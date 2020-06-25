Матчамания: почему все переходят на чай в порошке и чем он лучше кофе

Напитки на основе матча все чаще можно встретить в меню кофеен, а среди фитнесс-блоггеров, актёров и моделей этот зеленый напиток вообще завоевал невероятную популярность. Социальные сети пестрят фотографиями сестёр Хадид со стаканчиками зеленого латте, Кайа Гербер и Ирис Лоу готовят матча в прямом эфире, а Санне Влоет делится снимками любимого напитка.
Разбираемся, что же такое матча, и почему звёзды заменяют ей привычную утреннюю чашку кофе.
Что такое матча?
Матча – традиционный японский порошковый зелёный чай, родиной которого на самом деле является Китай. Его отличие от привычного заключается в более сложном процессе выращивания. Получают матча исключительно из верхних листьев чайных деревьев. До сбора урожая растения помещают в тень, чтобы замедлить процесс роста. За счет этого в листьях повышается уровень содержания хлорофилла и аминокислот. Листья обрабатывают, сушат и перетирают в мелкую пудру. Содержание кофеина в порошке матча достаточно высокое, поэтому напитки из него советуют пить в первой половине дня, чтобы зарядиться энергией.
В чем польза?
Помимо цвета и вкуса, матча отличается от любого другого чая высоким содержанием эпигаллокатехина, благодаря которому этот напиток не только обладает антиоксидантыми свойствами, но и помогает сбросить лишний вес. Еще один важный компонент – L-теанин – делает матча полезной альтернативой кофе. Он замедляет усваивание кофеина и позволяет добиться энергетического эффекта, избежав резкого подъёма давления. Людям, ведущим активный образ жизни, этот чай понравится также тем, что способен уменьшать мышечную боль после физических нагрузок.
Диетолог, эксперт «Чемпионата» Анна Берсенева также отмечает: «L-Теанин – аминокислота, обладающая антианксиолитическими свойствами, которые помогают стимулировать альфа-волны в головном мозге. Они способствуют расслаблению, вызывают глубокое чувство ясности ума и более бодрое сознание.
Представляете это идеальное состояние, когда вы бодры, спокойны и сконцентрированы одновременно?
Этот эффект помогает буддийским монахам поддерживать глубокую концентрацию во время сеансов медитации. Я думаю, это превосходный напиток для начала рабочего дня или, например, проведения непростых переговоров.»
На что смотреть при выборе матча?
- Порошок должен быть ярко-зелёного цвета. Тусклый оттенок может быть признаком низкого качества продукта.
- Лучше выбирать органический японский чай без добавок и примесей. Обязательно обращайте внимание на состав и место происхождения чая.
- Пачка чая должна быть непрозрачной и воздухонепроницаемой, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, лишнего воздуха и влаги.
- Высококачественный матча-чай не горчит и не вяжет. Горечь может возникнуть из-за неправильного способа заваривания, поэтому обратите внимание на наши рекомендации по приготовлению.
Как готовить матча-латте?
Самый популярный напиток на основе матча – это латте. Его легко приготовить в домашних условиях, главное, выбрать чай хорошего качества и обзавестись специальным венчиком.
Вам понадобится:
- Тяван – специальная миска для японского чаепития или другая подходящая по размеру и форме посуда, например, широкая чашка.
- Мерная ложечка.
- Часен – венчик из бамбука.
- 2 грамма матча.
- 50 мл фильтрованной горячей воды. Её температура должна быть примерно 80 °С.
- 150 мл молока на ваш выбор. Советуем готовить на растительном, так как коровье может перебить вкус чая. Особенно вкусно получается на миндальном, овсяном или нежирном кокосовом молоке.
- Капучинатор или френч-пресс для взбивания молока.
- По желанию можно использовать подсластитель, например, мёд или сироп топинамбура.
Способ приготовления:
- В тяван налить кипящую воду и взбить ее венчиком, чтобы нагреть посуду.
- Вытереть тяван и насыпать 2 грамма чая на одну порцию напитка при помощи мерной ложечки.
- Залить порошок небольшим количеством горячей воды и взбить венчиком, совершая движения по направлению вверх-вниз до консистенции густой пасты с пузырьками на поверхности. Порошок должен полностью раствориться, не должно быть комочков. В пасту по желанию можно добавить подсластитель.
- Вскипятить молоко и остудить его до 80°С. Взбить горячее молоко до образования стойкой пенки.
- Аккуратно влить молоко в пасту из матча.
Важно пить матча-латте сразу после приготовления, чтобы порошок не оседал на дно чашки и напиток не терял вкуса. А для жарких дней идеально подойдёт охлаждённый вариант. Чтобы его приготовить, горячее молоко нужно заменить на холодное и добавить в конце несколько кубиков льда.