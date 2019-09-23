Тест. Да что вы знаете о протеине?

Часто ли вы слышали о том, что порошковый протеин — это сплошная химия? А фразу «раньше же спортсмены как-то обходились без него»? Вокруг этой новации в спортивном питании и вправду существует достаточно мифов, из-за которых к белку в порошковом виде относятся предвзято. В действительности протеин обладает многими полезными свойствами и может помочь в достижении разных спортивных целей, будь то набор мышечной массы или, наоборот, похудение.



Проверьте свои знания о белковой пищевой добавке с помощью теста. Возможно, он сможет разрушить устоявшиеся, но далёкие от правды стереотипы.

Спортивное питание: 5 самых популярных фитнес-добавок Что такое BCAA, L-карнитин, протеин, гейнер и с чем их едят?