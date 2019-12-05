Тренируемся дома. Эффективные упражнения от фитнес-тренера

Они не отнимут много времени, зато помогут держать тело в тонусе, даже если вас настигла зимняя лень.

Зимой многие из нас становятся практически затворниками своего уютного домашнего убежища. План-максимум на день — дойти до работы, а потом быстрее отправиться домой, заварить горячий чай и смотреть новогодние фильмы. В морозы сложно заставить себя добраться до фитнес центра, особенно если он находится далеко от дома. Но не отчаивайтесь! Совместно с фитнес-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой мы подготовили комплекс упражнений для дома, которые позволят вам держать тело в тонусе всю зиму.

Что должен знать новичок перед началом домашней тренировки?

Выбирайте упражнения по своему уровню подготовки

Большой плюс тренировки дома — на неё всегда можно выкроить время. Важно лишь преодолеть свою лень и с хорошим настроением начать тренировку. Делайте это постепенно: не пытайтесь сразу же выполнять упражнения, не рассчитанные на ваш уровень. Иначе вы просто не будете получать удовольствие от спорта, а ведь это главная мотивация.

Уберите от себя все раздражители

Они могут внезапно сбить весь темп всей тренировки. Помешать вам может абсолютно всё: включённый телевизор, звонок телефона или с любопытством наблюдающий за вами питомец.

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Не ждите быстрого результата

Вы должны понимать, что красивый рельефный пресс появится не сразу и талия станет тоньше за пару дней. Вопреки медлительности прогресса не бросайте тренировки и не думайте, что от них не будет никакой пользы. Всё появится, но со временем.

Разомнитесь

Обязательно перед тренировкой выполните суставную разминку. Ведь именно она подготовит ваше тело к предстоящей нагрузке. Это займёт буквально 5 минут, так что не ленитесь.

Пейте воду

Не забывайте пить во время тренировки — это крайне важно. С потом из организма уходит много полезных веществ. А при обильном потоотделении кровь становится более густой, сердцу тяжелее её перемещать.

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Эффективные упражнения для домашней тренировки

Перед тренировкой вам понадобится коврик для фитнеса и гантели весом 2-3 кг. Всё упражнения делаются с упором на время. Их следует выполнять по кругу, по 40-50 секунд каждое. Оптимальное время для отдыха — 10 секунд. Поехали!

Приседания с выходом на носки

Исходное положение: ноги чуть шире плеч, носки разведены в стороны.

Присядьте до уровня параллели с полом, колени направьте в сторону носков, встаньте и поднимитесь на них. Старайтесь из положения приседа выталкивать себя ягодицами, сильно их сжимая.

Гусеничка с отжиманием

Исходное положение: стоя.

Опуститесь и коснитесь руками пола. Далее «пройдите» руками до позы планки, отожмитесь и таким же образом вернитесь в исходное положение.

Плечевой мост

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях.

Поднимите таз и сильно зажмите ягодицы на секунду. Затем снова опустите таз, но не касайтесь пола. При этом вы не должны расслаблять мышцы.

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Лодочка

Исходное положение: лёжа на животе, руки вытянуты над головой, ноги прямые.

На выдохе поднимите руки и ноги, напрягая спину и ягодицы. Задержитесь в таком положении на секунду.

Скручивания

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки у висков.

На выдохе поднимите лопатки от пола и сильно напрягите мышцы пресса. По традиции задержитесь в таком положении на секунду. Вернитесь в исходное положение, коснувшись пола лопатками, но не головой. Не расслабляйтесь полностью до конца упражнения.