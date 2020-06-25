Поговаривают, что он справляется даже с мышечной болью.

Матчамания: почему все переходят на чай в порошке и чем он лучше кофе

Напитки на основе матча все чаще можно встретить в меню кофеен, а среди фитнесс-блоггеров, актёров и моделей этот зеленый напиток вообще завоевал невероятную популярность. Социальные сети пестрят фотографиями сестёр Хадид со стаканчиками зеленого латте, Кайа Гербер и Ирис Лоу готовят матча в прямом эфире, а Санне Влоет делится снимками любимого напитка.

Разбираемся, что же такое матча, и почему звёзды заменяют ей привычную утреннюю чашку кофе.

Что такое матча?

Матча – традиционный японский порошковый зелёный чай, родиной которого на самом деле является Китай. Его отличие от привычного заключается в более сложном процессе выращивания. Получают матча исключительно из верхних листьев чайных деревьев. До сбора урожая растения помещают в тень, чтобы замедлить процесс роста. За счет этого в листьях повышается уровень содержания хлорофилла и аминокислот. Листья обрабатывают, сушат и перетирают в мелкую пудру. Содержание кофеина в порошке матча достаточно высокое, поэтому напитки из него советуют пить в первой половине дня, чтобы зарядиться энергией.

В чем польза?

Помимо цвета и вкуса, матча отличается от любого другого чая высоким содержанием эпигаллокатехина, благодаря которому этот напиток не только обладает антиоксидантыми свойствами, но и помогает сбросить лишний вес. Еще один важный компонент – L-теанин – делает матча полезной альтернативой кофе. Он замедляет усваивание кофеина и позволяет добиться энергетического эффекта, избежав резкого подъёма давления. Людям, ведущим активный образ жизни, этот чай понравится также тем, что способен уменьшать мышечную боль после физических нагрузок.

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Диетолог, эксперт «Чемпионата» Анна Берсенева также отмечает: «L-Теанин – аминокислота, обладающая антианксиолитическими свойствами, которые помогают стимулировать альфа-волны в головном мозге. Они способствуют расслаблению, вызывают глубокое чувство ясности ума и более бодрое сознание.

Представляете это идеальное состояние, когда вы бодры, спокойны и сконцентрированы одновременно?

Этот эффект помогает буддийским монахам поддерживать глубокую концентрацию во время сеансов медитации. Я думаю, это превосходный напиток для начала рабочего дня или, например, проведения непростых переговоров.»

На что смотреть при выборе матча?

Порошок должен быть ярко-зелёного цвета. Тусклый оттенок может быть признаком низкого качества продукта.

Лучше выбирать органический японский чай без добавок и примесей. Обязательно обращайте внимание на состав и место происхождения чая.

Пачка чая должна быть непрозрачной и воздухонепроницаемой, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, лишнего воздуха и влаги.

Высококачественный матча-чай не горчит и не вяжет. Горечь может возникнуть из-за неправильного способа заваривания, поэтому обратите внимание на наши рекомендации по приготовлению.

Как готовить матча-латте?

Самый популярный напиток на основе матча – это латте. Его легко приготовить в домашних условиях, главное, выбрать чай хорошего качества и обзавестись специальным венчиком.

Список продуктов, которые помогут заменить сахар. Причём с пользой для здоровья! Оказывается, лучшие заменители сахара – сиропы.

Вам понадобится:

Тяван – специальная миска для японского чаепития или другая подходящая по размеру и форме посуда, например, широкая чашка.

Мерная ложечка.

Часен – венчик из бамбука.

2 грамма матча.

50 мл фильтрованной горячей воды. Её температура должна быть примерно 80 °С.

150 мл молока на ваш выбор. Советуем готовить на растительном, так как коровье может перебить вкус чая. Особенно вкусно получается на миндальном, овсяном или нежирном кокосовом молоке.

Капучинатор или френч-пресс для взбивания молока.

По желанию можно использовать подсластитель, например, мёд или сироп топинамбура.

Способ приготовления:

В тяван налить кипящую воду и взбить ее венчиком, чтобы нагреть посуду. Вытереть тяван и насыпать 2 грамма чая на одну порцию напитка при помощи мерной ложечки. Залить порошок небольшим количеством горячей воды и взбить венчиком, совершая движения по направлению вверх-вниз до консистенции густой пасты с пузырьками на поверхности. Порошок должен полностью раствориться, не должно быть комочков. В пасту по желанию можно добавить подсластитель. Вскипятить молоко и остудить его до 80°С. Взбить горячее молоко до образования стойкой пенки. Аккуратно влить молоко в пасту из матча.

Важно пить матча-латте сразу после приготовления, чтобы порошок не оседал на дно чашки и напиток не терял вкуса. А для жарких дней идеально подойдёт охлаждённый вариант. Чтобы его приготовить, горячее молоко нужно заменить на холодное и добавить в конце несколько кубиков льда.