«Движение поднимает человека»: как в 78 сохранить здоровье и продолжать работать

Врач с 53-летним стажем рассказала, как активность помогает ей и её пациентам избавиться от боли и гарантирует долгую жизнь.

Светлана Козырь всю жизнь посвятила медицине. Несмотря на возраст она до сих пор помогает людям, в том числе грудным детям, справиться с заболеваниями позвоночника, шеи, стоп, защемлением нервов и другими проблемами. Её день не проходит без утренней зарядки и вечерней прогулки, потому что «движение поднимает человека», говорит героиня.

После медицинского училища в городе Сальске Ростовской области Светлана Михайловна устроилась в терапевтическое отделение местной больницы, затем успела поработать в Германии и вернуться на Родину.

Я очень любила работу, но медсестрой быть не могла, потому что не переносила лекарства. Так я стала заниматься лечебной гимнастикой и массажем. Из Ростова приезжал врач, который показывал мне как и что делать.

Фото: Влада Шуплецова, специально для «Чемпионата»

– Как вы оказались в Германии?

– Ко мне на массаж ходил человек из военкомата и предложил поехать в Германию работать. Там в это время были наши войска. Денег не было, и поэтому я решила поехать массажисткой.

В то время я заработала радикулит, и ко мне прислали врача-немца. Он стал говорить мне «punkt, punkt» (нем. точка), а я ничего не понимала. Потом мне перевели, что врач говорил про точечную технику массажа. Я попробовала новый метод на этом же немце и поняла, как взаимосвязаны мышцы, нервы и позвонки.

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– В чём особенность такой техники?

– Я работаю с парализованными людьми, больными плоскостопием, ревматоидным артритом, грыжами, сколиозом. Мне часто говорили, что я издеваюсь, делаю очень больно, но потом приносили цветы. Пальцы – мои глаза. Я могу не смотреть и определить, в каком отделе позвоночника грыжа. Ты не массажист, если не знаешь каждую группу мышц.



Ко мне приходили с палочкой, а уходили без неё. Мои пальцы ощущают, какая мышца слабая, а где напряжение. По ходу работы я смотрю, где и с какой силой надавить, чтобы заставить слабую мышцу работать. Массаж не должен быть приятным, если он не расслабляющий.

Фото: Влада Шуплецова, специально для «Чемпионата»

Я прорабатываю всё тело: после спины делаю стопы, икры, заднюю поверхность бедра, руки, шею и работаю с точками на голове. Иду только по ходу нерва. После массажа обязательно провожу лечебную гимнастику в положении лёжа, если у пациента есть проблемы с позвоночником.

– В таком возрасте часто бывает сложно поддерживать активность. В чём секрет вашей энергичности? Дело в утренней зарядке?

–Я обязательно занимаюсь. Редко увиливаю. Если я не буду заниматься, то разве можно советовать это людям? Я просыпаюсь, поворачиваюсь на спину, поднимаю руки над головой и тянусь. Потом поднимаю голову, поворачиваю её в разные стороны, главное – делать всё медленно. Переворачиваюсь на один бок, встаю, ложусь обратно, теперь то же самое только на другом боку. Вечером я перекатываюсь на мяче: сначала на животе, потом на спине. Поднимаю его по несколько раз вверх, чтобы задействовать руки.

Фото: Влада Шуплецова, специально для «Чемпионата»

Ко мне ходит мальчик 7-ми лет, я ему говорю: подними руки и стой на одной ноге, а он мне: сама-то можешь? Я беру и делаю. Вот и дополнительные тренировки: я же должна показать, как правильно выполнять упражнения.

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– Вы говорите, что не любите лекарства. Как вы поддерживаете здоровье без таблеток?

– Я не колю и не принимаю ничего, кроме аспирина. У меня есть ортопедический коврик для стопы, палочки для перекатывания, а массажным роликом я прохожу спину и руки, чтобы снять боль, улучшить кровообращение и убрать напряжение в мышцах. У меня домашняя физиотерапия. Если болят суставы, то на помощь приходит лимон, капустный лист, соль. Конечно, помогает ещё движение. Даже когда делаю массаж, хожу вокруг кушетки, чтобы не работать одной стороной. Своё здоровье тоже берегу.

Фото: Влада Шуплецова, специально для «Чемпионата»

– А как ещё советуете держать себя в форме?

– Я хожу только пешком, хотя у меня есть бесплатный проезд. Когда была в Кисловодске, бегала по горам. Ходьба – это мышечный тонус. Если хорошо ходить, не заваливать плечи, ровно ставить стопы, то мышцы будут правильно питаться. Когда я преподавала, всегда рассказывала, что от каждого позвонка идёт остистый отросток, а от него – нерв, который подходит к печёнке, к поджелудочной и так далее вниз. Если есть деформация, то нерв начинает косить и плохо питать свою группу мышц. Поэтому правильное положение тела очень важно.

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– Что порекомендуете людям, которые ведут сидячий образ жизни?

– Много сидеть очень вредно: нагрузка постоянно на позвоночник. Самое простое – это сразу после сна идти умываться на пятках, обратно – на носочках, затем на наружной и внутренней стороне стопы. Всё как в школе на разминке. Можно встать в дверном проёме и потянуться с вытянутой вверх рукой в одну сторону, потом в другую. Приседания с опорой, только обязательно нужно подтягивать ягодицы и живот. Если вы сидите в офисе или учитесь, то поднимите поочерёдно руки вверх, встряхните и поработайте кистью. Так включаются двуглавая мышца, предплечье, кисть и пальцы.