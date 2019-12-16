Тех, кто не хочет сидеть дома, ждут специальные программы на столичных катках, сказочный ретробал и символические забеги 1 января.

Праздник к нам приходит. Где и как встретить Новый год?

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому мы предлагаем отметить праздничную ночь весело, интересно и активно. Чтобы не просидеть все грядущие 12 месяцев за столом или перед телевизором, отправляйтесь на каток, на Красную площадь или… на бал. Рекомендуем помнить и про 1 января! Вместо того чтобы валяться в постели, можно пробежать полумарафон или символические 2020 м, а также начать исполнять данные себе обещания с самого первого дня года.

Новогодняя программа на катке ВДНХ

Когда? 31 декабря

Где? ВДНХ, Москва

На ВДНХ Новый год начинают праздновать уже днём 31 декабря. Здесь будут устраивать различные флешмобы, конкурсы и викторины. Любители активного отдыха смогут покататься на тюбинге или на коньках, а также сыграть в кёрлинг. Кроме того, на ВДНХ проходит одна из самых известных ёлок столицы. Праздник рассчитан на детей от 3 до 12 лет и организован в лучших русских традициях: хороводы, весёлые игры и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Кульминацией новогодней ночи станет торжественный салют в полночь 1 января.

На некоторые площадки ВДНХ можно попасть бесплатно. Для посещения остальных необходимо приобрести билет.

Подробнее.

Праздник на ГУМ-катке

Когда? 31 декабря

Где? ГУМ-каток, Красная площадь, Москва

ГУМ-каток на Красной площади — одно из самых популярных мест для празднования Нового года. В ночь на 1 января здесь собираются не только москвичи, но и гости столицы. В этот раз праздничная шоу-программа начнётся 31 декабря в 21:30. Если вы хотите приехать в самый центр города заранее, то время на катке можно провести и днём. Он будет открыт для всех желающих.

Чтобы попасть на ГУМ-каток в новогоднюю ночь, необходимо приобрести билет заранее.

Время активного отдыха: где покататься на коньках в столице Встаём на лёд в самых красивых парках Москвы и отправляемся за яркими впечатлениями.

Элементы для новичков. Как красиво кататься на коньках? Азы фигурного катания, которые помогут вам блеснуть на катке.

Праздник на катке «Восход» в Парке Горького

Когда? 31 декабря

Где? Парк Горького, Москва

Каток в Парке Горького традиционно становится одним из новогодних центров Москвы. 31 декабря в парке пройдут развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а любители спорта смогут встретить Новый год на коньках. Ночью лёд подсвечивается особым образом и переливается разными огнями. Праздничный салют тут запустят в 1:00 1 января, а все мероприятия продлятся до 3:00.

Для посещения катка необходимо приобрести билет.

Русский новогодний бал

Когда? 31 декабря

Где? Малый зал Государственного Кремлёвского дворца, Москва

Если вам больше по душе танцы и хочется чего-то сказочного, отправляйтесь в Кремлёвский дворец на русский новогодний ретро-бал. В 2019 году он пройдёт уже в пятый раз. Начнётся мероприятие в 18:00. В программу включены самые разные стили: вальс, полька, твист, танго и другие. Весь вечер будет играть Большой сводный оркестр под управлением дирижёра Дмитрия Дмитриенко, а артисты нескольких московских театров подготовили для гостей номера-сюрпризы.

Необходимо приобрести билет.

Что купить настоящему мужчине? 10 спортивных подарков на Новый год Идеи, которые придутся по душе любителям активного образа жизни и стильных вещей.

Для тех, кто не успевает: 10 идей подарков, которые можно купить онлайн Если вы ещё в раздумьях, что подарить коллегам, друзьям или любимому.

Новогодний праздничный забег «Подъём 1 января»

Когда? 1 января

Где? Ландшафтный парк Митино, Москва

Дистанции: 21,1 км / эстафета на троих 21,1 км / 7 км / 2,02 км / 1 км / 500 м

Фото: istockphoto.com

Первый день года не менее важен, чем новогодняя ночь. Валяться в кровати до полудня вовсе не обязательно, ведь 1 января тоже можно провести активно, например, поучаствовав в праздничном забеге. С первого же дня 2020-го можно бросить себе вызов и преодолеть дистанцию на выбор. Они рассчитаны на людей с разной физической подготовкой. Опытные спортсмены смогут осилить полумарафон. А те, кто не настолько уверен в своих силах, пробегут меньший километраж или разделят 21,1 км на троих в формате эстафеты. Есть и более облегчённый, но не менее праздничный вариант – 2020 м. Также организаторы подготовили старты для детей: на 1 км и на 500 м.

Необходимы платная предварительная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее.

Забег обещаний 2020

Когда? 1 января

Где? о. Даманский, Ярославль

Фото: russiarunning.com

«Растрястись» после новогоднего застолья смогут не только жители столицы. В Ярославле 1 января пройдёт забег обещаний: участники запишут, что они обещают самим себе, на табличках с беговыми номерами и преодолеют символичные 2020 м. Такой первый день нового года точно запомнится и даст заряд бодрости и мотивации, которых вам так не хватало в прошлом.

Для участия необходима бесплатная регистрация.

Подробнее.