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Упражнение джампинг джек для похудения. Эффективное жиросжигание — как выполнять

Упражнение джампинг джек для похудения
Дарья Илькевич
Упражнение «Джампинг Джек». Жиросжигание за несколько минут в день
Эффективное кардио, которое можно выполнять где угодно.
Lifestyle / Фитнес 0

Jumping Jack или «прыгающий Джек» считается одним из лучших упражнений для быстрого похудения. И не зря. Кроме очевидного уменьшения цифр на весах и объёмов на бёдрах, оно отлично укрепляет организм. Рассказываем, как правильно прыгать, чтобы извлечь из тренировки максимум пользы.

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Говорят, оно ещё и успокаивает нервы.

Что такое «Джампинг Джек»?

«Джампинг Джек» – одно из любимых упражнений фитнес-блоггеров. Со стороны прыжки с разведением рук выглядят совсем не сложно, даже забавно. Но на самом деле они отлично подходят как для разогрева тела, так и для интенсивной кардиотренировки даже в домашних условиях.

Фото: istockphoto.com

Почему это упражнение так эффективно?

Помимо того, что это прыжковое упражнение быстро разгоняет пульс, оно также воздействует на разные группы мышц: ягодичные, четырёхглавые, плечевые, икроножные и мышцы пресса. Перед выполнением рекомендуется размять колени, плечи и стопы плавными круговыми движениями.

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Как выполнять?

Базовый вариант упражнения «Джампинг Джек»:

  • Встаньте прямо, стопы сведены вместе, руки опущены.
  • Согните колени и сделайте прыжок. В прыжке одновременно разведите ноги чуть шире плеч и поднимите руки через стороны вверх, можете сделать хлопок на головой.
  • Сделайте прыжок в исходное положение.
  • Повторяйте прыжки в быстром темпе.

Если при выполнении этого упражнения вы испытываете дискомфорт в коленях, спине или голеностопах, попробуйте облегченный вариант:

  • Встаньте прямо, стопы сведены вместе, руки опущены.
  • Согните колени, сделайте шаг в сторону одной ногой и одновременно поднимите две руки вверх к голове, можно выполнить хлопок.
  • Вернитесь в исходное положение, сделав шаг обратно этой же ногой.
  • Повторите с другой ноги.
  • Выполняйте в быстром темпе.

Оптимальное время выполнения – 1 минута. Можете постепенно увеличивать время для развития выносливости.

Фото: istockphoto.com

Чтобы правильно распределить нагрузку по телу и не навредить суставам, важно грамотно подходить к выполнению этого упражнения. Основные правила:

  • Стопы и колени должны быть направлены чётко вперед.
  • Старайтесь приземляться как можно мягче, для этого при отталкивании и приземлении колени оставляйте чуть согнутыми.
  • Руки проходят широкое движение через стороны в одной плоскости, не уводите их вперёд или назад.
  • Спина должна быть прямой, мышцы пресса напряжены.
  • Не забывайте о дыхании: на вдохе прыжок или шаг в сторону, на выдохе возвращение в исходное положение.

Ежедневное выполнение «Джампинг Джек» поможет похудеть, улучшить кровообращение и стать выносливее, а также комплексно укрепить мышцы.

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