Хью Джекман стал Росомахой 20 лет назад, но всё ещё хвастает массивными мышцами

Сейчас Хью Джекману 51 год, хотя по нему и не скажешь. За годы творческой карьеры австралийский актёр успел примерить на себя разные амплуа, но больше всего запомнился миру как несокрушимый Росомаха. Мужественности ему прибавляли не столько смертоносные когти из адамантия, сколько реальная физическая сила и спортивная форма. И с годами мужчина их не растерял. Скажем больше, он всё ещё в состоянии зажигать в танцевальных классах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Он стал Росомахой 20 лет назад, но с тех пор не сильно изменился

Хью стал широко известен в 2000 году, когда вышел первый фильм вселенной «Людей Икс». Мужчине досталась одна из главных ролей, он сыграл Джеймса Логана, более известного как мутант Росомаха. Изначально на эту роль был утверждён другой актер – Рассел Кроу. Однако австралиец отказался от фильма и предложил вместо себя соотечественника — Джекмана. Об этом Кроу рассказал радио Triple M.

Не было проблемы в том, что Хью начал сниматься в кино лишь в 30 лет. Всё-таки у него имелся большой опыт выступлений в театре. Сложность заключалось в другом: Джекман слишком большой. Согласно комиксу, рост Росомахи равняется 160 сантиметрам, а у актёра – 189! В результате его снимали от талии и только под определённым углом, а коллеги по фильму носили обувь на высокой платформе.

Если в 2000-м неполадки возникали из-за того, что мужчина такой высокий, то в дальнейшей карьере его образ крупного парня, наоборот, активно использовался. Будь то «Ван Хельсинг», «Отверженные» или «Живая сталь». И до сих пор актёр выглядит великолепно. Конечно, лицо немного постарело, но тело остаётся всё таким же рельефным.

До 21 года Джекман был худым и его называли «куриные ножки»

Эффектной формы Джекман не добился бы без тренировок. Достаточно взглянуть на его публикации в «Инстаграме», и становится понятно, что он регулярно ходит в спортивный зал. Там Хью занимается в том числе и с профессиональным тренером.

Ключевую роль в тренировках Хью Джекмана сыграл тренер Майк Райан. Он более 20 лет помогал актёру работать над телом и рассказывал в интервью изданию Coach:

«Я работал в австралийском тренажёрном зале в 1989 году, когда к нам устроился молодой парень. Он отвечал за полотенца и ключи от шкафчиков, но получал чертовски много внимания от девушек. Я тогда думал: «Что он о себе возомнил?». Это был Хью, и вскоре мы подружились. Он попросил меня научить его правильно тренироваться, потому что был слишком худым. Мы его называли «куриные ножки». [...] Когда мы готовили Хью для картины «Росомаха», нам позвонил режиссёр фильма «Австралия» и сказал, чтобы мы перестали делать Джекмана настолько мощным».

Джекман рассказывает, что для него важно и правильное питание, но добиться такого телосложения ему в первую очередь помогли занятия в зале. По словам актёра, он занимается не больше часа в день, но максимально интенсивно. А ключевым упражнением, которое оказалось самым действенным, мужчина называет становую тягу.

На этом видео Хью поднимает штангу весом 1000 фунтов — примерно 453 килограмма. Это очень крутой уровень! И вряд ли вы назовёте другого известного актёра, который способен на такое. По словам Джекмана, ему достаточно тяжело работать со становой тягой (такие упражнения чреваты накапливаемыми травмами и в конце концов грыжей), но он силён духом и не терпит поражений.

Джекмана признали самым сексуальным человеком

Хью Джекман обожает спорт. Его часто можно увидеть на стадионе или теннисном корте. Он следит за матчами и сам любит играть: в сквош, гольф, регби, крикет… Учитывая, что мужчина ещё поёт, танцует и снимается в кино и на телевидении, понятно, почему он стал самым сексуальным человеком по версии журнала People.

Очевидно, что главная роль в карьере Хью Джекмана – Росомаха, которым он представал в 10 фильмах, хоть где-то лишь эпизодически. Весьма символично, что именно этот персонаж имеет суперспособность замедлять старение своего организма. Кажется, актёр перенял её от героя комиксов.