В 2020-м такой костюм может стать нарядом на все случаи жизни.

И в пир, и в мир. Почему стильный спортивный костюм – это не просто мода, а необходимость

Спортивный стиль одежды не выходит из моды уже не один десяток лет. Он завоевал всеобщую любовь ещё в 80-е годы прошлого века. С тех пор вещи для занятий фитнесом трансформировались в наряды, которые надевают на прогулку по городу и даже на светские рауты. Сегодня и в масс-маркете, и у брендов с мировым именем найдутся коллекции со стильными спортивными костюмами. Разбираемся, как они вошли в нашу повседневную жизнь и какие дизайнерские решения могут перевернуть представление о спорт-шике.

Фитнес-тренды из телевидения

Бум спортивной одежды случился в 1980-е. Тогда «королева аэробики», американская актриса Джейн Фонда, выпустила первые видеокассеты с авторскими тренировками. Девушки в ярких неоновых купальниках и велосипедках захватили обложки модных журналов.

В 1985 году в СССР запустили аналог воркаута Джейн Фонды – «Ритмическую гимнастику» с балериной Лилией Сабитовой. Кстати, рассчитана она была не только на девушек, но и на молодых людей. С этого времени спортивные костюмы стали обязательной частью гардероба всех модников и модниц.

Вещи из прошлого: что носили в 80-е и 90-е О том, как фитнес-тренды вышли за рамки спортивных залов и закрепились в повседневности.

Спортивную одежду надевали не только в фитнес-клубы. Скорее наоборот, её носили в повседневной жизни, а брендовыми костюмами можно было похвастаться и на модной вечеринке. Даже люди, далёкие от спорта, оценили, насколько это удобно и практично. Известные дизайнеры стали делать коллаборации со спортивными брендами. Многие из них остаются на пике популярности по сей день: Марк Джейкобс, Томми Хилфигер, Кельвин Кляйн, Луи Виттон и другие.

Сегодня спортивные костюмы снова на пике. Их надевают куда угодно: от пикника до красной дорожки. Появилось целое модное направление, athleisure – «спортивный кэжуал». И у него уже есть фанаты по всему миру, среди которых довольно много селебрити.

За рамками тренировок: главные современные тренды в спортивном стиле Раньше эти вещи надевали на пробежку, а теперь в них уверенно шагают по подиуму.

Разнообразие дизайнов

Современные костюмы состоят не только из привычных нам спортивных штанов и олимпийки. Существует множество оригинальных комбинаций. Самые популярные в 2020 году: худи + велосипедки, свитшоты + джоггеры, олимпийки оверсайз + легинсы. Простые, повседневные варианты вполне подходят для встречи с друзьями и путешествий. Существуют также люксовые версии.

Есть и более женственные костюмы, которые можно комбинировать с высоким каблуком и клатчем.

Еще один тренд – делать на ткани яркие нашивки: эмблемы любимых спортивных команд, изображения мультгероев, цитаты. Чем больше цвета, тем лучше. Отличный способ выразить себя.

За некоторыми дизайнерскими решениями и вовсе не проглядывается спортивная одежда. Например, этот наряд Хейли Стейнфилд, который она выбрала для церемонии вручения премии Грэмми, чем-то напоминает классический костюм.

Фото: Tiffany Rose/Getty Images

Спортивные бренды: корты Ибрагимовича, отель Роналду и толстовки от Домрачевой Покупки со смыслом: необычные вещи от любимых атлетов.

Спорт-кэжуал не просто так захватил мир. Это удобная, практичная и модная одежда, которую можно по-разному комбинировать. А направление athleisure – полноценная часть культуры атлетизма и здорового духа. Сложно ведь купить стильный костюм и ни разу не заглянуть в нём в спортзал.