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Что приготовить на полезный диетический завтрак? Рецепты омлета, гранолы, манника, яичницы

Рецепты завтраков выходного дня
Полина Иноземцева
Идеальное утро: 7 лучших завтраков выходного дня
Полезные и красивые рецепты для тех, кому не нужно никуда спешить.
Lifestyle / Тренды 0

В этом году весенние праздники стали поводом насладиться пребыванием дома и потратить время на самих себя. А если в грядущие выходные вам к тому же выпал шанс никуда не спешить, попробуйте провести утро неторопливо, полезно и вкусно — за приготовлением сытного завтрака. Мы подобрали несколько разнообразных рецептов, которые придутся по душе всей семье и угодят даже тем, кто следит за фигурой.

Овсяный блин с бананом и ягодами

Фото: instagram.com/ann_tique/

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • овсяные хлопья долгой варки — 5 столовых ложек;
  • растительное масло;
  • корица, соль, сахар, имбирь, куркума по вкусу;
  • топинг по вкусу.

Разминаем вилкой банан и вмешиваем в него яйцо. Если вы веган, то на замену яйцу можно взять ещё один банан и исключить из блюда сахар, иначе получится слишком сладко. Добавляем в миску 5 ложек крупы, специи и размешиваем все ингредиенты.

Смазываем сковороду растительным маслом и формируем блин слоем примерно в 3 сантиметра, чтобы при переворачивании он не развалился. Обжариваем под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны. Готовое блюдо подаём с любимыми топингами: например, ягодами, фруктами, йогуртом, джемом или ореховой пастой.

Яичница в авокадо

Фото: instagram.com/na_pp.ru/

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Заранее разогреваем духовку до 200 градусов. Моем авокадо, разрезаем его пополам и удящем косточку. С помощью ложки вынимаем немного мякоти из центра, чтобы получилась форма лодочки. Разбиваем яйцо и выливаем в получившуюся форму. Делаем то же самое со второй половиной авокадо и выкладываем обе части на противень. Запекаем в духовке 15 минут.

Сочники с творогом

Фото: instagram.com/nsa.fadeeva/

Ингредиенты:

  • рисовая мука — 150 г;
  • яйцо — 2 шт;
  • натуральный йогурт — 100 г;
  • творог в брикете — 200 г;
  • молоко — 10 мл;
  • подсластитель по вкусу;
  • разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
  • щепотка ванилина по желанию.

Смешиваем муку, одно яйцо, 50 г йогурта, подсластитель и разрыхлитель, чтобы получилось эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убираем его в холодильник на 20-30 минут. В это время смешиваем творог, оставшийся йогурт, подсластитель и ванилин для начинки.

Достаём тесто из холодильника и раскатываем, но не слишком тонко. Вырезаем из него кружочки с помощью кружки или стакана. На половину круга выкладываем начинку и накрываем второй половинкой. Чтобы сочники получились румяные, смазываем их смесью молока с желтком. А затем отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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Апельсиновый манник

Фото: instagram.com/chernenkosasha/

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан;
  • манная крупа — 1 стакан;
  • яйцо — 2 шт;
  • сливочное масло — 30 г;
  • цедра целого апельсина;
  • сок половины апельсина;
  • сахар — 1/3 столовой ложки (или другой подсластитель);
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • щепотка соли.

Смешиваем миксером яйца и сахар. Добавляем к ним манку, кефир, цедру, сок, разрыхлитель, соль и хорошо перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Оставляем смесь в тёплом месте на 30-40 минут, чтобы она настоялась. Затем смазываем форму для выпекания сливочным маслом, добавляем в неё тесто и запекаем в духовке 25-30 минут.

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Нутовый омлет без яиц

Фото: instagram.com/4fresh_rus/

Ингредиенты:

  • нутовая мука — 100 г;
  • вода — 200 мл;
  • куркума — 1/2 чайной ложки;
  • красный перец – 1/2 чайной ложки;
  • растительное масло — 2 столовых ложки;
  • зелень;
  • соль по вкусу;
  • начинка по вкусу.

Просеиваем нутовую муку и смешиваем её со специями. Добавляем воду и снова хорошенько размешиваем. Даём смеси настояться 15-20 минут, чтобы растворились все комочки. Наливаем на сковороду растительное масло, разогреваем её и выливаем смесь. Готовим, пока поверхность омлета не станет матовой, а затем переворачиваем на другую сторону. Выкладываем блюдо на тарелку, украшая зеленью и добавляя начинку, которая больше нравится. Это вполне могут быть шпинат, спаржа, грибы, сыр или соус песто.

Гранола с йогуртом и киви

Фото: instagram.com/_annavita/

Ингредиенты:

  • овсянка долгой варки — 250 г;
  • свежие орехи — 100 г;
  • кокосовая стружка или кокосовые чипсы — 3-4 столовых ложки;
  • корица — 1/2 чайной ложки;
  • мёд — 2/3 столовых ложки;
  • сливочное масло — 20 г;
  • вода — 2-3 столовых ложки;
  • киви по вкусу.

Заранее готовим гранолу. Смешиваем в миске овсянку, орехи, коксовую стружку и корицу. В сотейнике перемешиваем мёд, сливочное масло, воду и немного подогреваем на медленном огне. Выливаем смесь в миску с овсянкой и ещё раз тщательно перемешиваем. Выкладываем получившуюся массу на бумагу для выпечки и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на полчаса. Каждые 10 минут перемешиваем гранолу, чтобы не подгорала. Затем даём ей остыть и пересыпаем в банку к крышкой. Достаём гранолу к завтраку и добавляем к ней йогурт, порезанный киви или любые другие ягоды и фрукты.

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Смузи-боул

Фото: instagram.com/d.yanina.s/

Ингредиенты:

  • замороженные бананы — 2 шт или 1 большой;
  • замороженная клубника;
  • молоко — 30 мл;
  • гранола;
  • орехи, фрукты и ягоды для топинга.

Очищаем банан, нарезаем его кольцами и оставляем в морозилке на несколько часов. После этого кидаем кусочки банана и клубнику в блендер и взбиваем. Выливаем к ним молоко и снова взбиваем. По желанию можно добавить ещё каких-либо замороженных ягод.

На завтрак подаём в глубокой тарелке. Сначала вы высыпаем в неё немного гранолы, затем кладём смузи и напоследок украшаем любимым топингом из орехов и ягод.

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