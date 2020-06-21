Учёные предупреждают: активное использование гаджетов может вызвать переедание

Эксперимент доказал, что привычка не выпускать телефон из рук вредна для здоровья и фигуры.

Как часто в повседневной жизни мы пытаемся выполнить несколько дел одновременно? Слушаем музыку и пишем сообщение другу. Или разговариваем по телефону, просматривая каталог в интернет-магазине. Оказалось, это может быть опасно для здоровья и даже приводит к набору веса. Новое исследование учёных из США подтверждает: многозадачность влияет на условные рефлексы и может провоцировать переедание.

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Как смартфоны влияют на мозговую активность и рефлексы?

В марте 2019 года группа американских учёных провела исследование в области психологии. Они выдвинули гипотезу: одновременное использование нескольких цифровых устройств может быть связано с ожирением. Человек рассеивает внимание, если наблюдает за двумя экранами сразу. Например, смотрит телевизор и листает ленту в социальной сети на смартфоне. Со временем это может повлиять на процессы мозговой активности, в том числе изменить реакцию на чувство голода.

Фото: istockphoto.com

Исследователи провели эксперимент: отобрали более 130 студентов в возрасте от 18 до 23 лет (37% из них имеют избыточный вес) и попросили их заполнить анкеты. Опрашиваемые указали в них, сколько часов в день они проводят перед экраном компьютера, сколько устройств задействуют и не мешает ли им это выполнять поставленные задачи. Выяснилось, что молодые люди, которые привыкли использовать несколько гаджетов сразу, чаще отвлекаются на внешние раздражители. Совпадение или нет, но именно у этих респондентов индекс массы тела был выше нормы.

Затем всех участников эксперимента отправили на МРТ головного мозга. Во время сканирования им показывали картинки с аппетитной едой. И активнее других на изображения реагировали студенты из группы «многозадачных пользователей». У них также выявили склонность к перееданию.

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5 способов снизить риски от использования гаджетов

В первую очередь авторы исследования рекомендуют не включать одновременно несколько устройств. Слушать музыку с плеера и читать новости на смартфоне – не самая лучшая идея. Такая нагрузка опасна для мозга. Есть и ещё несколько советов, к которым стоит прислушаться во благо здоровью.

Фото: istockphoto.com

Дайте разуму немного отдохнуть. Прогулка в парке, сон, медитация или просто пара минут в тишине помогут разгрузить мысли.

Прогулка в парке, сон, медитация или просто пара минут в тишине помогут разгрузить мысли. Сократите время сеанса. Это также позволит избежать проблем со зрением и осанкой. Специалисты РНИМУ им. Пирогова советуют проводить перед экраном телефона не более трёх часов в сутки. В современном мире это непросто, но можно ведь начать с малого.