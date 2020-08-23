Стильный переворот: как с годами менялись образы российских спортсменок

Российские фигуристки, гимнастки и другие спортсменки не раз завоёвывали целые пьедесталы на международных соревнованиях. Их профессиональные достижения – повод для гордости. Но спорт не единственное, в чём преуспели эти девушки – многие из них стали примерами для подражания и за их чувство стиля. Вместе с «Чемпионатом» смотрим, как менялись образы знаменитых российских спортсменок.
Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova/
Поначалу кажется, что в одежде известной теннисистки с годами ничего особо изменилось. Но это только на первый взгляд. На самом деле Мария прошла путь от милых, но простых образов до свежих и стильных сочетаний.
Нейтральные футболки и прямые брюки до сих пор есть в её гардеробе. Однако теперь Шарапова умело сочетает их с модными аксессуарами и более яркими предметами одежды.
Ляйсан Утяшева
Фото: instagram.com/liasanutiasheva/
Ляйсан всегда предпочитала женственные образы – платья, каблуки, длинные волосы, ниспадающие естественными волнами. Однако со временем её стиль претерпел некоторые изменения.
Хотя и сегодня гимнастку часто можно увидеть и в вечерних платьях, и в утончённых костюмах, она открыта и для более дерзких и смелых образов и не боится экспериментировать.
Ксения Коваленко
Фото: instagram.com/kovalenko_ksenia11/
Ксения всегда одевалась достаточно броско, а в её образах было немало ярких деталей, будь то ярко-красная куртка или массивные кроссовки на платформе и со стразами.
Постепенно её стиль стал более сдержанным и спокойным. Девушка всё чаще отдаёт предпочтение нейтральным или универсальным расцветкам и выбирает спорт-кэжуал.
Юлия Ефимова
Фото: instagram.com/pryanya93/
Раньше Юлия предпочитала спортивный и повседневный стиль. Джинсы, лосины, футболки с разными принтами и олимпийки – увидеть её в такой одежде не было редкостью.
Однако со временем образы спортсменки стали более женственными и элегантными. Её гардероб пополнился яркими платьями и мягкими оверсайз-кардиганами, брючными костюмами и классическими плащами.
Елизавета Туктамышева
Фото: instagram.com/liza_tuktik/
Четыре года назад у фигуристки была повседневная и несколько подростковая манера одеваться: джинсы, кеды, куртка-кожанка и преобладание чёрного цвета.
Сегодня же Елизавета разбавила образы более утончёнными и классическими. Её нередко можно увидеть в широких брюках-кюлотах и лёгких шёлковых платьях.
Евгения Медведева
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/
Евгения – самая юная спортсменка в нашей подборке. Но даже ей за последние четыре года удалось ощутимо измениться. Постепенно она отошла от по-детски милых образов и превратилась в прекрасную юную девушку.
Сегодня стиль фигуристки можно описать как свободный и немного небрежный – впрочем, как у большинства представителей её поколения. Евгения предпочитает свободные фасоны и нейтральные цвета, немного оверсайза и яркие, – но не слишком – детали.