Таких больше нет: 5 способов кастомизировать кроссовки

Вместо того чтобы ходить в обуви «как у всех», сделайте любимую пару уникальной. Это не так уж сложно.

Кастомизация стала неотъемлемой частью современной моды. Многие дизайнеры начали пользоваться этим приёмом при создании одежды. Но для того, чтобы сделать вещь уникальной, не обязательно иметь особенные навыки. Расскажем, как можно преобразовать обычные кроссовки в неповторимые. У вас может получиться настоящее произведение искусства!

Необычные шнурки

Самый простой способ – заменить шнурки. Можно сочетать белую базовую обувь с яркими цветными или выбирать их в зависимости от одежды. Как правило, кроссовки изнашиваются гораздо быстрее шнурков, поэтому не стоит сразу их выбрасывать – потом можно будет сочетать с другой парой.

Один из способов, которым пользуются в том числе модные дома, – надписи или рисунки на шнурках. Их можно нанести красками по ткани или обычными акриловыми. Даже такие мелкие детали порой кардинально меняют общий вид.

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Рисунки на обуви

Благодаря несмываемой краске можно создать дизайн, вдохновлённый сериалом, фильмом или любимым видом спорта – здесь огромное поле для творчества. Помимо внешнего вида благодаря кастомизации изменится и ваше самоощущение. Ведь в обычных кроссовках ходят тысячи, если не миллионы людей, а с таким уникальным рисунком – только вы.

Для тех, кто боится испортить вещь или не силён в рисовании, существует множество других вариантов: можно раскрасить хаотичными мазками, разбрызгать краску или нанести её с помощью баллончика, губки или аэрографа. Здесь практически невозможно ошибиться: любая клякса придаст оригинальности. Также можно закрасить несмываемое пятно или царапину на паре, которую жалко выбрасывать, тем самым продлив ей жизнь.

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Надписи

Ещё один вариант для тех, кто считает, что рисование – это слишком сложно. Можно написать строчку из любимой песни, цитату или мотивирующую надпись прямо на кроссовках или скомбинировать различные шрифты, символы и цвета, важные именно для вас.

Светоотражающие детали

Те, кто не любит броские рисунки, могут использовать светоотражающую краску или специальные наклейки. Днём они мало заметны, а вот ночью практически необходимы. Особенно для любителей поздних пробежек: такие элементы хорошо видны, например, водителям на плохо освещённых участках.

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Сменная подошва

В зимнее время особенно необходима сменная, нескользящая подошва или даже шипованная. Но менять эту часть можно и в летнее время. Помимо уменьшения изнашиваемости она может стать и необычным дизайнерским решением. На подошву можно нанести надпись или рисунок, а когда надоест, сменить её на новую.