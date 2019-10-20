Какие кроссовки купить этой осенью? Выбираем идеальную пару

Со сложностью выбора новых кроссовок мы сталкиваемся ежегодно. Особенно трудно это даётся, когда речь идёт о холодном времени года. При покупке необходимой модели важно умело подойти к выбору, ведь в одной паре хочется уместить и интересный дизайн, и функциональность, и влагостойкость. Порой такая задача кажется невыполнимой. Но на полках современных магазинов так много вариантов, что среди них обязательно найдётся то, что нужно именно вам. Эта статья — отличный помощник в выборе той самой пары на осень.
Как выбрать кроссовки на осень?
Весь процесс покупки новой осенней пары можно свести к трём моментам, которые нужно учесть. У ваших кроссовок должны быть:
- Высокая (мощная) подошва
- Влагостойкий верх
- Универсальная цветовая гамма
Проигнорировать все три момента тоже можно, но это если у вас есть достаточно денег или вы живёте в тёплом регионе, где снег, слякоть и лужи случаются так же редко, как и новые фильмы Квентина Тарантино. Иначе придётся покупать кроссовки каждый месяц.
Стоит ли вообще покупать кроссовки осенью?
Конечно. Во-первых, это удобно. Во-вторых, абсолютно нормально. Все без исключения бренды под европейский рынок выпускают осенние линейки, где продумано всё, начиная от терморегуляции и заканчивая полной влагозащитой. Если у вас в голове до сих пор есть стереотип о том, что кроссовки — это какая-то быстро промокающая материя, то пора бы уже престать так думать. Стоит только заглянуть в магазины.
Сколько могут стоить хорошие (оригинальные) кроссовки?
Разброс цен может быть огромным. Если рассматривать кроссовки без скидок и акций, то сумма будет начинаться примерно от 6-7 тыс. рублей за новую пару. Потолок — ваша зарплатная ведомость. Если вы хотите найти что-то более доступное, то вам точно не обойтись без мира сайтов вроде Авито, огромных скидок на распродажах и поисков промокодов. Эти варианты точно не для ленивых, но зато позволят сэкономить деньги на что-то ещё.
Какие модели кроссовок выбрать?
Nike Air Force 1
Изначально это была баскетбольная модель, которая появилась в 80-е и стала прорывной среди всех. Спортсмены сразу же полюбили эти кроссовки и начали активно примерять их на матчи НБА, это и привлекло внимание обычных людей. Nike Air Force 1 довольно быстро перебрались из спортивных раздевалок на улицы и стали атрибутом стиля для сразу нескольких поколений. Сейчас эта модель попрежнему остаётся очень важной парой в общей товарной линейке Nike, поэтому её можно рекомендовать хоть каждую осень.
Стоимость: от 6 290 рублей.
Nike ACG React Terra Gobe
Уже несколько десятилетий подряд Nike выпускает собственную линейку ACG, которая была создана для различных погодных условий. В том числе и для осенней непогоды. Модель идеальна для того, чтобы вы смогли спокойно ходить по лужам и не бояться, что ноги промокнут или замёрзнут в ту же минуту.
Стоимость: 11 990 рублей.
The North Face Back To Berkeley
Самые известные ботинки The North Face — выбор для тех, кто ценит комфорт и защиту в любой ситуации. Первоначально модель была придумана для аутдора, а теперь перебралась в городские массивы, где не затерялась и нашла своих почитателей.
Стоимость: от 6 170 рублей.
Native Fitzsimmons
Канадский бренд Native появился всего около десяти лет назад. Однако за такой короткий срок успел выпустить ботинки, которые уже стали культовыми. Эта необычная пара — универсальное решение на осень, зиму и даже весну. Лёгкий дышащий верх и продуманная анатомия модели делает её просто шикарным межсезонным решением.
Стоимость: от 8 990 рублей.
Nike Xarr
Абсолютно новая пара от Nike, созданная на основе военных ботинок армии США. Этот вариант отлично подойдёт не только на осень, но и на зиму. Яркий дизайн и передовые технологии сошлись вместе — получилось очень стильно.
Стоимость: 11 990 рублей.
Reebok Workout Plus Ripple Boot
Reebok в этом году представили универсальную осеннюю пару кроссовок, созданную на основе винтажной модели Workout. Высокая подошва и влагостойкие материалы делают эти кроссовки отличным вариантом на осень.
Стоимость: 7 990 рублей.
New Balance 574
Винтажная пара кроссовок от New Balance в этом году получила небольшие изменения и стала пригодна для осеннего периода. Теперь кроссовки сделаны в более высоком силуэте.
Стоимость: от 11 990 рублей.