Франсуа Пиенаар – спортсмен, который сделал Африку безопаснее

С того момента, как страны Африки перестали быть колониями, там не прекращаются гражданские войны. Среднестатистический человек не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит, например, в Сомали. Кроме того, что люди в этой стране уже на протяжении десятков лет воюют друг с другом. И это только самый известный пример, а сколько их на самом деле, наверное, никто не ответит точно.

Немногие бы заметили, если бы в одном из африканских государств возник ещё один конфликт. Но однажды этого не случилось. Во многом благодаря Франсуа Пиенаару – капитану сборной ЮАР по регби. Рассказываем, в чём же его заслуга перед родной страной.

Дело в политике: причины ненависти между темнокожими и белыми

Ещё до того как ЮАР стала независимой, власти ограничивали права темнокожих. Когда началась Вторая мировая война, правительство Южно-Африканского союза — так тогда называлось государство — разделилось. В парламенте заседали две партии: пробританская, которая настаивала на вступлении в войну на стороне союзников, и бурская, которая придерживалась ультраправых взглядов. Националисты поддерживали политику Третьего рейха и считали, что страна должна вступить в войну на стороне оси.

Так случилось, что на первых послевоенных выборах победу одержала именно партия бурков. После прихода к власти они начали политику угнетения темнокожего населения. Лозунг партийцев звучал так: «Южная Африка для белых». Темнокожих переселяли в резервации, основная часть страны была для них закрыта. Их лишали гражданства, запрещали участвовать в выборах, вступать в смешанные браки, получать образование и медицинскую помощь, а также мешали полноценно устроиться на работу.

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Президент Нельсон Мандела и первый Кубок мира по регби

После объявления независимости в стране появилась нелегальная партия — Африканский национальный конгресс. В её состав входил Нельсон Мандела. Сначала партия пыталась бороться с правящим режимом адекватными методами, но после расстрела мирной демонстрации перешла к вооружённому сопротивлению. В конце концов Мандела оказался в тюрьме: он был осуждён на пожизненный срок и провёл за решёткой 27 лет. После освобождения Мандела продолжил борьбу за права чернокожих, и наконец в 1994 году он выиграл президентские выборы. У коренного населения вновь появились права, но пропасть между расами оставалась огромной. Люди с разным цветом кожи ненавидели друг друга, и в любой момент могла вспыхнуть гражданская война.

В честь свержения апартеида международный совет регби позволил ЮАР провести у себя Кубок мира. Регби в Африке считалось спортом для белых и воспринималось как один из символов павшего режима. Абсурд доходил до того, что во время матчей темнокожее население поддерживало сборные соперников. Посмотрев одну из игр, Нельсон Мандела пригласил к себе капитана команды — Франсуа Пиенаара. Президент рассказал спортсмену о желании объединить нацию вокруг сборной. Именно тогда появился лозунг: «Одна страна – одна команда».

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Франсуа Пиенаар: от юношеских игр до национальной сборной ЮАР

Франсуа Пиенаар родился в городе Вереенинг в семье африканеров — так называли потомков голландских поселенцев. Впервые регби вошло в жизнь мальчика в шесть лет. Большую часть своей карьеры он провёл на позиции фланкера. Основная задача игроков этого амплуа – отобрать мяч у соперника. Франсуа выступал на юношеском уровне до окончания школы, после чего поступил в университет и получал спортивную стипендию. В студенческие годы Пиенаара начали вызывать в молодёжные сборные ЮАР.

Закончив учиться, Франсуа заключил свой первый профессиональный контракт. Спортсмен стал выступать за команду «Трансвааль», которая представляла одноимённую провинцию на внутренних соревнованиях в ЮАР. За этот клуб Пиенаар провёл больше 100 игр, и в большинстве из них он был капитаном команды. В главную сборную страны он был вызван в 1992 году и с первого до последнего матча был её капитаном. Его первой игрой стала встреча с Новой Зеландией в рамках Кубка трёх наций.

