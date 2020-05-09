Идеальное утро: 7 лучших завтраков выходного дня

В этом году весенние праздники стали поводом насладиться пребыванием дома и потратить время на самих себя. А если в грядущие выходные вам к тому же выпал шанс никуда не спешить, попробуйте провести утро неторопливо, полезно и вкусно — за приготовлением сытного завтрака. Мы подобрали несколько разнообразных рецептов, которые придутся по душе всей семье и угодят даже тем, кто следит за фигурой.
Овсяный блин с бананом и ягодами
Фото: instagram.com/ann_tique/
Ингредиенты:
- банан — 1 шт;
- яйцо — 1 шт;
- овсяные хлопья долгой варки — 5 столовых ложек;
- растительное масло;
- корица, соль, сахар, имбирь, куркума по вкусу;
- топинг по вкусу.
Разминаем вилкой банан и вмешиваем в него яйцо. Если вы веган, то на замену яйцу можно взять ещё один банан и исключить из блюда сахар, иначе получится слишком сладко. Добавляем в миску 5 ложек крупы, специи и размешиваем все ингредиенты.
Смазываем сковороду растительным маслом и формируем блин слоем примерно в 3 сантиметра, чтобы при переворачивании он не развалился. Обжариваем под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны. Готовое блюдо подаём с любимыми топингами: например, ягодами, фруктами, йогуртом, джемом или ореховой пастой.
Яичница в авокадо
Фото: instagram.com/na_pp.ru/
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт;
- яйца — 2 шт;
- соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Заранее разогреваем духовку до 200 градусов. Моем авокадо, разрезаем его пополам и удящем косточку. С помощью ложки вынимаем немного мякоти из центра, чтобы получилась форма лодочки. Разбиваем яйцо и выливаем в получившуюся форму. Делаем то же самое со второй половиной авокадо и выкладываем обе части на противень. Запекаем в духовке 15 минут.
Сочники с творогом
Фото: instagram.com/nsa.fadeeva/
Ингредиенты:
- рисовая мука — 150 г;
- яйцо — 2 шт;
- натуральный йогурт — 100 г;
- творог в брикете — 200 г;
- молоко — 10 мл;
- подсластитель по вкусу;
- разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
- щепотка ванилина по желанию.
Смешиваем муку, одно яйцо, 50 г йогурта, подсластитель и разрыхлитель, чтобы получилось эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убираем его в холодильник на 20-30 минут. В это время смешиваем творог, оставшийся йогурт, подсластитель и ванилин для начинки.
Достаём тесто из холодильника и раскатываем, но не слишком тонко. Вырезаем из него кружочки с помощью кружки или стакана. На половину круга выкладываем начинку и накрываем второй половинкой. Чтобы сочники получились румяные, смазываем их смесью молока с желтком. А затем отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Апельсиновый манник
Фото: instagram.com/chernenkosasha/
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан;
- манная крупа — 1 стакан;
- яйцо — 2 шт;
- сливочное масло — 30 г;
- цедра целого апельсина;
- сок половины апельсина;
- сахар — 1/3 столовой ложки (или другой подсластитель);
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- щепотка соли.
Смешиваем миксером яйца и сахар. Добавляем к ним манку, кефир, цедру, сок, разрыхлитель, соль и хорошо перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Оставляем смесь в тёплом месте на 30-40 минут, чтобы она настоялась. Затем смазываем форму для выпекания сливочным маслом, добавляем в неё тесто и запекаем в духовке 25-30 минут.
Нутовый омлет без яиц
Фото: instagram.com/4fresh_rus/
Ингредиенты:
- нутовая мука — 100 г;
- вода — 200 мл;
- куркума — 1/2 чайной ложки;
- красный перец – 1/2 чайной ложки;
- растительное масло — 2 столовых ложки;
- зелень;
- соль по вкусу;
- начинка по вкусу.
Просеиваем нутовую муку и смешиваем её со специями. Добавляем воду и снова хорошенько размешиваем. Даём смеси настояться 15-20 минут, чтобы растворились все комочки. Наливаем на сковороду растительное масло, разогреваем её и выливаем смесь. Готовим, пока поверхность омлета не станет матовой, а затем переворачиваем на другую сторону. Выкладываем блюдо на тарелку, украшая зеленью и добавляя начинку, которая больше нравится. Это вполне могут быть шпинат, спаржа, грибы, сыр или соус песто.
Гранола с йогуртом и киви
Фото: instagram.com/_annavita/
Ингредиенты:
- овсянка долгой варки — 250 г;
- свежие орехи — 100 г;
- кокосовая стружка или кокосовые чипсы — 3-4 столовых ложки;
- корица — 1/2 чайной ложки;
- мёд — 2/3 столовых ложки;
- сливочное масло — 20 г;
- вода — 2-3 столовых ложки;
- киви по вкусу.
Заранее готовим гранолу. Смешиваем в миске овсянку, орехи, коксовую стружку и корицу. В сотейнике перемешиваем мёд, сливочное масло, воду и немного подогреваем на медленном огне. Выливаем смесь в миску с овсянкой и ещё раз тщательно перемешиваем. Выкладываем получившуюся массу на бумагу для выпечки и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на полчаса. Каждые 10 минут перемешиваем гранолу, чтобы не подгорала. Затем даём ей остыть и пересыпаем в банку к крышкой. Достаём гранолу к завтраку и добавляем к ней йогурт, порезанный киви или любые другие ягоды и фрукты.
Смузи-боул
Фото: instagram.com/d.yanina.s/
Ингредиенты:
- замороженные бананы — 2 шт или 1 большой;
- замороженная клубника;
- молоко — 30 мл;
- гранола;
- орехи, фрукты и ягоды для топинга.
Очищаем банан, нарезаем его кольцами и оставляем в морозилке на несколько часов. После этого кидаем кусочки банана и клубнику в блендер и взбиваем. Выливаем к ним молоко и снова взбиваем. По желанию можно добавить ещё каких-либо замороженных ягод.
На завтрак подаём в глубокой тарелке. Сначала вы высыпаем в неё немного гранолы, затем кладём смузи и напоследок украшаем любимым топингом из орехов и ягод.