Верните мой 2007-й. Как выглядели российские спортсмены в нулевых

Смотрим на Кокорина с длинной чёлкой, нестареющего Овечкина и беззаботного Смолова. А причём тут Лопырёва?

Иногда кажется, что эпоха нулевых была совсем недавно, а 2007-й — всего несколько лет назад. Но время летит с удивительной скоростью, а вместе с ним меняются и представители российского спорта: действующие и бывшие атлеты, их супруги, амбассадоры брендов и крупных мероприятий. Вспоминаем, как эти люди выглядели раньше и что в их жизни изменилось с тех пор.

13 лет назад Смолов жил практически так же: футбол, светские мероприятия и нескончаемые вечеринки. Разве что чёлка была подлиннее. А если серьёзно, то именно в 2007-м Фёдор дебютировал в Премьер-лиге, сыграв за московский «Динамо», и стал самым молодым игроком клуба в чемпионатах России.

Раньше нападающий «Зенита» тоже предпочитал длинные волосы. В 2007-м он играл за молодёжный клуб «Локомотив» и вряд ли представлял себе тот общественный резонанс, который произведут его нетрезвые действия через десять с лишним лет.

На этом кадре к Смолову и Кокорину присоединился ещё один игрок, представлявший сборную России, — Кержаков. В настоящее время в её составе остался только Фёдор. В позапрошлом десятилетии Александр явно был беззаботнее и меньше на несколько килограммов. Сейчас экс-футболист занимается тренерской деятельностью.

Анастасия Волочкова

Это фото, вероятно, было сделано раньше 2000-го. На нём бывшая балерина и танцовщица Большого театра красива, естественна и немного загадочна. К слову, на главную сцену нашей страны она получила приглашение аж в 1998-м. Хореограф Владимир Васильев звал её выступить в роли Царевны-Лебедь в его постановке «Лебединое озеро».

А эти снимки уже больше отражают публичный образ Волочковой, яркий и эпатажный. В нулевые она вошла пёстро, если судить по нарядам, и всё-таки грустно, если вспомнить повороты в карьере. В 2003 году Анастасия была официально уволена из труппы Большого театра. Формальный повод — несоответствие требованиям физической формы.

Сейчас теннисиста и бывшую первую ракетку мира практически не увидишь без щетины. Да и с дизайнером Дашей Жуковой он уже давно не состоит в отношениях. Хотя поклонники Сафина были рады их роману, потому что нестабильная игра спортсмена наконец начала обретать равновесие.

Будучи в паре с актрисой Еленой Кориковой, Марат какое-то время отращивал волосы и собирал их в маленький пучок. Но уже на этой фотографии, сделанной точно раньше 2008 года (тогда молодые люди расстались), теннисист наиболее близок к привычному ему стилю. Правда, теперь Сафин заметно поправился.

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 13 лет назад выглядел практически так же, как и сейчас. Кажется, хоккеист вовсе не собирается стареть, если не считать появившуюся седину. Нулевые стали для Александра поворотным периодом: в 2005-м спортсмен перешёл в американский клуб, дебютировал в НХЛ и впоследствии переехал в Штаты. На этом снимке Овечкин обнимает бывшую девушку — модель Валерию Соколову. Сейчас хоккеист уже на протяжении двух лет счастлив в браке с возлюбленной Анастасией.

Анастасия Тукмачёва

Анастасия в серьёзный спорт пришла не так давно. Девушка развивает фитнес-блог, ведёт канал на YouYube, представляет Reebok и занимается триатлоном. Она покорила железную дистанцию IRONMAN 70.3. Иногда время меняет людей до неузнаваемости, но в случае с Тукмачёвой это не так. За 13 лет спортсменка не экспериментировала с внешним видом.

Бывший капитан сборной России по футболу тоже не сильно изменился с виду. Зато после 2007 года в его карьере, как и в личной жизни, произошло много событий: переход в лондонский «Арсенал», а после — в «Зенит», «Кубань» и даже казахстанский «Кайрат». С Юлией Барановской спортсмен развёлся в 2013-м, и, к сожалению, расставание пары не было мирным.

Ляйсан Утяшева

В 2007 году чемпионка Европы по художественной только начинала работу на телевидении как соведущая программы «Главная дорога». Годом ранее девушка серьёзно травмировала колено на тренировке, после чего ей пришлось оставить большой спорт. Тогда Ляйсан выглядела практически как и в настоящее время: так же любила носить стильные платья и собирать волосы в хвост.

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В нулевые Павел впервые вошёл в состав взрослого футбольного клуба «Спартак». Отыграв в нём три года, спортсмен сменил множество команд: от немецкого «Штутгарта» до нашего «Урала». Но личная жизнь Погребняка — совсем другая история. С женой Марией они знакомы со школы и остаются вместе по сей день.

Футболист, по-видимому, противостоит силе времени и практически не меняется визуально. Зато его супругу мы видели в разных образах, причём порой в совсем неудачных. Сейчас, конечно, Мария выглядит намного лучше.

Алана Мамаева

В 2007 году Алана наверняка не думала, что станет супругой футболиста Павла Мамаева. Судя по старым фото, можно с уверенностью сказать, что за 13 лет девушка успела поработать над внешностью. Она заметно похудела и, скорее всего, прибегла к коррекции некоторых черт лица филлерами.

Виктория Лопырёва

Узнать на этом кадре Викторию практически невозможно, ведь с прежним образом её связывают только светлые волосы. Со времён нулевых Лопырёва сильно поправилась, затем сбросила вес и скорректировала черты лица. Но тренировки ради похудения — не единственная её связь со спортом. Девушка является послом ФИФА с 2017 года, а её большая увлечённость футболом началась ещё в 2008-м. Тогда она стала соведущей Георгия Черданцева в программе «Футбольная ночь».

Анна Семенович

Семенович практически никто не ассоциирует с профессиональным спортом. Хотя с трёхлетнего возраста она занималась фигурным катанием и к концу карьеры достигла звания мастера спорта международного класса. А их дуэт с Романом Костомаровым считался вторым по силе среди российских после пары Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха.

За прошедшие годы Анна сменила рыжий цвет волос на блонд, заметно прибавила в весе и, скажем честно, стала привлекать внимание зрителей своими формами.