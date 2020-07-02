Что произойдёт с телом после краткосрочного голодания? Мнение учёных

За сутки без еды можно не только похудеть, но и замедлить старение.

Интервальное голодание, диета 5:2 и метод 16/8 — эти и многие другие способы непродолжительного воздержания от пищи направлены на оздоровление организма. Многие звёзды практикуют такие системы питания для поддержания красоты и здоровья. Среди них Дженнифер Энистон, Кортни Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и другие. И это не просто новый тренд — польза краткосрочного голодания научно подтверждена. Рассказываем, как за сутки можно улучшить состояние тела.

Фазы голодания

Здоровый организм может голодать до 21 дня, но в домашних условиях рекомендуется делать это не более 72 часов. Дальнейшее ограничение в питании должно проходить только под медицинским контролем.

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Самостоятельное голодание включает в себя две фазы. Первая длится 24 часа, это естественно и безопасно для организма, считает специалист по функциональной медицине Елена Кондрашева. В своём «инстаграме» она о том, что такую практику можно повторять раз в неделю. Вторая фаза длится от 24 до 72 часов. Врач предостерегает: к такому отказу от еды нужно подходить осторожно, так как возможны побочные явления. Например, гипогликемия. Повторять его следует раз в 2-3 недели.

Какую бы из этих продолжительностей голодания вы ни выбрали, в теле будет происходить множество изменений.

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Снижение уровня инсулина

Одним из результатов однодневного голодания становится снижение уровня инсулина. Когда вы голодаете, естественным образом падает уровень сахара в крови. Организм использует глюкозу в крови и печени, так как у него нет другого источника энергии. Следовательно поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина для поглощения глюкозы.

После голодания у вас повысится чувствительность к инсулину, а значит, клетки начнут получать достаточное количество питательных элементов из пищи, стабилизируется давление и уйдёт постоянное чувство голода.

Канадские учёные из Университета Саскачевана подтвердили, что такой метод стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая развитие диабета.

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Повышение иммунитета

Голодание запускает регенерацию старых клеток в организме, в том числе и тех, которые являются частью иммунной системы. Калифорнийский учёный Чиа Вэй-Чэн выяснил, что трёхдневное голодание может привести к регенерации всей иммунной системы и производству совершенно новых белых кровяных тел, обладающих более сильной способностью бороться с болезнью.

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Потеря лишнего веса

Краткосрочное голодание — быстрый способ избавиться от лишних килограммов. Когда вы едите, организм использует пищу в качестве источника энергии. Та часть съеденного, которая не используется для обеспечения жизнедеятельности, превращается в жиры и остаётся в теле для дальнейшего использования. Так вы набираете вес.

В период голодания происходит расщепление этих жиров, то есть липолиз. Этот процесс не затрагивает мышечную ткань, поэтому многие спортсмены используют его для достижения низкого процента жира в организме.

Фото: istockphoto.com

Американские исследователи Пол Лабаунти и Грант М. Тинсли установили, что 24-часовое голодание может снизить массу тела на 9% и значительно уменьшить жировые отложения в течение 12-24 недель.Также есть подтверждения, что голодание является одним из наиболее эффективных и долгосрочных решений для снижения веса и его поддержания.

Ускорение метаболизма

Периодически голодая, вы даёте время пищеварительной системе немного отдохнуть, повышаете уровень норадреналина и, как следствие, разгоняете обмен веществ. При последующем приёме пищи вы получите из неё больше энергии, а калории будут сжигаться эффективнее. Исследование, проведённое учёными из отдела внутренней медицины IV Венского университета, показало, что голодание может ускорить метаболизм на 14%.

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Детоксикация

Этот процесс неразрывно связан с предыдущими двумя пунктами. Чтобы обеспечить непрерывный обмен веществ, мозг преобразует гликоген, накопленный в печени, в энергию. Но уже приблизительно через 12 часов запасы истощаются и организм начинает сжигать жиры, накопленные в разных частях тела. А хранящиеся в жирах токсины высвобождаются и затем выводятся из организма.

Замедление старения

По мере взросления клетки тоже становятся старше, их производительность снижается, а внутри накапливается старый клеточный материал. Всё это приводит к старению. Лишение питательных веществ, которое происходит во время голодания, активирует процесс аутофагии, то есть разрушения старого материала. И на месте старых и неактивных клеток появляются новые и здоровые. Этот процесс объяснил японский биолог Ёсинори Осуми, за что в 2016 году получил Нобелевскую премию.

Учёные из Университета Джорджии в США обнаружили молекулу, которую организм вырабатывает при голодании или долгих физических нагрузках. Она препятствует старению стенок сосудов и помогает их клеткам активно делиться. Авторы исследования отмечают, что основной аспект старения заключается именно в износе кровеносной системы. С возрастом сосуды, снабжающие кровью различные органы, становятся крайне уязвимыми.

Кроме того, голодание стимулирует выработку гормона роста, который укрепляет кости, улучшает синтез белка и увеличивает мышечную массу. Так вы омолаживаетесь и внутри, и снаружи.

Тем не менее, как бы заманчиво ни выглядели результаты голодания, проводить подобные эксперименты со своим организмом лучше всего под присмотром специалиста.