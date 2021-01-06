ЗОЖ во время праздников: ПП-идеи для рождественского стола

Во время праздников мало кто думает о правильном питании. Но что делать, если хочется держать организм в тонусе даже на Новый год или Рождество? Приготовить полезные блюда, конечно же! Мы собрали для вас подборку вкусных и правильных идей для праздничного стола.
Сёмга в фольге
Калорийность: 140 ккал/100 г
Вам понадобятся:
- стейк или филе сёмги (из расчёта 150-170 г на порцию);
- крупная соль (можно использовать и экстру, но с крупной получится вкуснее);
- перец;
- оливковое масло;
- сок лимона.
Смажьте фольгу маслом, рыбу немного посолите, поперчите и заверните в фольгу. Поставьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей на стол можно сбрызнуть сёмгу соком лимона – это придаст вкусу интересные нотки. Готово!
Сёмга содержит много витаминов, фосфора, кальция, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает иммунитет.
Фото: istockphoto.com
Салат с рукколой, авокадо и сыром фета
Калорийность: 190 ккал/100 г
Вам понадобятся:
- руккола – 200 г;
- помидоры черри – 200 г;
- фета – 250-300 г;
- авокадо – 2 шт.;
- оливки без косточек – 200 г.;
- соль, перец по вкусу;
- оливковое масло;
- сок лимона по желанию.
Разрежьте наполовину помидоры черри, очистите авокадо и нарежьте кубиками, нарежьте сыр фета кубиками. Разложите первым слоем рукколу, вторым – помидоры, далее – сыр, авокадо и оливки. Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте и оливковым маслом, и лимонным соком.
Руккола богата витаминами и минералами, авокадо улучшает пищеварение, сыр фета полезен для эндокринной и иммунной системы.
Фото: istockphoto.com
Яйца, фаршированные авокадо
Калорийность: 150 ккал/г
Вам понадобятся:
- 5 яиц;
- авокадо;
- столовая ложка оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- сок лимона, соль, перец.
Отварите и очистите яйца. Разрежьте яйца пополам и отделите желтки от белков. Желтки вместе с авокадо, тёртым чесноком, специями и оливковым маслом сложите в блендер. Тщательно перемешайте всё до состояния пюре. Аккуратно разложите в яйца.
Яйца, фаршированные авокадо, – отличная и вкусная альтернатива закускам вроде бутербродов или яиц с майонезом.
Фото: istockphoto.com
Куриные рулетики с шампиньонами
Калорийность: 168 ккал/100 г
Вам понадобятся:
- куриное филе – 450 г;
- шампиньоны – 150 г;
- лук репчатый – 100 г;
- сметана 10-15% – 2 столовые ложки;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- петрушка и укроп;
- соль, перец по вкусу.
Отбейте куриное филе до толщины 0,5 см. Поверхность мяса посолите и поперчите. Мелко нарежьте лук, держите его на среднем огне на сковороде в течение 2-4 минут. Нарезанные на тонкие пластинки шампиньоны выкладываем к луку. Жарим на среднем огне, пока вся жидкость не испарится, а грибы не подрумянятся.
Посолите и поперчите по вкусу. Смажьте сметаной слой филе, выдавленный чеснок распределяем по поверхности мяса. Равномерно выкладываем на филе грибы и лук. Мелко рубленную зелень высыпаем сверху. Сворачиваем филе в рулет и заворачиваем в 2 слоя фольги. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Потом разрежьте большой рулет на маленькие рулетики. Готово!
Фото: istockphoto.com
Апельсиновое желе
Калорийность: 88 ккал/100 г
Вам понадобятся:
- 2 апельсина;
- ч.л. агара (желатин плохо сочетается с цитрусами);
- 400 мл воды;
- пакетик цитрусового чая;
- подсластитель по вкусу.
Заварите чай и дайте ему настояться, чтобы вкус был насыщенным. Добавьте в половину напитка чайную ложку агар-агара, доведите его до кипения, после этого уменьшите огонь и помешивайте смесь в течение трёх минут.
Разрежьте пополам апельсины и выньте мякоть, не повреждая целостность кожуры. Оставшийся чай смешайте с готовым агаром, добавьте подсластитель и тщательно перемешайте. Смесь залейте в половинки апельсинов, дайте остыть, а потом отправьте в холодильник для застывания.
Фото: istockphoto.com
Такой низкокалорийный десерт станет прекрасным украшением праздничного стола.