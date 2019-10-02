8 уважительных причин пропустить тренировку

Возможно, сегодня она не пойдёт вам на пользу.

Бывают дни, когда путь от дома до фитнес-зала становится непреодолимым препятствием, и идти заниматься совсем не хочется. Конечно, речь не о тех случаях, когда беговым дорожкам и бассейнам вы ежедневно предпочитаете мягкий диван и сериалы. Иногда стоит прислушаться к организму, который подаёт вам сигналы о том, что нагрузки сегодня вовсе не желательны. Именно в такие моменты вы можете воспользоваться нашим списком из восьми уважительных причин не ходить на тренировку.

Лёгкое недомогание

Сильные нагрузки во время начинающейся болезни — не лучшая идея. Однако в случае лёгкого насморка или зачатков боли в горле, низкоинтенсивная тренировка поможет разогнать кровь и поспособствует выздоровлению. Но здесь лучше судить по своему самочувствию. Если же среди симптомов обнаруживается кашель, головная боль или сильный насморк — смело отменяйте занятия, они могут только ухудшить ситуацию.

Своим экспертным мнением с нами поделилась спортивный врач сети фитнес-клубов Crocus Fitness Дана.

Врач: «Даже в случае незначительных катаральных явлений лучше отсидеться дома, поскольку лёгкий насморк и зачатки боли в горле могут быть начальными признаками ОРВИ. Даже лёгкая тренировка в таком состоянии пользы не принесёт. Более того, есть высокая вероятность заражения окружающих».

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Повышенная температура

Если вы не хотите добиться осложнений, лучше оставайтесь дома. Расслабьтесь, а для начала выпейте горячего чая с малиной или лимоном.

Врач: «При повышении температуры ни в коем случае не следует заниматься самолечением и тем более игнорировать симптомы. Обязательно обратитесь к врачу».

Боли в мышцах и суставах

Мышцам нужно время для восстановления. Чрезмерные нагрузки могут привести к ровно противоположному результату, поэтому не забывайте давать организму отдохнуть.

А вот боли в суставах могут сигнализировать о травме, так что лучше вместо тренажёрного зала направиться прямо к врачу, чтобы исключить все возможные риски.

Врач: «Чтобы не возникло чрезмерных нагрузок, необходимо перед началом тренинга пройти функциональное тестирование в кабинете спортивного врача, который обязательно есть в каждом уважающем себя клубе. Только врач, по результатам ряда тестов, определит допустимый уровень нагрузки и, с учётом полученных данных, даст рекомендации относительно тренировочного процесса».

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Недостаток сна

Качественный сон — важная составляющая эффективной тренировки. Как минимум в зале от вас будет не много толку, если вы уснёте прямо на тренажёре. К тому же усталость на занятии повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач: «Недостаток сна — бич современного человека. Причем причиной не обязательно может служить нарушение режима сна и бодрствования. Оптимальным решением в данной ситуации будет консультация врача, который поможет разобраться с этой проблемой».

Плохое настроение

Вы удивитесь, но да, это тоже может послужить уважительной причиной для отмены тренировки. Однако здесь всё индивидуально. Если в вашем случае спорт работает как отличный способ для выделения эндорфинов, то от тренировки отказываться не стоит, даже если очень хочется. Но если всё же понимаете, что выполнять упражнения сегодня придётся сквозь слёзы, перенесите занятие на следующий день и позвольте себе кусочек шоколадки или спонтанную покупку.

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Переедание

Банкет или поход в гости к бабушке перед тренировкой — идея провальная. После плотного приёма пищи должно пройти как минимум пара часов. Если перенести занятие возможности нет, лучше отменить его совсем. Иначе во время тренировки кровоснабжение желудка снизится — пища будет перевариваться с трудом. Вы, скорее всего, почувствуете тяжесть, появится одышка и даже повысится риск рвоты.

Врач: «От тренировки после переедания, как и на голодный желудок, вреда больше, чем пользы. Концентрация и скорость реакции снижены, поскольку, в первом случае, организм занят выделением ферментов для переваривания пищи, а во втором — пытается работать в энергосберегающем режиме, дабы не расходовать калорий больше, чем может себе позволить».

Похмелье

Выгонять пары алкоголя в зале привыкли многие россияне. Однако в этот момент вам нужны скорее лёгкие полезные продукты, свежий воздух и хороший сон. Помните: тренировки с похмелья могут привести к летальному исходу!

Врач: «Конечно, тренироваться в этом случае не следует. Организм физически к этому не готов и тренировка не только будет малопродуктивной, но и может негативно сказаться на здоровье. Зато вы можете побороть это негативное состояние с помощью различных детокс-программ СПА или легкой кардионагрузки».

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Отсутствие желания

Это, казалось бы, самая очевидная причина. Однако не всё так просто. Дело в том, что отсутствие желания идти на тренировку может возникнуть из-за того, что этот вид занятий просто вам не подходит. Например, зачем заставлять себя бегать на ненавистной беговой дорожке, если вы всю жизнь тяготели к танцам? Смело отменяйте тренировку и записывайтесь в ближайшую танцевальную студию. Так вы и калории потратите, и удовлетворение получите. А главное — нужда заставлять себя идти заниматься отпадёт сама по себе.