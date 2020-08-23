Стильный переворот: как с годами менялись образы российских спортсменок

Сегодня эти девушки не только следуют трендам, но и задают их.

Российские фигуристки, гимнастки и другие спортсменки не раз завоёвывали целые пьедесталы на международных соревнованиях. Их профессиональные достижения – повод для гордости. Но спорт не единственное, в чём преуспели эти девушки – многие из них стали примерами для подражания и за их чувство стиля. Вместе с «Чемпионатом» смотрим, как менялись образы знаменитых российских спортсменок.

И в пир, и в мир. Почему стильный спортивный костюм – это не просто мода, а необходимость В 2020-м такой костюм может стать нарядом на все случаи жизни.

Фото: instagram.com/mariasharapova/

Поначалу кажется, что в одежде известной теннисистки с годами ничего особо изменилось. Но это только на первый взгляд. На самом деле Мария прошла путь от милых, но простых образов до свежих и стильных сочетаний.

Нейтральные футболки и прямые брюки до сих пор есть в её гардеробе. Однако теперь Шарапова умело сочетает их с модными аксессуарами и более яркими предметами одежды.

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Ляйсан Утяшева

Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан всегда предпочитала женственные образы – платья, каблуки, длинные волосы, ниспадающие естественными волнами. Однако со временем её стиль претерпел некоторые изменения.

Хотя и сегодня гимнастку часто можно увидеть и в вечерних платьях, и в утончённых костюмах, она открыта и для более дерзких и смелых образов и не боится экспериментировать.

Ксения Коваленко

Фото: instagram.com/kovalenko_ksenia11/

Ксения всегда одевалась достаточно броско, а в её образах было немало ярких деталей, будь то ярко-красная куртка или массивные кроссовки на платформе и со стразами.

Постепенно её стиль стал более сдержанным и спокойным. Девушка всё чаще отдаёт предпочтение нейтральным или универсальным расцветкам и выбирает спорт-кэжуал.

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Фото: instagram.com/pryanya93/

Раньше Юлия предпочитала спортивный и повседневный стиль. Джинсы, лосины, футболки с разными принтами и олимпийки – увидеть её в такой одежде не было редкостью.

Однако со временем образы спортсменки стали более женственными и элегантными. Её гардероб пополнился яркими платьями и мягкими оверсайз-кардиганами, брючными костюмами и классическими плащами.

Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Четыре года назад у фигуристки была повседневная и несколько подростковая манера одеваться: джинсы, кеды, куртка-кожанка и преобладание чёрного цвета.

Сегодня же Елизавета разбавила образы более утончёнными и классическими. Её нередко можно увидеть в широких брюках-кюлотах и лёгких шёлковых платьях.

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Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Евгения – самая юная спортсменка в нашей подборке. Но даже ей за последние четыре года удалось ощутимо измениться. Постепенно она отошла от по-детски милых образов и превратилась в прекрасную юную девушку.

Сегодня стиль фигуристки можно описать как свободный и немного небрежный – впрочем, как у большинства представителей её поколения. Евгения предпочитает свободные фасоны и нейтральные цвета, немного оверсайза и яркие, – но не слишком – детали.