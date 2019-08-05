Универсальная программа на все группы мышц. Подтянутое тело за 15 минут в день.

Функциональная тренировка. 4 простых упражнения дома, чтобы быть в форме

Не хватает времени на регулярные активные тренировки или не знаете с чего начать? Выполняйте всего 5 простых упражнений, чтобы быть в хорошей форме. Нужно только желание, пара квадратных метров и 15 минут в день.

Фитнес-тренер Манвел Мамоян рассказывает о простой функциональной тренировке, которая поможет каждому получить подтянутое тело.

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Что такое функциональная тренировка

Функциональна тренировка — комплекс упражнений для поддержания тонуса всех мышечных групп и общего физического развития организма. Главное отличие от других тренировок в том, что мышцы выполняют физиологически естественную для них работу. Функциональные тренировки, благодаря интенсивным нагрузкам, развивают силу и выносливость, а также эффективно сжигают калории.

Функциональная тренировка, как правило, включает в себя комплекс простых, но эффективных упражнений на все группы мышц. Не забывайте про питание. Если не сбалансировать свой рацион, то даже интенсивные тренировки не спасут от лишних килограммов.

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Упражнения

Новичкам лучше использовать самые простые упражнения и небольшое количество упражнений, постепенно наращивая нагрузку и усложняя элементы. Перед тренировкой нужно сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и избежать травм.

Бёрпи (5 повторений) Пресс (5 повторений) Отжимания (5 повторений) Приседания (5 повторений)

Упражнения выполняются следом друг за другом без отдыха. После каждого круга можно отдохнуть около 20 секунд.Выполняйте с максимальной интенсивностью 7-10 кругов. У вас уйдет на это 15-20 минут.

Если во время тренировки вы почувствовали себя плохо (тошнота или головокружение), остановитесь, вероятно, в крови нехватка глюкозы. Можно лечь на спину и поднять ноги или положить их на возвышенность — это поможет восстановиться.

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