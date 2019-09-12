5 забавных историй про Марата Сафина, по которым мы его помним

После просмотра воскресного финала US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем никак нельзя отрицать как минимум два факта: Медведев — невероятно перспективный игрок, а Марат Сафин — очень запоминающийся комментатор. «Пивасик», «сорри», «подрезулька», кто ещё мог произнести такие слова в прямом эфире Первого канала, как не Сафин?

Марат на протяжении всей карьеры обладал отличным чувством юмора, которое с годами никуда не делось. Никаких штампов, никакого занудства, только лёгкое, бодрое повествование от бывшей первой ракетки мира. Сафин отлично читает игру и доходчиво объясняет её тонкости телезрителям. А ещё он посоветовал сериалы, обсудил болельщиков и пошутил про выпадение волос у Надаля. Вот несколько цитат из его комментариев:

«О, пивасик!»

«Опа, хорошо ковырнул! Браво!»

«Пошла вода горячая.»

«Надаль очень хорошо играет в футбол. Он мог бы стать лучшим в «Спартаке» или «Зените».»

«Глаза у него готовы к победе. Чувствует он, что запахло жареным.»

«Надеюсь, что я нормально объясняю. Если нет, то сорри.»

"— Давай, косую подавай. Косую-косую давай."

«Если Надаль проиграет, можно будет сказать, что он официально постарел.»

«Надаль тоже нервничает. Вот смотрите, у него волосы уже выпадают.»

«Надаль нервничает, волосы теряет. О, пивасик». Сафин – комментатор года! Марат Сафин в прямом эфире финала US Open творил что-то невообразимое. Болельщики в полном восторге и хотят ещё.

В общем, Сафин, как всегда, в своём репертуаре. Мы решили вспомнить ещё 5 причин, из-за которых любители тенниса до сих пор с восторгом вспоминают его как игрока.

Фото: vk.com/tennissss

Сафин не щадил ракетки

Марат никогда не стеснялся своих эмоций, а если он злился, доставалось обычно ракеткам. Даже 8 минут не хватит, чтобы показать все случаи, когда Сафин вымещал злобу на инвентарь. А ещё Марат мог от души выругаться прямо на корте. Любители читать по губам наверняка ужаснутся, если посмотрят записи его эмоциональных всплесков.

Могу, например, ракетку сломать. Или послать всех на…. Ну, знаете, как у нас ругаются люди. Слышали, наверное, строителей?

Всегда стоит на своём

В истории мирового тенниса навсегда остался диалог Марата Сафина и арбитра Паскаля Марии во время матча Сафин — Роддик на Australian Open 2007. После третьего сета пошёл дождь, так что матч пришлось приостановить, чтобы выдвинуть крышу и привести корт в порядок. Когда все неполадки были устранены, Марат ещё некоторое время отказывался продолжать встречу, указывая Паскалю на то, что корт ещё не высох. За это теннисист получил предупреждение.

Как только закончился первый гейм, Сафин снова начал выяснять отношения с судьёй. При счёте 1:1* (40:40) в четвёртом сете Паскаль вынес неверное решение после подачи, посчитав, что мяч попал в аут. После просмотра видеоповтора очко пришлось засчитать, и на следующей подаче Сафин выиграл гейм. В перерыве он снова завёл разговор с арбитром о несправедливости его решений и собственном бессилии перед судьями. Тогда-то и прозвучала легендарная фраза Марата:

Вы сидите тут с таким видом, будто у вас во рту сигара, а рядом две девушки. Вам и дела нет до тенниса.

Без лишней скромности

В 2004 году в Париже на турнире Roland Garros Сафин в рамках 1/32 финала встречался с испанцем Феликсом Мантильей. Марат победил со счётом 3:2, а матч запомнился необычной выходкой, которой наш теннисист отпраздновал точный удар после долгого и сложного розыгрыша. Сафин блестяще сыграл у сетки, вытащив сложнейший укороченный мяч, после чего на радостях спустил шорты.

Соперник Марата явно не ожидал такого поворота событий.

Я был удивлён, да. Это очень важный момент, а он снимает штаны, и все видели его… Не знаю, как сказать. Попу.

Судья вынес Марату предупреждение, а так как оно стало для него вторым в матче (первое — за сломанную ракетку), арбитр оштрафовал Сафина на одно очко.

После завершения карьеры сам теннисист так вспоминал этот эпизод: «Мы же должны развлекать, стараемся делать весело. Я на корте задницу рву, собрался полный стадион. По-моему, мы отлично поработали. Четыре часа прекрасного тенниса. Но из-за этого происшествия люди из ATP со мной так обошлись? По-вашему, это справедливо? Думаете, это правда справедливо? Эти люди делают всё возможное, чтобы теннис перестал развлекать. Нельзя делать то, нельзя делать это, нельзя говорить, когда хочешь говорить. Много чего нельзя. Я не хочу вдаваться в детали. Это же просто нелепо. Мне больно на это смотреть. И с каждым годом всё хуже и хуже».

В любой ситуации остаётся джентльменом

Однажды Сафин неудачно принял подачу словака Доминика Хрбаты на Кубке Хопмана — 2009 в Перте. Мяч отлетел от его ракетки в аут и попал в ассистента судьи — пожилую женщину, сидевшую у сетки. Марат тут же подбежал к ней и поцеловал, чем привёл в восторг зрителей. В тот день он вновь показал всем, что являлся, возможно, самым «живым» и чувствительным теннисистом своего времени.

Не боится говорить о личном

Далеко не каждый спортсмен сможет признаться, что не любит спорт или что он перестал приносить ему удовольствие. Чаще всего в интервью с атлетами мы слышим что-то вроде: «Спорт — это моя жизнь, и он на первом месте». Сафин подкупал поклонников своей открытостью и смелостью в суждениях, а также любил напоминать, что теннис — это «просто игра».

«Когда я выиграл второй «Шлем», у меня гора с плеч упала. Я уже думал, что так и останусь парнем, который случайно зарулил один «Шлем» и больше ничего не добился. Помню, сидел в раздевалке и думал: «Господи, спасибо. Спасибо. Я это сделал». Вместо того чтобы получать от тенниса удовольствие, я мучился. И я не хочу, чтобы другие тоже мучились, потому что это игра», — Сафин о победе на Australian Open в 2005 году.

Я вообще не люблю спорт, не люблю конкуренции. Например, мне не нравится играть в футбол. Тем более в хоккей. Баскетбол я вообще ненавижу. Никогда не смотрю спорт по телевизору. Невероятно, что я занимаюсь теннисом.

Марат Сафин — одна из ярчайших личностей не только в российском, но и в мировом теннисе. Его игру помнят и любят в самых разных частях света, а полуфинал Федерер — Сафин на Australian Open в 2005 году, продолжавшийся 4 часа 28 минут и закончившийся победой нашего теннисиста в пяти сетах, считают одним из лучших матчей в истории турнира.