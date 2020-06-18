Полина Гагарина выглядит как топ-модель. А когда-то она весила 88 кг

Вряд ли кто-то вспомнит времена, когда обладательница одного из самых мощных голосов на российской поп-сцене Полина Гагарина весила почти 90 кг. А такое действительно было — после рождения первого ребёнка. Но более десяти лет назад она решила круто изменить внешность, и через полгода Полину было не узнать. Как ей это удалось? В свои 33 артистка выглядит сногсшибательно.

Как певица избавилась от 40 кг за полгода?

Для Гагариной решение изменить образ жизни и внешность стало настоящим испытанием. Ведь нельзя было избавиться от десятков лишних килограммов по мановению волшебной палочки или просто по собственному желанию. Воля Полины оказалась невероятной сильной.

Певица довольно долго продержалась на монодиете, гораздо дольше рекомендованных врачами девяти дней. Суть диеты заключается в том, чтобы придерживаться трёхдневного рациона питания. В первый день – только варёный рис, во второй – отварная куриная грудка, в третий – овощи, которые можно есть сырыми или приготовить на пару.

Артистка полностью отказалась от всех калорийных продуктов, а ещё старалась пить как можно больше чистой воды. Плюс ежедневные занятия хореографией и фехтованием позволяли ей и много двигаться. Через полгода Гагарина сбросила 40 кг. Она стала весить 48 кг и теперь поддерживает именно этот вес. Уже 11 лет!

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В здоровом теле – здоровый дух

Как Гагарина держит себя в такой форме? Прежде всего, помогает спорт. В здоровом теле – здоровый дух. В своём «инстаграме» певица однажды написала, что тренируется дома большую часть свободного времени. Полина даже выложила комплекс упражнений, который назвала любимым, и дала рекомендации к его выполнению.

Тренировка состоит из трёх упражнений: приседаний с шагом в сторону, джампинг-джеков с разворотом и «ласточки». Каждое из них нужно выполнять от 30 до 45 секунд и делать в комплексе от 3 до 5 подходов. Отдых между ними не должен превышать минуты. Тогда будет чувствоваться эффект от выполнения.

Впрочем, Гагарина делает самые разные упражнения, всё зависит от настроения. Другой её комплекс состоит из бега на дорожке, приседаний на полусфере, планки с подтягиванием коленей к груди и «боя с тенью». А в конце занятия — вновь планка и бег.

Певица шутит, что заменяет кардио-тренировки уборкой снега с участка возле дома, а силовые с отягощением – тасканием на руках дочки Мии. Артистка не сторонится плавания, баскетбола, длительных велопрогулок, катания на самокате и разных упражнений на растяжку. Которая, нужно сказать, у неё отличная.

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Если очень хочется, то и чипсы можно

Сейчас Полина не сидит на строгой диете постоянно. Певица просто перешла к гармоничному питанию. Как неоднократно рассказывала Гагарина в своих интервью, она старается есть часто, но небольшими порциями, обязательно следит за наличием в меню морепродуктов и овощей, стремится максимально ограничить употребление жареных и копчёных блюд, а также сладостей.

Но иногда артистка разрешает себе всё, что угодно. Например, бургеры, картошку-фри или чипсы. По словам Гагариной, так организм понимает, что его ни в чём не ограничивают, и не делает жировых запасов. А если вдруг набор веса всё же случается, то можно и кефирную диету применить. Кстати, Полина отказалась от правила не есть после 18:00, но это ей никак не мешает.

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И всё же самое главное правило российской певицы – захотеть измениться и сделать это.