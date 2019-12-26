Что подарить девушке? 10 идей для новогоднего сюрприза

Стильные, полезные и даже вкусные подарки, которые не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола.

Подготовка новогоднего подарка для девушки — дело ответственное и иногда даже волнительное. Ведь в праздничную полночь так хочется увидеть искренние радостные эмоции в ответ на подготовленный сюрприз. Если всё ещё мучаетесь с выбором, присмотрите одну или несколько стильных, спортивных и полезных вещей из нашей традиционной подборки.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Классическая модель Air Force 1 Shadow в современной интерпретации подойдёт любительнице активного образа жизни, которая готова прошагать по городу не один километр. Специальная амортизирующая подошва сделает комфортной любую прогулку, а новая расцветка кроссовок порадует своей оригинальностью.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Абонемент в SM Stretching

Практически каждая девушка в глубине души мечтает об идеальной растяжке. А когда ещё мечты должны сбываться, как не в Новый год? В студии Самиры Мустафаевой гибкость и шпагат станут вполне себе осуществимой целью. К слову, заниматься можно по программам Stretching, TRX и Barre — индивидуально или в группах.

А не так давно в абонемент вошёл ещё один новый проект – Project by SM. Там и вы сможете составить ей компанию на боксе, хот-стретчинге или пилатесе.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

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Бутылка для воды Joseph Joseph

Этот аксессуар поможет грамотно следить за водным балансом. Крышка бутылки оснащена системой с четырьмя индикаторами, которые подскажут, сколько воды уже было выпито за день. В обновлённом дизайне теперь есть трубочка — пить стало ещё удобнее. Борцам за чистоту планеты на заметку: ёмкость сделана из экологически чистого тритана.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Купальник ZASPORT

Зима — не повод забрасывать плавание. В цельном купальнике удобнее всего заниматься в бассейне, хотя кататься на горках в аквапарке и нырять в море тоже никто не запрещал. Интересно, что дизайн этой модели был разработан специально для экипировки российских спортсменок на Европейских играх в Минске в этом году.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Блокнот Scandy

Эта вещь создана для того, чтобы в женских делах всегда был баланс. Поэтому на каждой левой странице блокнота можно писать то, что нужно выполнить на работе, а на правой — дома. Такое дизайнерское решение кажется нам очень оригинальным и действительно удобным.

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Бальзам для губ Spa Ceylon

У него есть как минимум пять очевидных плюсов: нежная текстура, приятный аромат, полностью натуральный состав, защита от ультрафиолета и длительный эффект. К тому же бальзам для губ — это настоящий мастхэв в холодное время года. Он увлажняет и питает губы, защищает от воспалений, ускоряет процесс регенерации и залечивает трещинки.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Беговая куртка Nike

Ветровка гарантированно защитит от непогоды и при этом не нанесёт ущерба проницаемости воздуха, которая так важна во время пробежек. Капюшон, ворот, прочные швы и вентиляция в нужных зонах — то, что делает эту куртку стойкой перед дождём и ветром.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Ланчбокс Monbento

Модель MB Square — это, на самом деле, целых два ланч-бокса в одном. Пара контейнеров общим объёмом в 1,7 литров позволят уместить сразу несколько блюд для полноценного завтрака, обеда или ужина вне дома. А чтобы не беспокоиться за герметичность, все отделения можно скрепить прочными резинками — они идут в комплекте.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рубашка ZASPORT

Укороченная рубашка с капюшоном дополнит как спортивный, так и повседневный образ девушки. Нам нравится, что общая цветовая гамма вещи неброская, с одним ярким жёлтым акцентом. При этом полосы, расположенные только с одной — левой — стороны, добавляют особой оригинальности.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Попкорн Holy Corn

Ваша девушка любит вкусности, но следит за фигурой? Тогда этот подарок специально для неё. Вы можете подготовить целый кино-бокс и устроить романтический вечер с просмотром новогодних комедий. Holy Corn приготовлен без глютена, на кокосовом масле, с добавлением нерафинированного тростникового сахара и морской соли. На каждой пачке написано, сколько калорий в ней содержится. Заранее успокоим — мало!

Купить в розничном магазине или заказать.

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