Похудение может быть опасным. 10 возможных причин потери веса

Слово «похудение», аналогично «жиросжиганию» и многим другим подобным терминам, подразумевающим снижение массы тела (обычно за счёт жирового компонента), принято ассоциировать с чем-то полезным, здоровым, правильным и необходимым всем и каждому.

И хотя сейчас взгляды общественности немного поменялись, порождая такие движения, как «бодипозитив», который часто поощряет людей с избыточной массой тела, большинство жителей нашей планеты всё же склонны видеть в лишнем весе много негатива. Причина тому – состояние здоровья, которое напрямую коррелирует с наличием у человека ожирения и влияет не только на качество его жизни, но и на её продолжительность. Поэтому, когда мы говорим о снижении массы тела у людей с лишним весом, мы, безусловно, говорим о положительных сторонах, которые может обеспечить похудение.

Но бывает ли так, когда снижение массы тела – это не повод радоваться, а опасный симптом? Когда значительно упавшая цифра на весах становится поводом насторожиться и проверить своё здоровье? Конечно да, отвечает Павел Баранов – специалист в области диетологии, эндокринологии и психологии, член Российской ассоциации эндокринологов, член American Association of Clinical Endocrinologists, автор множества популярных статей в области спортивной медицины, диетологии и психологии, участник международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Давайте разберём, что же такое может случиться со здоровьем, из-за чего вес человека может рухнуть в короткие сроки.

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Недостаточность питания

Согласно современным исследованиям, более 50% населения нашей планеты недостаточно питаются. Это означает, что такие люди не получают необходимые им питательные вещества в нужном количестве. Причины разные, от экономических до географических. Если недоедание продолжается достаточно долго, оно может оказать значительное влияние на здоровье человека, включая сильную потерю веса. Разумеется, лучший способ это предотвратить – сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. К сожалению, доступно такое питание не всем. А многим из тех, кому оно всё же доступно, просто нет дела до того, что и когда они едят.

Потеря мышечной массы

Потеря мышечной массы начинается примерно в 40 лет и прогрессирует гораздо быстрее после 75. Предотвращением развития подобного состояния будет как употребление достаточного количества калорий (в том числе с сохранением нормы белка от 0,7гр/кг и выше), так и сохранение физической активности в любом возрасте. Западные страны часто являются в этом положительным примером, ведь встретить там занимающихся спортом мужчин и женщин, которым далеко за 70, не так уж и сложно.

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Гипертиреоз

Необъяснимая потеря веса может быть признаком наличия у человека заболевания щитовидной железы, называемого гипертиреоз или тиреотоксикоз, которое заставляет щитовидную железу вырабатывать избыточное количество гормонов. Иногда человек может не знать о наличии у себя такого заболевания и не совершать ничего из мер, необходимых для предотвращения его развития. Потеря веса, как правило, будет одним из совокупности симптомов, включая учащенное сердцебиение, непереносимость жары, выпадение волос и бессонницу. Если человек заподозрил у себя подобное нарушение, ему следует пройти диагностику состояния щитовидной железы у эндокринолога.

Язвенная болезнь

Необъяснимая потеря веса иногда может являться одним из признаков наличия язвы.

Язвы желудка – это локальные дефекты слизистой оболочки, которые развиваются на внутренней поверхности желудка, а также в верхней части тонкой кишки.

Поскольку основным симптомом язвенной болезни является боль в животе, они часто вызывают снижение аппетита. Модификация образа жизни в сочетании с назначенным лечением – лучший способ избавления от этой проблемы. Обращаться в такой ситуации необходимо к гастроэнтерологу.

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Рак

Сильная потеря веса может быть одним из симптомов онкологических заболеваний. Существует несколько видов рака, таких как лейкемия, рак лёгких, рак поджелудочной железы, рак груди и толстой кишки, которые зачастую приводят к существенной потере веса.

