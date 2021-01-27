Русская баня, фейсбилдинг и персональный тренер: как следит за собой Ирина Шейк

Ирина Шейк, модель международного уровня, которая сотрудничала и с Vogue, и с Givenchy, и с Lacoste. В 2020 году она вошла в четвёрку самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Как модели в свои 35 удаётся поддерживать идеальную форму и прекрасное состояние кожи? Разбираемся в правилах ухода, которых придерживается супермодель.

Полина Гагарина выглядит как топ-модель. А когда-то она весила 88 кг Певице помогли огромное желание похудеть, особая диета и изнуряющие тренировки.

Без жёстких диет

Ирина Шейк не злоупотребляет мучным и сладким, но и не ставит чрезмерных ограничений. «Как говорит моя мама, если очень хочется конфету, лучше её съесть, чем не съесть и мучаться», — сказала модель в одном из интервью.

Ирина ест много овощей и рыбы, но при этом признаётся в любви к русской кухне и даже иногда варит дома борщ. Модель – сторонница дробного питания: перекусывает небольшими порциями 4-5 раз в день. Белый хлеб в своём рационе она заменила на чёрный, а каждое утро выпивает стакан воды с лимоном. Именно сбалансированное питание без изнурительных ограничений позволяет Шейк поддерживать хорошую форму.

Персональный подход к тренировкам

Много лет назад модель Анна Вьялицына познакомила Ирину Шейк с Джастином Гелбандом. Этот тренер отвечает за физическую форму моделей Victoria's Secret. Позже он стал персональным тренером Ирины. Джастин узнал группу крови модели, её пищевые привычки и особенности образа жизни, а позже составил индивидуальную программу.

Основу тренировок Шейк составляют ходьба, пилатес, бокс и упражнения с лёгкими весами. Особенность физических нагрузок заключается в том, чтобы сделать тело модели красивым и сильным, но в то же время не переборщить с мышечной массой.

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Простой, но действенный уход

После пробуждения Ирина первым делом протирает лицо кубиком льда — это позволяет освежить кожу после сна. Такую привычку модель позаимствовала у мамы. Также утром модель наносит увлажняющий крем. В первой половине дня она предпочитает не краситься, а летом никогда не использует плотные средства.

Бальзам для губ — обязательная вещь в сумочке Шейк. А для очищения кожи в конце дня она наносит коллагеновую маску, после чего использует увлажняющий крем.

Кроме того, знаменитость практикует фейсбилдинг. С помощью несложных упражнений можно поддержать упругость кожи, разгладить морщины и подтянуть контур лица. «Чтобы овал лица оставался чётким, я делаю специальные упражнения, например, надуваю щёки, а потом с силой выдуваю воздух то из одного края рта, то из другого», — рассказывает модель.

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Минимум стресса

Одно из главных правил супермодели — никакого стресса. Негативные эмоции оказывают плохое влияние не только на внутреннее, но и на внешнее состояние. «Все наши переживания мгновенно отражаются на осанке», — говорит она. Бороться со стрессом и усталостью Ирине помогают медитирование и встречи с друзьями. Раз в неделю в Нью-Йорке Ирина Шейк ходит в русскую баню — эта привычка тоже помогает избавляться от негативных эмоций.