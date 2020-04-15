Некоторые из них даже удостоились главных ролей.

С подиума в кадр: топ-модели, которые снялись в кино и похвастались изящной фигурой

В шоу-бизнесе уже давно перемешались все роли. Никто не удивляется, когда современные актёры погружаются в музыку, а звёздные спортсмены становятся ведущими на телевидении. Ещё более естественным кажется появление супермоделей в голливудских фильмах. Рассказываем о семи случаях, когда девушки с подиума пробовали себя в кадре.

Милла Йовович

Большинство любителей кино знают её по фильмам, однако девушка начинала карьеру именно как модель. Уже в 12 лет Милла была на обложке итальянского журнала Lei. В седьмом классе Йовович даже оставила школу, чтобы сконцентрироваться на работе. В это же время будущая звезда пробовала себя в кино, как и её мама Галина Логинова. По-настоящему известной Милла стала после фильма «Пятый элемент».

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»

Кара Делевинь

Делевинь дважды получала звание «Модель года» на British Fashion Awards. Начиная с 2012-го, она снималась в эпизодических ролях в кино. А через два года предстала в образе Чародейки в «Отряде Самоубийц».

Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

После этого Люк Бессон предложил Каре исполнить главную роль в картине «Валериан и город тысячи планет».

Фото: Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Российские актрисы, которых спорт изменил в лучшую сторону Одним пришлось восстанавливать форму после «толстых» ролей, другие тренировались ради себя.

Идеальная кожа. Как австралийская модель избавилась от акне с помощью ПП Джорджии Гиббс пришлось изменить рацион и стать постоянным клиентом косметолога, чтобы вернуться на подиум.

Саша Лусс

Третьей в нашем списке могла быть только Саша Лусс. Она тоже появилась в фильме в «Валериан и город тысячи планет». Правда, в весьма необычном анимированном образе.

Фото: Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Российская модель снялась ещё в одной картине Люка Бессона, которая называется «Анна». После съёмок Саша рассказала в интервью, что этот режиссёр не отпустит тебя с площадки, пока не получит то, что ему нужно.

Фото: Кадр из фильма «Анна»

Ирина Шейк

Читатели «Чемпионата» знают Ирину скорее как бывшую спутницу футболиста Криштиану Роналду. Хотя, безусловно, она в первую очередь модель с мировым именем. В кино Шейк дебютировала в фильме «Геракл». Причём начала сразу же с главной женской роли.

Фото: Кадр из фильма «Геракл»

Роузи Хантингтон-Уайтли

Один из «англелов» Victoria's Secret снялась аж в двух фильмах — «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».

Фото: Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Получилось практически беспроигрышное сочинение. Нужно очень постараться, чтобы оказался провальным фильм, в котором есть и погони на машинах, и топ-модель.

Фото: Кадр из фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны»

Камера, мотор! Звёзды спорта в рекламе известных брендов Роналду учит японцев улыбаться, Овечкин играет шпиона, а Бекхэм пытается ужиться в одном доме с Кевином Хартом.

Из толстушки-подростка в супермодель. Как похудеть на 35 кг и выйти на подиум Екатерине Пешковой удалось избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье.

Эмили Ратаковски

Девушка начала сниматься в сериале «АйКарли», а затем сыграла с Беном Аффлеком в фильме «Исчезнувшая».

Фото: Кадр из фильма «Исчезнувшая»

Позже в нескольких картинах Ратаковски предстала в роли самой себя. Кроме того, модель поучаствовала в создании компьютерной игры Call of Duty и музыкальных клипов Maroon 5 и Димы Билана.

Кейт Аптон

Американский журнал People называл её самой сексуальной девушкой года. В 2011-м Кейт подписала контракт с модельным агентством, а уже через три года дебютировала в фильме «Как украсть небоскрёб». Вскоре Аптон начали предлагать более важные роли в других картинах, а так же приглашали участвовать во многих сериалах.

Фото: Кадр из фильма «Как украсть небоскрёб»