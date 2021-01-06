ЗОЖ во время праздников: ПП-идеи для рождественского стола

Во время праздников мало кто думает о правильном питании. Но что делать, если хочется держать организм в тонусе даже на Новый год или Рождество? Приготовить полезные блюда, конечно же! Мы собрали для вас подборку вкусных и правильных идей для праздничного стола.

Сёмга в фольге

Калорийность: 140 ккал/100 г

Вам понадобятся:

стейк или филе сёмги (из расчёта 150-170 г на порцию);

крупная соль (можно использовать и экстру, но с крупной получится вкуснее);

перец;

оливковое масло;

сок лимона.

Смажьте фольгу маслом, рыбу немного посолите, поперчите и заверните в фольгу. Поставьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей на стол можно сбрызнуть сёмгу соком лимона – это придаст вкусу интересные нотки. Готово!

Сёмга содержит много витаминов, фосфора, кальция, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает иммунитет.

Фото: istockphoto.com

Салат с рукколой, авокадо и сыром фета

Калорийность: 190 ккал/100 г

Вам понадобятся:

руккола – 200 г;

помидоры черри – 200 г;

фета – 250-300 г;

авокадо – 2 шт.;

оливки без косточек – 200 г.;

соль, перец по вкусу;

оливковое масло;

сок лимона по желанию.

Разрежьте наполовину помидоры черри, очистите авокадо и нарежьте кубиками, нарежьте сыр фета кубиками. Разложите первым слоем рукколу, вторым – помидоры, далее – сыр, авокадо и оливки. Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте и оливковым маслом, и лимонным соком.

Руккола богата витаминами и минералами, авокадо улучшает пищеварение, сыр фета полезен для эндокринной и иммунной системы.

Фото: istockphoto.com

Яйца, фаршированные авокадо

Калорийность: 150 ккал/г

Вам понадобятся:

5 яиц;

авокадо;

столовая ложка оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

сок лимона, соль, перец.

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Отварите и очистите яйца. Разрежьте яйца пополам и отделите желтки от белков. Желтки вместе с авокадо, тёртым чесноком, специями и оливковым маслом сложите в блендер. Тщательно перемешайте всё до состояния пюре. Аккуратно разложите в яйца.

Яйца, фаршированные авокадо, – отличная и вкусная альтернатива закускам вроде бутербродов или яиц с майонезом.

Фото: istockphoto.com

Куриные рулетики с шампиньонами

Калорийность: 168 ккал/100 г

Вам понадобятся:

куриное филе – 450 г;

шампиньоны – 150 г;

лук репчатый – 100 г;

сметана 10-15% – 2 столовые ложки;

чеснок – 2-3 зубчика;

петрушка и укроп;

соль, перец по вкусу.

Отбейте куриное филе до толщины 0,5 см. Поверхность мяса посолите и поперчите. Мелко нарежьте лук, держите его на среднем огне на сковороде в течение 2-4 минут. Нарезанные на тонкие пластинки шампиньоны выкладываем к луку. Жарим на среднем огне, пока вся жидкость не испарится, а грибы не подрумянятся.

Посолите и поперчите по вкусу. Смажьте сметаной слой филе, выдавленный чеснок распределяем по поверхности мяса. Равномерно выкладываем на филе грибы и лук. Мелко рубленную зелень высыпаем сверху. Сворачиваем филе в рулет и заворачиваем в 2 слоя фольги. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Потом разрежьте большой рулет на маленькие рулетики. Готово!

Фото: istockphoto.com

Апельсиновое желе

Калорийность: 88 ккал/100 г

Вам понадобятся:

2 апельсина;

ч.л. агара (желатин плохо сочетается с цитрусами);

400 мл воды;

пакетик цитрусового чая;

подсластитель по вкусу.

Заварите чай и дайте ему настояться, чтобы вкус был насыщенным. Добавьте в половину напитка чайную ложку агар-агара, доведите его до кипения, после этого уменьшите огонь и помешивайте смесь в течение трёх минут.

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Разрежьте пополам апельсины и выньте мякоть, не повреждая целостность кожуры. Оставшийся чай смешайте с готовым агаром, добавьте подсластитель и тщательно перемешайте. Смесь залейте в половинки апельсинов, дайте остыть, а потом отправьте в холодильник для застывания.

Фото: istockphoto.com

Такой низкокалорийный десерт станет прекрасным украшением праздничного стола.