Некоторые виды рака повышают метаболизм в состоянии покоя, а значит, тело сжигает больше калорий, в то время как другие могут производить провоцирующие воспаление белки, которые могут привести к потере веса. Лечение, такое как лучевая терапия и химиотерапия, часто вызывает снижение аппетита и может привести к побочным эффектам, включая тошноту, рвоту и язвы во рту, которые препятствуют употреблению пищи. Всё это также влияет на потерю веса.

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Сахарный диабет

Диабет второго типа обычно связан с ожирением, но и потеря веса также может быть неожиданным симптомом этой патологии. Когда организм не использует инсулин должным образом, транспорт глюкозы для дальнейшего превращения в энергию также может быть нарушен. Внутренняя система может начать использовать для функционирования жир и мышцы, что в итоге приведёт к снижению общей массы тела. Здесь будет важно как можно раньше обратиться к эндокринологу и диетологу, ведь развитие диабета второго типа гораздо проще предотвратить, чем бороться с его последствиями. Диабет первого типа, в свою очередь, является аутоиммунным заболеванием, с которым человек вынужден жить всю жизнь.

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Паразиты

Солитёры, круглые черви, анкилостомы – тысячи людей подхватывают этих и других паразитов каждый год либо от своих домашних животных, либо из-за несоблюдения правил гигиены при приёме пищи и воды. Паразиты поглощают питательные вещества в организме и размножаются, заполоняя всё больше пространства в нашем теле и пожирая всё больше его ресурсов. Это может привести к снижению аппетита и потере веса, при этом человек может даже ничего не подозревать. Паразитам могут потребоваться недели и месяцы, а иногда и годы, чтобы проявить себя, и в этом заключается важность своевременной диагностики. Ряд анализов и тестов могут помочь справиться с этой проблемой.

Депрессия

Это заболевание психики может проявляться по-разному, включая потерю веса. Человек, находящийся в подавленном состоянии, часто настолько погружается в свои проблемы и отключается от внешнего мира, что в принципе практически перестаёт питаться. Хотя не существует единой причины депрессии, многие случаи можно эффективно лечить с помощью психо- и медикаментозной терапии. Как правило, мультидисциплинарный подход в виде консультаций психолога/психотерапевта и психиатра даёт положительные результаты.

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ВИЧ и СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита, также известный как СПИД, является хроническим, потенциально опасным для жизни заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ может как затруднить усвоение питательных веществ организмом, так и ввести человека в состояние, схожее с депрессией, что приведёт к недоеданию и к снижению аппетита.

ВИЧ/СПИД также может увеличить риск развития инфекций, вызывающих потерю веса либо из-за снижения аппетита, либо из-за того, что процесс употребления пищи становится болезненным.

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Алкоголизм

Алкогольное опьянение влияет на людей по-разному, кто-то начинает есть ещё и ещё, а кто-то, наоборот теряет аппетит. Но это в случае, если мы говорим о здоровых людях. Алкоголизм же может привести к тому, что человек потеряет значительное количество веса в связи с ложным чувством сытости, которое он будет постоянно ощущать из-за злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, алкоголизм может привести к язвенной болезни, которая также вызывает потерю веса. Люди такой болезнью также часто страдают от недоедания, ведь они нередко предпочитают алкоголь сбалансированному ужину. Разумеется, как и в других случаях, избавляться от этой проблемы необходимо при помощи команды профессионалов, способных довести вас «за ручку» до результата.

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Помимо всего, что мы разобрали, существует также множество других проблем и патологий, способных проявляться в виде потери человеком определённого процента массы тела. Хроническая сердечная недостаточность, целиакия, ревматоидный артрит, волчанка, деменция, болезнь Крона, болезнь Аддисона, болезнь Шегрена, ахалазия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и т.д. – все эти патологии, помимо прочих симптомов, способны проявляться в виде потери веса.

Это в очередной раз напоминает о важности своевременной диагностики, необходимости трепетного отношения собственному здоровью, а также о том, что любое приобретённое заболевание гораздо легче и правильнее предупредить, чем лечить, когда оно перейдёт в тяжёлую форму.