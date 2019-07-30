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Где заниматься воркаутом? Лучшие площадки для тренировок в Москве

Манвел Мамоян
Лучшие воркаут-площадки Москвы. Выбор спортсмена
7 спортивных площадок, с которых вам не захочется уходить.
Lifestyle / Город 0

Главное преимущество воркаута — его доступность. Воркаутом может заниматься любой желающий, нужно только найти хорошую площадку для тренировок. Турник и брусья есть в любом дворе, но если хочется большего, можно отправиться на специальную площадку. Помимо удобных снарядов там можно найти и единомышленников. Воркаут-тренер Манвел Мамоян выбрал для вас 7 лучших воркаут-площадок в Москве.

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Воркаут-площадка в Царицыно

Новая яркая площадка для воркаута в историческом заповеднике Царицыно. Очень гармоничный дизайн, отличающийся от всех воркаут-площадок в Москве. Оснащена всем необходимым для тренировок.

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Воркаут-площадка в Нескучном саду

Парк Горького — излюбленное место для прогулок москвичей. И там можно потренироваться. На площадке в Нескучном саду 16 тренажёров, шведские стенки, турники и брусья. Тут всегда людно, есть также зона CrossFit.

Воркаут-площадка в Лужниках

Одна из самых популярных воркаут-площадок в Москве. По выходным здесь всегда много любителей воркаута всех уровней. Тут проводят даже крупные чемпионаты, вплоть до чемпионата мира. Площадка способна вместить одновременно более 200 занимающихся, а специальное покрытие помогает обеспечить безопасность во время прыжка или падения со снарядов.

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Воркаут-площадка на Поклонной горе

Хорошая площадка со всем необходимым. Тут же есть зона CrossFit. Находится в Парке Победы между аллеей Партизан и аллеей Солдат.

Воркаут-площадка в парке Кузьминки

Излюбленное место воркаут-спортсменов. Здесь часто проходят разные фестивали и воркаут-баттлы. Находится у скейт-парка со стороны улицы Маршала Чуйкова.

Воркаут-площадка в парке Красная Пресня

Современная воркаут-площадка, щедро оборудованая снарядами, а также искусственным покрытием для безопасности.

Воркаут-площадка на Пресненском Валу

Очень популярная в воркаут-движении площадка. Тут часто проводятся Workout Games и различные воркаут-соревнования. На площадке есть всё необходимое, даже две полосы препятствий. Найти её можно по адресу: улица Пресненский Вал, 1/2 (рядом со ст. м. «Улица 1905 года»).

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