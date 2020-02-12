Многие из них ударились в спорт, но не всем удалось сохранить здоровье.

Взросление на экране. Что стало с актёрами из нашей молодости

На дворе уже 2020 год, и людям, которые родились на рубеже нулевых исполнилось двадцать лет. Интересно наблюдать, как меняются и развиваются знакомые из детства. Дети-звёзды, которых отвели на кинопробы ещё совсем юными, тоже не чужды взрослению. Некоторым из них возраст придал шарма и отличной физической формы. Другие же разочаровывают поклонников безрассудным поведением и попытками разрушить карьеру и здоровье.

Тем не менее многие актёры из нашей молодости сейчас следят за собой и увлекаются спортом. Это хорошо заметно по их социальным сетям. Рассказываем, как изменились люди с экранов и чем они сейчас занимаются.

«Чарли и шоколадная фабрика»: Аннасофия Робб

Аннасофия сыграла в популярной картине «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бёртона. Она оказалась девочкой-спортсменкой по имени Виолета, которой достался золотой билет. Героиня приобрела страсть к жвачке, и эта привычка разрушила её надежды на послеэкскурсионный приз. Её раздуло так, что бедным умпа-лумпам пришлось сдувать девочку обратно.

Актриса Аннасофия родилась 8 декабря 1993 года, и с самого детства проявляла тягу к искусству, в том числе к театру. Сейчас в её профессиональном багаже более 30 картин, некоторые из них затмили её предыдущее амплуа. Она исполнила главную роль в сериале «Дневники Кэрри», снялась в «Ведьминой Горе» с Дуэйном Джонсоном и других лентах.

С начала 2000-х Робб сильно изменилась: повзрослела, похорошела и, кажется, стала милее. Точёная фигура была её отличительной особенностью с самого детства. Маленькая актриса была высокой и длинноногой, обладала параметрами, которые пророчат карьеру в модельном бизнесе. Неудивительно, что девушка часто снимается для обложек журналов и в рекламе.

«Назад в будущее»: Майкл Джей Фокс

Майкл Джей Фокс сыграл 17-летнего старшеклассника Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее». На самом деле, на момент съёмок юноше было 24 года, а к концу последнего фильма разница между возрастом актёра и его персонажа превысила десятилетие.

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»

Небольшой рост и миловидная внешность позволили Майклу стать звездой экрана на многие годы. Однако после триумфа он больше не снимался в настолько культовых картинах. В 1991 году Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Это заставило его приостановить участие в съёмках и заняться исследованием диагноза. Мужчина создал фонд в поддержку людям с тем же недугом и по сей день занимается этим делом. Актёр на своём примере доказывает, что неизлечимая болезнь — это не приговор. Он даёт надежду миллионам людей.

На сегодняшний день Майкл иногда снимается в шоу и сериалах, занимается музыкой и спортом. У него прекрасная любящая жена, три дочери и сын. В 58 лет Фокс выглядит, конечно, постаревшим, но вполне свежо и подтянуто.

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«Гарри Поттер»: Станислав Яневский

Многие помнят сильного и загадочного Виктора Крама из франшизы «Гарри Поттер», перед которым не смогла устоять даже Гермиона. Он был избран для участия в «Турнире Трёх Волшебников» от школы Дурмстранг.

С самого начала всех удивляло телосложение актёра, который был гораздо крепче остальных молодых людей. Со временем ничего не изменилось. Станислав стал ещё накаченнее и, естественно, с возрастом приобрёл более мужественные черты лица.

Сейчас Яневский активно занимается в спортзале, иногда снимается в фильмах на своей родине, в Болгарии, и пропагандирует активный образ жизни подписчикам.

Реклама Kinder: Джош Бейтс

Мальчика с голливудской улыбкой на упаковке детского шоколада Kinder помнят все. Десят лет назад реклама решила судьбу Джоша. Повзрослев, он быстро понял, что моделинг — это ниша, на которой он сможет неплохо зарабатывать.

Недавно Бейтс окончил университет, но работать по специальности «международные отношения», видимо, не собирается. Сейчас он активно пользуется «Инстаграмом» и развивает личный аккаунт. На него подписаны более 130 тыс. человек, и главной целью мужчины является продвижение блога.

«Дети шпионов»: Алекса ПенаВега

Главную роль маленькой шпионки Кармен Кортес в ленте «Дети шпионов» исполнила американская актриса и певица Алекса ПенаВега. Этот фильм стал её дебютом на большом экране. На момент съёмок девочке было всего лишь 13 лет, но, несмотря на юный возраст, все трюки Алекса исполняла без помощи каскадёров.

После «Детей шпионов» девушка попробовала себя на бродвейской сцене, появилась в главной роли в кино-мюзикле «Рипо! Генетическая опера», а также снялась в неоднозначном, но известном фильме «Мачете убивает». Сейчас она занимается вокалом и иногда участвует в съёмках различных телевизионных шоу и сериалов.

Судя по всему, всё свободное время ПенаВега полностью отдаёт семье. В её «инстаграме» много фотографий с детьми и мужем. Они живут в Майами, занимаются фитнесом и водными видами спорта.

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«Приключения Электроника»: братья Торсуевы

Братья Торсуевы полюбились отечественному зрителю исполнением ролей двух близнецов во всесоюзном хите «Приключения Электроника». После выхода фильма Юрию и Владимиру пророчили блестящую карьеру в кинематографе, но их судьба сложилась иначе.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Электроника»

По окончании школы братья поступили в университет, но были отчислены. Пошли в армию, работали водителями грузовиков, испытывали финансовые проблемы и сменили множество профессий.

Фото: facebook.com/vladimir.torsuev

Сейчас Торсуевы занимаются творческой деятельностью: снимаются в ток-шоу и сериалах. В 2011 году Владимир и Юрий создали музыкальную группу «Гараж Сыроежкина», в составе которой исполняют хиты из фильма по сей день.

Фото: facebook.com/vladimir.torsuev

«Джерри Магуайер»: Джонатан Липники

Джонатан Липники дебютировал в кино в картине Кэмерона Кроу «Джерри Магуайер». На момент съёмок мальчику было шесть лет, но он уже снимался с такими легендами, как Том Круз и Рене Зеллвегер.

Фото: Кадр из фильма «Джерри Магуайер»

Во время съёмочного процесса Джонатан проявил себя как серьёзный актер, и мастодонты кино пророчили ему яркую карьеру. Так и получилось. В 1999 году он сыграл главную роль в популярном детском фильме «Стюарт Литтл». Критики не могли налюбоваться милым мальчиком в очках, и в один голос кричали о его таланте.

Фото: Кадр из фильма «Стюарт Литтл»

Взрослый Липники снимался во многих фильмах, но его всё-равно запомнили как малыша из «Джерри Магуайера». Сейчас мужчина совсем не похож на себя в детстве. Актёр в отличной форме, увлекается смешанными единоборствами и ведёт активный образ жизни.