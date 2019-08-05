Функциональная тренировка. 4 простых упражнения дома, чтобы быть в форме

Не хватает времени на регулярные активные тренировки или не знаете с чего начать? Выполняйте всего 5 простых упражнений, чтобы быть в хорошей форме. Нужно только желание, пара квадратных метров и 15 минут в день.
Фитнес-тренер Манвел Мамоян рассказывает о простой функциональной тренировке, которая поможет каждому получить подтянутое тело.
Функциональна тренировка — комплекс упражнений для поддержания тонуса всех мышечных групп и общего физического развития организма. Главное отличие от других тренировок в том, что мышцы выполняют физиологически естественную для них работу. Функциональные тренировки, благодаря интенсивным нагрузкам, развивают силу и выносливость, а также эффективно сжигают калории.
Функциональная тренировка, как правило, включает в себя комплекс простых, но эффективных упражнений на все группы мышц. Не забывайте про питание. Если не сбалансировать свой рацион, то даже интенсивные тренировки не спасут от лишних килограммов.
Новичкам лучше использовать самые простые упражнения и небольшое количество упражнений, постепенно наращивая нагрузку и усложняя элементы. Перед тренировкой нужно сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и избежать травм.
Бёрпи (5 повторений)
Пресс (5 повторений)
Отжимания (5 повторений)
Приседания (5 повторений)
Упражнения выполняются следом друг за другом без отдыха. После каждого круга можно отдохнуть около 20 секунд.Выполняйте с максимальной интенсивностью 7-10 кругов. У вас уйдет на это 15-20 минут.
Если во время тренировки вы почувствовали себя плохо (тошнота или головокружение), остановитесь, вероятно, в крови нехватка глюкозы. Можно лечь на спину и поднять ноги или положить их на возвышенность — это поможет восстановиться.