в Берлине.

Говорите, что вы слишком стары для спорта? А что вы ответите, если мы скажем, что 71-летняя бабушка недавно побила мировой рекорд в полумарафоне? Но и это ещё не всё — теперь она готовится к Берлину, где она надеется улучшить мировой рекорд своей возрастной группы.

Что нужно знать о бегунье?

71-летняя Джинни Райс показала время 1:37:07 на полумарафоне в Акроне 10 августа, тем самым установив мировой рекорд своей возрастной группы.

Райс уже принадлежит мировой рекорд своей возрастной группы в марафоне, который она установила в прошлом октябре в Чикаго. Тогда она прошла дистанцию за 3:27:50.

Джинни Райс на марафоне в Чикаго Фото: chicagomarathon.com

Нынешний результат позволил Райс обойти предыдущий мировой рекорд в категории «женщины 70+» — 1:37:38, установленный Лавинией Петри из Австралии в 2014 году. Джинни поняла, что у неё появился шанс перейти эту черту, когда увидела на своих часах, что пробежала 11-ю милю за 7:01. Благодаря такому молниеносному ускорению, среднее время на милю по всей дистанции (13,1 мили) составило 7:25, что и обеспечило ей улучшение рекорда более чем на 30 секунд.

Я чувствовала себя хорошо и просто сделала это. Это было потрясающе! Я в восторге», — сказала Райс журналу World of Runner.

Для бегуньи финиширование c рекордным временем стало кульминацией нескольких месяцев упорных тренировок и неоднократных близких по времени попыток. Пробегая по 50-60 миль в неделю, она попыталась достигнуть финиша быстрее всех уже в январе на полумарафоне в Нейплсе, штате Флорида, где жила в течение полугода. Влажность на побережье залива повлияла на Джинни, и она финишировала со временем 1:38:42. До мирового рекорда ей не хватило более минуты, тем не менее, это был лучший результат Америки.

В феврале Райс участвовала в полумарафоне в Форт-Майерсе, где пересекла черту через 1:36:16, но, к сожалению, рекорды на этой несертифицированной трассе не имеют права фиксироваться. Спустя всего несколько недель после того, как она финишировала второй в своей возрастной группе на Бостонском марафоне, Райс сделала свою третью попытку побить рекорд в полумарафоне, преодолев дистанцию с результатом 1:39:41 на холмистой трассе Питсбургского полумарафона. За день до забега в Акроне, женщина ехала по трассе и переживала, что холмы смогут значительно замедлить её скорость.

Я не была уверена, что сделаю это, но решила: «Я сделаю всё возможное». Это все, что мне остаётся», — сказала Райс.

Максимума её возможностей оказалось более чем достаточно, поскольку именно эта, четвёртая попытка Райс оказалась самой успешной. В течение многих дней Джинни смотрела на цифры предыдущего мирового рекорда, написанные на бумажке, приклеенной к её холодильнику, и вот, наконец, она может гордиться тем, что побила его.

Я записала время мирового рекорда в полумарафоне, чтобы помнить о нём каждый день, видеть свою цель, и теперь, когда я его побила, я могу записать собственное время, что и собираюсь сделать», — сказала Райс.

Джинни Райс Фото: http://facebook.com/gulfcoastrunners

У Джинни есть те, кто по-настоящему гордится бабушкой, — две внучки подросткового возраста. В возрасте 35 лет она освоила бег, чтобы сбросить вес. Она объясняет свой успех тем, что у неё никогда не было травм, а недавние достижения — длительными тренировками, которые увеличили её среднюю скорость до показателя миля за 8:10-15.

Я думаю, что это единственная причина того, почему все эти годы я показываю такое хорошее время», — сказала Райс о том, что она всегда обходилась без повреждений, за исключением травмы колена в результате падения с велосипеда несколько лет назад. «Мне очень везёт, и я очень счастлива».

Сейчас она работает риэлтором, и уже через день после марафона отправилась на службу на каблуках.

Имея два мировых рекорда, Джинни Райс сосредотачивает свои усилия на улучшении результатов. Ее первая попытка побить собственный рекорд состоится на Берлинском марафоне 29 сентября. Она также планирует принять участие в марафоне в Таиланде, а также в Токийском и Бостонском марафонах в 2020 году.

«Я собираюсь на Берлинский марафон. Будет здорово, если мне удастся побить собственный мировой рекорд, даже на минуту или полминуты. Поэтому я ставлю перед собой эту цель, чтобы не останавливаться и продолжать упорно тренироваться», — сказала Джинни.