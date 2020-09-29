«Осторожно, спорт!»: что случится, если злоупотреблять популярными тренировками?

Сегодня для многих спорт – это неотъемлемая часть жизни. Чтобы поддерживать форму, мы готовы часами заниматься в зале, покупать различные гайды и строго следовать заветам правильного питания. Но во всём нужна мера.

Травмы, выгорание, проблемы с суставами, повышенный риск инсульта – всё это возможные последствия чрезмерных тренировок. О том, как занятия спортом могут навредить, пишет нейрохирург Стивен Баррер в книге «Осторожно, спорт! О вреде бега, фитнеса и других физических нагрузок». Рассказываем об основных рекомендациях врача.

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Боль на тренировках

Многие фитнес-тренеры придерживаются мнения, что без боли нет результата. Якобы неприятные ощущения – это сигнал организма о работе мышц. Стивен Баррер же утверждает, что дискомфорт стоит воспринимать как красный флажок: так тело предупреждает, что что-то пошло не так.

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Если во время занятий вы чувствуете боль, значит, такой вид нагрузки вам не подходит. Мышцы не должны «гореть», они должны работать. Если же появляется дискомфорт, стоит сделать перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Когда мускулы получают слишком сильную нагрузку, в них запускается анаэробный гликолиз. Это процесс, при котором глюкоза расщепляется без кислорода. В результате образуется молочная кислота, которая и вызывает болезненные ощущения, чувство тяжести и судороги.

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Сейчас этот вид занятий приобретает всё большую популярность. Йога помогает укрепить тело и дух. Однако мало кто задумывается о возможных негативных последствиях.

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Если вы пытаетесь освоить сложные позы, следует обратиться за помощью к квалифицированному инструктору. Травмы, которые можно получить при неправильном или неаккуратном выполнении асан, способны нарушить кровоснабжение мозга и даже спровоцировать инсульт. Кроме того, инструктор подскажет, каких упражнений стоит избегать именно вам, учитывая ваше состояние здоровья.

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Такие тренировки также получили широкую известность в последнее время. Для кроссфита не нужны специальные тренажёры, он включает в себя сложные кардиоупражнения, которые нужно выполнить как можно быстрее и как можно больше.

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Тренировка не подойдёт для новичков и людей со слабой физической подготовкой. Большинство элементов достаточно сложные и дают большую нагрузку на плечевой сустав. Если не соблюдать технику выполнения, можно получить серьёзные травмы.

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее пробежек? Однако и здесь Стивен Баррер предостерегает любителей фитнеса. Бегуны нередко травмируют колени, несмотря на то, что основная нагрузка приходится на стопу и голеностопный сустав. Задумайтесь, какая сила обрушивается на вашу ногу во время бега – фактически весь ваш вес.

Для безопасных занятий бегом важны кроссовки, в которых ноге будет комфортно. Также стоит отдавать предпочтение маршрутам с более мягким покрытием.

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Разумеется, врач не призывает совсем отказываться от спорта, а лишь напоминает, что во всём нужна мера. Не стоит предельно нагружать мышцы до последнего, изнуряя себя многочасовыми ежедневными тренировками, или терпеть боль. Прислушивайтесь к организму – он сам подскажет вам нужный темп и интенсивность.