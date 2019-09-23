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Вреден ли протеин? Плюсы и минусы употребления. Добавки для спортсменов

Вреден ли протеин? Плюсы и минусы употребления
Полина Иноземцева
Тест. Да что вы знаете о протеине?
Попытайтесь отличить распространённые мифы от реальных фактов.
Lifestyle / Фитнес 0

Часто ли вы слышали о том, что порошковый протеин — это сплошная химия? А фразу «раньше же спортсмены как-то обходились без него»? Вокруг этой новации в спортивном питании и вправду существует достаточно мифов, из-за которых к белку в порошковом виде относятся предвзято. В действительности протеин обладает многими полезными свойствами и может помочь в достижении разных спортивных целей, будь то набор мышечной массы или, наоборот, похудение.

Проверьте свои знания о белковой пищевой добавке с помощью теста. Возможно, он сможет разрушить устоявшиеся, но далёкие от правды стереотипы.

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