После встречи с президентом Франсуа проникся идей объединения страны. Первым делом сборная начала устраивать встречи с темнокожим населением, чтобы рассказать им о регби и его правилах. Следом «антилопы», как называют сборную ЮАР по регби, решились на беспрецедентный шаг – пригласить в команду темнокожих игроков. Пиенаар в сборной делал то же самое, что и Нельсон Мандела в масштабах всей страны. Они объединяли символы, которые значимы для разных рас. Например, сборная начала полностью петь гимн, который состоял из двух частей.

Фото: David Rogers/Allsport/Getty Images

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Путь бесперспективных «антилоп» в финал чемпионата мира

Сборная ЮАР считалась слабейшей среди участников игр, поэтому никто не ждал от неё высоких результатов. По иронии судьбы первый же матч на чемпионате мира должен был состояться против действующего чемпиона – Австралии. И эта игра стала настоящей сенсацией! Андердог, которого никто не воспринимал всерьёз, обыграл чемпиона мира со счётом 27:18.

Следующим соперником ЮАР стала Канада, которая совсем не смогла противостоять хозяевам турнира. Итог — 20:0. Вполне уверенная заявка на выход из группы, но «газелям» и этого было мало. Поэтому они одержали третью победу, обыграв Румынию со счётом 21:8. В четвертьфинале предстояло выйти на поле против сборной Западного Самоа. На тот момент эта команда представляла серьёзную силу и имела опыт выступлений в плей-офф. Сборная ЮАР снова удивила всех, разгромив соперника со счётом 42:14.

Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

В полуфинале «антилопы» сразились с ещё одним сильным игроком – сборной Франции. Казалось, что теперь-то этих выскочек из Африки точно поставят на место, ведь обыграть действующего чемпиона Европы в полуфинале чемпионата мира, мягко говоря, непросто. Но Франсуа и компания в очередной раз взяли верх и вышли в финал.

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Первая в истории победа ЮАР на чемпионате мира по регби

Перед главным матчем турнира тренировку команды посетил Нельсон Мандела. Он лично пообщался с каждым из игроков, поблагодарил их за то, чего они добились. Спортсмены в ответ подарили ему бейсболку национальной сборной. В день матча президент появился на трибуне: он был одет в майку сборной с номером капитана и в ту самую бейсболку.

Хозяева играли от обороны, так как понимали, что шансов победить в матче с таким соперником, как Новая Зеландия, мало. Каждая ошибка могла стоить победы. План на игру удался: в основное время соперники так и не смогли заработать очки с игры. Но совсем удержать оппонентов не получилось, Новая Зеландия открыла счёт со штрафного. Очень скоро ответным штрафным ударом хозяева турнира смогли сравнять счёт. Позднее команды ещё раз обменялись результативными штрафными. И, наконец, вперёд вышла команда ЮАР. Что происходило в тот момент на трибунах, описать невозможно.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сравнять счёт сборной Новой Зеландии удалось только во втором тайме. Затем, в самом конце встречи, игрок гостей попытался забить дроп-гол — ударить по мячу ногой, чтобы он залетел в очковую зону. Стадион замер, но попытка не была засчитана. Игра перешла в дополнительное время, соперники снова обменялись результативными действиями. И, наконец, за семь минут до конца дополнительного времени «газели» установили окончательный счёт. Дотерпев оставшиеся несколько минут, сборная ЮАР впервые в истории стала чемпионом мира.

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Победа на чемпионате как шаг к объединению

Нельсон Мандела вышел на поле всё в тех же майке и бейсболке, чтобы вручить капитану кубок. Франсуа Пиенаар посвятил эту победу не только тем, кто пришёл на стадион, но и всей нации. Возможно, именно тот момент, когда регбисты подняли трофей над головой, объединил страну, предотвратил войну и спас огромное количество жизней.

К сожалению, достижение на Кубке мира осталось единственным в карьере Пиенаара. В составе сборной он провёл всего 29 матчей, после чего в возрасте 29 лет завершил карьеру и отправился в Англию, где недолго работал тренером. Несмотря на переезд, он сохранял тёплые отношения с Нельсоном Манделой. Экс-президент даже стал крёстным его детей.

У Франсуа Пиенаара не было громкой карьеры на международной арене, у него нет огромной комнаты с трофеями. Но то, что он сделал для своей страны, гораздо важнее любой награды.