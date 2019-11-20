Спортзал для лица. Можно ли изменить внешность без пластики

Рассказываем, что может произойти с вашим лицом после похудения или набора веса и как это предотвратить.

Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов — о влиянии изменений в весе на черты лица.



О том, что лишние килограммы накладывают на наши фигуры зримый «отпечаток», мы все, в общем, в курсе. Прибавку можно пытаться замаскировать грамотным подбором гардероба. И если вы не собираетесь на пляж — может получиться вполне удачно. Однако мало кто задумывается, что «перевес» отражается и на лице. Причём самым радикальным образом.

Австрийские исследователи провели полномасштабное исследование, чтобы доподлинно установить, на что именно можно рассчитывать, увеличивая вес тела за счёт жировых отложений.

Для экспериментов они подробнейшим образом и по множеству параметров «оцифровали» фотографии 22 девушек-подростков, измерили вес, процентное содержание жира, соотношение «талия-бедра», установили индекс массы тела. А затем с помощью вычислительной техники создали модели, которые изменяли внешность в зависимости от увеличения или уменьшения процентного содержания жира в организме. Результаты их исследования, конечно, впечатляют. Если сравнивать фото со статусом «худоба» и «ожирение», сложно догадаться, что это один и тот же человек.

И так происходит отнюдь не только на компьютерных моделях, но и в реальной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фотографии времён службы в армии или первого курса института и сравнить их с отражением в зеркале. Да, спустя 20 или 30 лет морщин должно заметно прибавиться, но вот львиная доля остальных изменений — это, скажем так, «наработанное». Мужчинам, конечно, чуть попроще. Для них придумали деликатные формулировки типа «заматерел» или «возмужал». К женской красоте общество более требовательно, поэтому аналогичных утешительных эпитетов не изобрели.

Вернёмся к результатам австрийского эксперимента. К чему нужно быть готовым тем, кто не готов противопоставить силу воли натиску пищевой индустрии и засилью фаст-фуда? При лишнем весе черты вашего лица, скорее всего, изменятся. Обычно происходит следующее:

Овал лица визуально становится более округлым, особенно «тяжелеет» нижняя часть.

Глаза зрительно уменьшаются, а вот губы, напротив, прибавляют в объёмах (последнее, предположу, многих обрадует).

Нос укорачивается и становится более приплюснутым.

Веселое выражение лица даётся труднее, поскольку уголки губ тянутся вниз.

К счастью, как вы понимаете, эти перемены вполне себе обратимы. Дело за малым — начать меньше есть и больше двигаться.

Фото: istockphoto.ru

Как ещё можно исправить ситуацию?

Домашний фейсфитнес

Популярное нынче направление позволит вашему лицу «подкачаться» без косметологии. Для этого нужно лишь ежедневно задействовать нужные мышцы. Главная цель таких упражнений — улучшить состояние кожи и придать ей былой тонус. Они не требуют много времени и легко выполняются дома по утрам в течение 10 минут.

Массажи

Ещё один правильный подход к заботе о лице — массажи. Уделяя пять минут в день на то, чтобы увеличить приток крови к коже, вы сможете ещё долго любоваться подтянутым овалом лица.

К такому методу тренировок важно подходить правильно. Вы удивитесь, но как и в тренажёрном зале, мышцам лица нужна разминка, кардио и восстановление. Если разбираться во всех этих сложностях самостоятельно вам не хочется, доверьтесь профессионалам.

Face Fit вы сможете получить ничем не заменимую тренировку для лица, которая решит большой список проблем, с которыми мы сталкиваемся в любом возрасте и весе. Курс процедур обеспечит подтяжку мышц лица, устранение второго подбородка, улучшение цвета кожи и уменьшение морщин. Каждая такая тренировка длится 40 минут и состоит из нескольких основных фаз: разогрев лица роллером; проработка овала лица, скул с помощью гребней Гуаша; разминка лицевых мышц; кардио тренировка мышц лица; скульптурирование. В студиивы сможете получить ничем не заменимую тренировку для лица, которая решит большой список проблем, с которыми мы сталкиваемся в любом возрасте и весе. Курс процедур обеспечит подтяжку мышц лица, устранение второго подбородка, улучшение цвета кожи и уменьшение морщин. Каждая такая тренировка длится 40 минут и состоит из нескольких основных фаз: разогрев лица роллером; проработка овала лица, скул с помощью гребней Гуаша; разминка лицевых мышц; кардио тренировка мышц лица; скульптурирование.

Фейсфитнес – это только для женщин?

Конечно же, это не так. И по примерам выше вы можете увидеть, что с потерей тонуса мышц лица сталкиваются абсолютно все. Тем не менее подход к тренировкам у мужчин и женщин отличается. Об этом вам лучше всего расскажут специалисты после проведённого анализа перед процедурой. У мужчин другая структура кожи, могут быть ярко выражены мимические морщины. Также отличается и анатомия — скуловая, шейно-воротниковая зона.

Фейс-фитнес и массажи идеально подойдут для тех, кто хочет похудеть в определённых частях лица, например, уменьшить щёки, скорректировать овал и убрать второй подбородок.

Своими ощущениями от процедуры прокачки мышц с нами поделились корреспондент «Чемпионата» Полина Иноземцева и постоянный клиент студии Павел Груздов.

Полина: Массаж лица — это как минимум очень приятные ощущения. Мне понравилось, что мастер ещё перед процедурой постаралась узнать как можно больше о моём типе кожи и индивидуальных особенностях, чтобы отталкиваться от них в работе. Например, моя кожа склонна к аллергическим высыпаниям от сушащих средств и синякам. Поэтому мне сразу объяснили, какие средства и кремы для увлажнения будут использованы.



Ещё один приятный бонус заключается в том, что мне сделали универсальный массаж не только лица, но и головы, шеи, плеч и даже немного спины. А уже после процедуры мастер посоветовала и другие виды массажа, более узконаправленные, подходящие моему типу кожи. Например, медовый массаж, который сужает поры и чистит их.

Павел: Я «тренируюсь» в студии около трёх месяцев. Впервые пришёл сюда из любопытства. Я очень люблю массажи тела, и, когда я услышал про новое место, где делают массажи лица – я был реально очень заинтригован. Не очень понимал, как будут массировать бороду, это даже немного останавливало. Но уже после первого посещения я испытал полнейший восторг. Несмотря на то, что массаж весьма интенсивный – я даже успел задремать, до сих пор не понимаю, как это возможно, но это происходит при каждом визите.

Результат заметил сразу. Хороший, здоровый румянец и ощущение, что «потренировался лицом», если так можно сказать. Ушла отечность, очень хорошо подтянулся овал. Теперь дополнительно беру ещё и буккальный массаж, он мне особенно понравился.