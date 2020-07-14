Главный мужской гормон. Что есть, чтобы повысить уровень тестостерона

Продукты, которые не только увеличат привлекательность, но и помогут в спорте и обычной жизни.

Тестостерон часто ассоциируется исключительно с показателем половой активности у мужчин. Однако у этого гормона гораздо больше свойств, чем принято считать. Синтез тестостерона возрастает во время и после физических нагрузок. Интенсивные беговые тренировки, силовая работа в зале – всё это увеличивает концентрацию гормона в крови и улучшает спортивные результаты.



А ещё уровень тестостерона можно повысить, следуя правильному и сбалансированному питанию. Определённые продукты нормализуют общее состояние организма. Некоторые в списке являются весьма неожиданными.

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Перец чили, имбирь и сельдерей

И снова имбирь попадает в число продуктов, которые невероятно полезны. Его рекомендовали эксперты для профилактики вирусных заболеваний, что сейчас очень актуально. Оказалось, что и для повышения уровня тестостерона имбирь прекрасно подходит. Его можно использовать в супах, вторых блюдах и даже в горячих напитках вроде глинтвейна. Дело в том, что корень имбиря способствует улучшению кровотока и согревает всё тело.



Сельдерей и перец чили – это своеобразные феромоны. Они помогают здоровой потенции у мужчин и содержат элементы, привлекающие женщин. А ещё это низкокалорийные продукты, так что на фигуру они повлияют только в положительную сторону.

Фото: istockphoto.com

Рыба и устрицы

Морские продукты находятся во главе списка элементов, повышающих уровень тестостерона. Рыба с белым мясом – лучший вариант. Но и те, кто предпочитает красную рыбу, имеют на 34% больше тестостерона, чем те, кто не ест рыбу в принципе.



Устрицы же славятся большим количеством цинка в своём составе, что также положительно влияет на синтез тестостерона. У них лишь одна проблема – это высокая стоимость. Однако если у вас всё же нашлись лишние деньги в кошельке, стоит потратиться именно на этот деликатес. Вы вряд ли пожалеете.

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Брокколи, чеснок и авокадо

Все эти продукты являются прекрасным дополнением ко многим блюдам. В брокколи есть витамин С, который улучшает кровообращение. Авокадо в последние несколько лет стал едва ли не самым модным фруктом. Его добавляют в салаты, бутерброды, делают смузи. Почему же он так популярен? Оказывается, в авокадо есть омега-3 кислоты, витамин В и фолиевая кислота. Весь этот набор не только повысит уровень вашего тестостерона, но и укрепит сердце и добавит энергии.

Похожие свойства есть и у чеснока. Не стесняйтесь почаще употреблять его с различными блюдами. Ведь зубы потом можно почистить, а полезный эффект останется с вами надолго.

Фото: istockphoto.com

Инжир и клюква

В инжире есть калий, магний и железо. Все эти элементы нормализуют уровень тестостерона в организме. Помимо всего этого, инжир просто очень вкусный. А некоторые считают, что по степени сексуальности он сравним с клубникой.



Помогает синтезу половых гормонов и клюква, в которой много витаминов В и С. В детстве многие из нас наверняка обожали клюкву в сахаре, которая продавалась уже в готовом виде. Этот продукт вполне можно считать натуральным источником энергии. Эксперты также отмечают пользу ягод годжи. Их не так просто найти в обычном магазине, но если увидите, берите, не задумываясь. В этих ягодах есть белок, различные витамины, цинк, железо.

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Бананы и оливковое масло

Многие спортсмены в раздевалке достают из рюкзака банан и стараются съесть его сразу после физических нагрузок. И дело не просто в том, что эти фрукты в принципе очень приятные на вкус. В них содержится много калия, который положительно влияет на сердце и кровоснабжение, а также увеличивает выносливость и способствует быстрому восстановлению.

Фото: istockphoto.com

Оливковое масло – один из самых популярных элементов различных диет. Многие рекомендуют его в сравнении с обычным растительным. И не зря. Оно поддерживает работу главных мужских функции до самой старости и вообще содержит много витаминов.