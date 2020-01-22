Худые не значит красивые: девушки, которые набрали вес и стали только лучше

Зачастую чрезмерная худоба, как и избыточный вес, связана с психологическими проблемами, давлением со стороны сверстников и непринятием собственного тела. Это называется анорексией, иногда дистрофией. Девушки, страдающие заболеванием, мечтают набрать килограммы, но не всегда могут сделать это самостоятельно. Не все находят в себе силы признать, что они больны и им необходима помощь. Рассказываем о тех, кому удалось справиться со страшным диагнозом, начать новую жизнь и вернуть красоту тела.

Эмили Льюис: анорексия из-за издёвок в школе

Когда девушка из Великобритании училась в старшей школе, одноклассники издевались над ней. Именно это и заставило её начать активно сбрасывать вес. Рацион Эмили состоял из сухих хлебцев, фруктов и большого количества цельных зёрен. Такое питание привело к ужасным последствиям — анорексии и весу в 31 кг.

Фото: facebook.com/emelle.lewis.5

На все просьбы опомниться и начать нормально питаться Льюис реагировала негативно, считая, что родители и врачи дают советы не из благих побуждений. Девушка была уверена, что всё отлично: она здорова, а внешний вид её ничуть не смущал. Разве что было постоянно холодно. Британка часто теряла сознание, потому что организм просто отказывался работать из-за недостатка энергии.

Иногда я лежала и думала о том, что не смогу исполнить свои мечты, умру, не сделав абсолютно ничего хорошего. Было чувство некой несправедливости, ведь я совершенно не такого конца ждала.

Сейчас Эмили 22 года, она смогла поправиться и теперь активно занимается спортом, транслируя это в аккаунтах в социальных сетях.

Фото: facebook.com/emelle.lewis.5

По словам девушки, именно «Инстаграм» и люди с похожими проблемами помогли ей в тот период жизни и спасли от неминуемой гибели. В интернете Эмили искала девушек, которые смогли побороть анорексию. Постепенно она начала заниматься лечебной физкультурой с тренером, с каждым разом увеличивая нагрузку.

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Маргарита Барбьери: недостаточно худая для танцев

Танцовщица Маргарита считала, что её профессиональный успех зависит от цифры на весах. И чем меньше они будут показывать, чем стройнее она станет, тем больше шансов пробиться в карьере. Но девушка сошла с верного пути и довела себя до крайне тяжелого состояния и диагноза «анорексия».

Фото: instagram.com/alwaysmargi/

Получив несколько отказов на кастингах, Барбьери решила истязать себя тренировками и голодом. Она питалась на 140 ккал в день, и через короткий промежуток времени её вес опустился до отметки в 25 кг.

Когда окружающие забили тревогу о состоянии девушки, она нашла в себе силы восстановить здоровое питание и разнообразить рацион. Теперь 18-летняя Маргарита весит 60 килограммов, занимается спортом, радуясь набранной мышечной массе, и ведёт достаточно популярный блог в «Инстаграме».

Фото: instagram.com/alwaysmargi/

Энни Страчан: меньше углеводов, больше тренировок

18-летняя Энни из Новой Зеландии всегда активно занималась спортом и следила за питанием. Но в 14 лет она резко ограничила потребление углеводов, увеличив физическую активность. Такая перемена в рационе довела девушку до анорексии. Глядя на себя в зеркало, она не чувствовала себя полной, но всё равно ощущала острую неудовлетворенность фигурой и весом.

Фото: instagram.com/clean_andmean/

Лишь когда у Страчан прекратилась менструация, она осознала, что нуждается в помощи. Благодаря семье девушка постепенно начала потреблять 3,5 тыс. ккал в сутки и набирать вес. Теперь она ведет личный блог в «Инстаграме», где делится с подписчиками рецептами полезных блюд.

Фото: instagram.com/clean_andmean/

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Адриана Джонс: маленький вес и желание покончить с собой

Футболистка Адриана шесть лет боролась с анорексией. Болезнь чуть не убила девушку: она весила 37 килограммов. Спортсменка довела себя до такого состояния из-за того, что в средней школе одноклассники унижали её и обзывали мальчишкой из-за атлетичной фигуры.

Мне казалось, что я могу стать женственнее, лишь похудев.

Фото: instagram.com/_adrianajones

Весь подростковый период девушка боролась за жизнь, однако осознание реальной угрозы из-за болезни пришло к ней не сразу. Джонс пять раз пыталась покончить с собой и отказывалась от больницы. Моральная и психологическая поддержка со стороны семьи и своевременная помощь медиков дали ей возможность восстановить здоровье.

Теперь девушка весит 56 килограммов, больше не стесняется спортивной комплекции и даже гордится ею. Некогда причина страшного заболевания сегодня играет на руку Адриане: она активно занимается женским футболом.

Фото: twitter.com/thepfa

Коринна Мантегазза: диеты как наказание

В выпускном классе, в период подготовки к поступлению на медицинский факультет одного из университетов Италии, Коринна весила менее 40 килограммов. Девушка страдала дисморфофобией — расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела. Недовольная фигурой, девушка наказывала себя, отказываясь от еды. Но когда вес достиг минимальной отметки и это представляло реальную угрозу здоровью, Мантегазза прислушалась к советам врачей и поняла, что пора завязать с диетами.

Фото: instagram.com/cori.mant/

Первое, что сделала Коринна на пути к выздоровлению, — рассталась с молодым человеком, который усугублял её неуверенность в себе, упрекал в лишнем весе и поощрял похудение. Итальянка начала новую жизнь, вернула в рацион здоровую пищу и даже стала выступать на соревнованиях по бодибилдингу. В качестве дополнительной мотивации девушка зарегистрировалась в «Инстаграме», где теперь регулярно делится успехами. На её страницу подписаны более 40 тыс. человек.

Фото: instagram.com/cori.mant/