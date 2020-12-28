Килограмм за раз: что произойдёт, если есть слишком много мандаринов

Многие обожают мандарины. Они неизменно ассоциируются с Новым годом и праздничным настроением. Эти фрукты вкусные, сочные и освежающие, а кроме того, ещё и полезные. В мандаринах содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты и многие другие вещества. А благодаря последним витамин С дольше и лучше сохраняет свою активность.

Сколько мандаринов можно съесть за раз, чем чревато переедание и что лучше – фреш или фрукты, рассказывают врач высшей категории в области лабораторной диагностики, подполковник мед. службы Владимир Некрасов и руководитель компании AGreen Altai Agroecological Company Алиса Бальцевич.

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Сколько мандаринов можно съесть?

Считается, что фрукты можно есть в неограниченном количестве. Но на самом деле они содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов (более 300 г) за один приём, инсулин нарушает расщепление жира, и он отправляется в жировое депо, а человек набирает вес.

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Если есть мандарины в рекомендуемых количествах (а это 250-300 г в день), фруктоза не опасна. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Но помните: чем слаще и спелее фрукт, тем больше в нём сахара и выше его гликемический индекс, а значит, и порция должна быть меньше.

Что полезнее: соки или фрукты?

Как уже отмечалось, в мандаринах содержится немало полезных веществ. Так, фитонциды – это природный антисептик. Витамин С ускоряет регенерацию тканей, повышает устойчивость организма к бактериальной флоре и инфекциям, участвует в процессе свёртываемости крови и обладает антиоксидантным действием, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает усвоение железа. Недостаток же витамина С приводит к быстрой утомляемости, что сказывается на общем самочувствии. Бета-каротин необходим для работы сердечной мышцы.

Фото: istockphoto.com

Сейчас в моде фреши, смузи, соковые детоксы, но не все задумываются о составе и пользе таких напитков. Например, мандариновый фреш содержит много органических кислот, которые в больших количествах вредят желудку и поджелудочной железе, разрушают зубную эмаль. А вот клетчатки в соках меньше, чем в целых фруктах. Кроме того, злоупотребление фрешами грозит лишним весом из-за большого количества фруктозы.

Фрукты лучше есть, а не пить. А если всё-таки захотелось свежевыжатого сока, стоит выбрать вариант, который содержит зелень – шпинат, петрушку, листовой салат. В такой фреш можно добавить и мандарин, но не более одного.

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Почему не стоит злоупотреблять мандаринами?

Мандарин – это цитрусовый фрукт, который может вызывать аллергические реакции при переедании. Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырём. Также педиатры не советуют давать мандарины детям до года.

Фото: istockphoto.com

Как правило, кожуру обрабатывают специальным раствором, чтобы продлить срок хранения и обезопасить плоды от грибка. Поэтому перед употреблением мандарины нужно обязательно мыть. А саму кожуру можно есть, только предварительно замочив её, иначе есть риск отравления химическими веществами.

Не стоит выбирать мандарины в качестве десерта: они запускают брожение в желудке и провоцируют вздутие. Также эти фрукты плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы – лучше не использовать их при приготовлении данных блюд. Кроме того, кислые цитрусы повышают аппетит, поэтому не рекомендуется есть их на ужин.

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С мандаринами, как и с остальными фруктами, стоит соблюдать меру. Как говорил Парацельс: «Нет яда и нет лекарства, всё дело в дозах».