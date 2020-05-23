Как проводить зарядку дома? Укрепляем суставы и связки в самоизоляции

Продвинутая разминка от «Чемпионата» зарядит вас энергией и бодростью на весь день.

Вы наверняка слышали о том, что разминка — всему голова. Её полезно выполнять и перед основной тренировкой, чтобы не травмироваться во время выполнения упражнений, и с утра, чтобы зарядиться энергией на весь день. Однако многие продолжают пренебрегать таким видом тренинга и делают это очень зря — мы в этом сами убедились.

Во время самоизоляции «Чемпионат» решил поддержать всех любителей активного образа жизни и запустил серию бесплатных функциональных тренировок. Они помогают проработать различные группы мышц, хорошенько размяться и улучшить спортивные навыки, не выходя за порог квартиры. Занятия проходят каждый день, с 11:00, в формате прямого эфира на нашей официальной странице во «ВКонтакте».

Во время одной из таких тренировок мы уделили особое внимание продвинутой зарядке. Вместе с инструктором программы и опытным атлетом команды New Balance Владимиром Ивановым разбираемся, как правильно проводить разминку в домашних условиях и почему ею не стоит пренебрегать. И, конечно же, делимся с вами прошедшей сессией!

Что из себя представляет разминка и почему она так важна?

Разминкой можно назвать комплекс простых и доступных упражнений, которые направлены на развитие мобильности суставов и связок. Она помогает всем группам мышц подготовиться к дальнейшей работе, избежать болевых ощущений во время основной тренировки или наполненного событиями трудового дня. Кроме того, зарядка — это хорошая активность, которая сделает ваше стремление к идеальному телу более продуктивным. Поэтому исключать её из тренировочного плана точно не стоит.

Владимир: Разминка — залог успешно выполненной тренировки и уменьшения травматичности спортсменов. К тому же это отличная зарядка, которая придаст бодрости на весь день, поможет вам сжечь 150-200 калорий и быть активными.

Для такого тренинга не нужен инвентарь, все упражнения выполняются с весом собственного тела. Дополнительное утяжеление лучше не использовать, так как мы преследуем цель тщательно размять все мышцы, а не накачать их. Не потребуется и особая физическая подготовка, заниматься можно абсолютно всем: как детям, так и людям старшего поколения.

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Как правильно проводить зарядку в домашних условиях?

Разминка включает в себя достаточно лёгкие упражнения, которые не требуют знания специфичных техник, поэтому в них сложно ошибиться. Главное, не торопиться и ровно дышать. Зарядку можно разделить на несколько основных блоков, которые поэтапно прорабатывают все мышечные группы.

Владимир: Лучше начинать с упражнений на мышцы шеи и заканчивать стопами, чтобы проработать все «этажи». Начинаем с верха и двигаемся вниз: шея, плечи, руки, корпус, таз, колени и стопы. Это основной принцип зарядки.

Фото: istockphoto.com

Идеальная длительность тренинга определяется в зависимости от поставленных целей. Если утренняя зарядка выступает в качестве основной физической нагрузки, то она должна быть продвинутой и отнимать у вас более получаса. Если же после разминки вас ждёт полноценная тренировка, то на разогрев можно отвести намного меньше времени.

Владимир: Продвинутая разминка скорее должна выполняться как зарядка и перед тренировкой она окажется очень длинной. Поэтому её стоить сократить вдвое и выбрать любимые упражнения на все суставы и мышцы. Продолжительность обычной разминки — 8-10 минут, а продолжительность нашей тренировки — 35-40 минут.

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Каких результатов стоит ждать от продвинутой разминки?

Чтобы увидеть прогресс, зарядку лучше всего выполнять 3-4 раза в неделю или каждый раз перед основной тренировкой. Однако от самой разминки не стоит ожидать заоблачных результатов в виде увеличения мышечной массы или похудения на десятки килограммов. Но одно мы можем сказать точно: занимаясь регулярно, вы будете чувствовать себя бодрее, сделаете суставы и связки более подвижными и эластичными.

Владимир: Любое выполнение упражнений — уже положительный результат, я считаю. А если вам не хватает нагрузки, стоит выполнить пару кругов ОФП или тренировки с подручными средствами, которые я проводил.

И всё же главное после тренировки, по мнению нашего эксперта, это улыбка. Поэтому улыбайтесь и будьте здоровы.