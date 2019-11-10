3,2 млн подписчиков и доход в $ 1 млн: как живёт богатейшая ринг-гёрл

Арианни Селесте 33 – её карьера модели и ринг-гёрл ещё в самом разгаре.

Существует стереотип, что ринг-гёрлз – это красивые девушки с неплохой фигурой, шагающие по рингу с табличкой в руках между раундами и вряд ли способные на более серьёзную работу. Но Арианни Селесте ставит это утверждение под вопрос. Она стала первой ринг-гёрл, которая смогла не только набрать 3,2 млн подписчиков в «инстаграме», но и заработать миллион долларов.

Кто такая Арианни Селесте?

Арианни Селесте получила огромную популярность благодаря работе ринг-гёрл на матчах UFC. В 2018 году она возглавила рейтинг самых богатых ринг-гёрл.

Арианни Селесте – это псевдоним. Настоящее имя девушки – Пенелопа Лопес. Его она сменила после окончания колледжа при Университете Невады по специальности фитнес и спортивное питание. Родилась и выросла Арианни в Лас-Вегасе. Многие считают, что красота девушки – следствие смешения кровей, ведь у Селесте мексиканско-филиппинское происхождение.

На данный момент ей уже 33 года – Арианни родилась 12 ноября 1985 года. Кстати, первая её фотосессия состоялась в четыре месяца – мало кто из моделей может похвастать таким ранним началом карьеры.

Работа в качестве ринг-гёрл в UFC

В 21 год юная Арианни пошла на кастинг ринг-гёрлз UFC, рассчитывая заработать денег на учебу. Свою карьеру она начала 13 лет назад, почти сразу став знаменитостью среди бойцов-любителей в одном из клубов Лас-Вегаса.

Уже в 2008 году на первой мировой премии MMA Awards девушка была признана «ринг-гёрл года». Эту премию вручает журнал Fighter’s Only. К настоящему моменту Арианни получала её шесть раз (2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015), став абсолютной рекордсменкой в этом деле.

В 2010 Арианни стала ведущей еженедельной программы UFC Ultimate Insider, где освещались новости организации, проходили интервью со спортсменами и показывались наиболее яркие моменты прошедших турниров.

Среди её успехов в UFC можно отметить и звёздных бойфрендов из числа бойцов — Тики Госн, Роджер Уэрта, Джош Беркман.

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Чем ещё занимается Арианни Селесте?

Постепенно популярность Арианни вышла за рамки ринга, и её стали приглашать на фотосессии для Maxim, FHM, Playboy, Sports Illustrated. Целых пять раз подряд Арианни удавалось попасть в ежегодный топ Maxim’s Hot 100 (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014). При этом наивысшей позицией была 18-я строчка рейтинга. А выпуск Playboy с Арианни стал одним из самых продаваемых в 2010 году.

Интересно, что Селесте три раза снималась в полнометражных художественных фильмах: «Гуманность» (2011), «Толстяк на ринге», где сыграла саму себя (2012), и «Бэтмен против женщины-кошки» (2013).

В 2014-2015 годах фотомодель была соведущей телешоу «Крутой тюнинг». Автомобильное реалити-шоу посвящено переделке и тюнингу авто без ведома владельца.

Сколько зарабатывает Арианни Селесте?

UFC не разглашают гонорары ринг-гёрлз. Однако один из зарубежных ресурсов уверяет, что сумма примерно равна $ 20 тыс. в год, по данным New York Post, годовой доход девушек колеблется в районе $ 30 тыс. Сайт Whatnetworth утверждает, что конкретно Арианни получает по $ 4 тыс. в неделю, однако сумма приведена не только за работу в UFС, сюда также включены модельные гонорары. Порой такие цифры не на шутку расстраивают многих бойцов. По стандартному контракту боец UFC получает за первый поединок $ 10 тыс. (+ 10 тыс. в случае победы).

Арианни любит свою семью, и её лучшая мотивация к работе звучит так:

Я делаю это, чтобы моя мама ни в чём не нуждалась и не работала. Деньги дают свободу.

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Тренировки и работа над внешностью

Селесте серьёзно относится к своей работе и строго следит за своим внешним видом. Ещё с детства девушка увлекалась спортом – в школе она была чирлидером и занималась гимнастикой. Кроме того, что она постоянно сидит на диетах, Арианни ещё и ежедневно занимается кикбоксингом и пилатесом. Своими самыми привлекательными частями тела Селесте считает глаза и подкачанные ноги.

Если говорить подробнее о питании модели, то она исключила из рациона сахар, сладости и алкоголь. Тем не менее раз в неделю Арианни устраивает разгрузочные дни. Любимая пища в читмилы – пицца и суши.

Тренировки по кикбоксингу и работа в UFC не проходят даром в отношении бойцовских навыков модели: однажды девушка разбила нос другу во время драки в номере одного из люксовых отелей, за что провела в полиции ночь и была отпущена под залог в $ 3 тыс., внесённый её мамой.

Модель не останавливается только на правильном питании и тренировках. Если сравнить фотографии Арианни за несколько лет, то весьма очевидно прослеживается вмешательство пластического хирурга. Поклонники утверждают, что грудь увеличилась с первого размера до третьего. Также многие отмечают изменившуюся форму носа и более пухлые губы.

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