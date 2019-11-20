Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как похудеть в лице без пластики? Фейс-фитнес, массажи для лица

Можно ли похудеть в лице без пластики?
Андрей Семешов Валерия Баринова
,
Спортзал для лица. Можно ли изменить внешность без пластики
Рассказываем, что может произойти с вашим лицом после похудения или набора веса и как это предотвратить.
Lifestyle / Фитнес 0

Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов — о влиянии изменений в весе на черты лица.

О том, что лишние килограммы накладывают на наши фигуры зримый «отпечаток», мы все, в общем, в курсе. Прибавку можно пытаться замаскировать грамотным подбором гардероба. И если вы не собираетесь на пляж — может получиться вполне удачно. Однако мало кто задумывается, что «перевес» отражается и на лице. Причём самым радикальным образом.

Австрийские исследователи провели полномасштабное исследование, чтобы доподлинно установить, на что именно можно рассчитывать, увеличивая вес тела за счёт жировых отложений.

Для экспериментов они подробнейшим образом и по множеству параметров «оцифровали» фотографии 22 девушек-подростков, измерили вес, процентное содержание жира, соотношение «талия-бедра», установили индекс массы тела. А затем с помощью вычислительной техники создали модели, которые изменяли внешность в зависимости от увеличения или уменьшения процентного содержания жира в организме. Результаты их исследования, конечно, впечатляют. Если сравнивать фото со статусом «худоба» и «ожирение», сложно догадаться, что это один и тот же человек.

И так происходит отнюдь не только на компьютерных моделях, но и в реальной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фотографии времён службы в армии или первого курса института и сравнить их с отражением в зеркале. Да, спустя 20 или 30 лет морщин должно заметно прибавиться, но вот львиная доля остальных изменений — это, скажем так, «наработанное». Мужчинам, конечно, чуть попроще. Для них придумали деликатные формулировки типа «заматерел» или «возмужал». К женской красоте общество более требовательно, поэтому аналогичных утешительных эпитетов не изобрели.

Вернёмся к результатам австрийского эксперимента. К чему нужно быть готовым тем, кто не готов противопоставить силу воли натиску пищевой индустрии и засилью фаст-фуда? При лишнем весе черты вашего лица, скорее всего, изменятся. Обычно происходит следующее:

  • Овал лица визуально становится более округлым, особенно «тяжелеет» нижняя часть.
  • Глаза зрительно уменьшаются, а вот губы, напротив, прибавляют в объёмах (последнее, предположу, многих обрадует).
  • Нос укорачивается и становится более приплюснутым.
  • Веселое выражение лица даётся труднее, поскольку уголки губ тянутся вниз.

К счастью, как вы понимаете, эти перемены вполне себе обратимы. Дело за малым — начать меньше есть и больше двигаться.

Фото: istockphoto.ru

Как ещё можно исправить ситуацию?

Домашний фейсфитнес

Популярное нынче направление позволит вашему лицу «подкачаться» без косметологии. Для этого нужно лишь ежедневно задействовать нужные мышцы. Главная цель таких упражнений — улучшить состояние кожи и придать ей былой тонус. Они не требуют много времени и легко выполняются дома по утрам в течение 10 минут.

Массажи

Ещё один правильный подход к заботе о лице — массажи. Уделяя пять минут в день на то, чтобы увеличить приток крови к коже, вы сможете ещё долго любоваться подтянутым овалом лица.

К такому методу тренировок важно подходить правильно. Вы удивитесь, но как и в тренажёрном зале, мышцам лица нужна разминка, кардио и восстановление. Если разбираться во всех этих сложностях самостоятельно вам не хочется, доверьтесь профессионалам.

В студии Face Fit вы сможете получить ничем не заменимую тренировку для лица, которая решит большой список проблем, с которыми мы сталкиваемся в любом возрасте и весе. Курс процедур обеспечит подтяжку мышц лица, устранение второго подбородка, улучшение цвета кожи и уменьшение морщин. Каждая такая тренировка длится 40 минут и состоит из нескольких основных фаз: разогрев лица роллером; проработка овала лица, скул с помощью гребней Гуаша; разминка лицевых мышц; кардио тренировка мышц лица; скульптурирование.

Фейсфитнес – это только для женщин?

Конечно же, это не так. И по примерам выше вы можете увидеть, что с потерей тонуса мышц лица сталкиваются абсолютно все. Тем не менее подход к тренировкам у мужчин и женщин отличается. Об этом вам лучше всего расскажут специалисты после проведённого анализа перед процедурой. У мужчин другая структура кожи, могут быть ярко выражены мимические морщины. Также отличается и анатомия — скуловая, шейно-воротниковая зона.

Фейс-фитнес и массажи идеально подойдут для тех, кто хочет похудеть в определённых частях лица, например, уменьшить щёки, скорректировать овал и убрать второй подбородок.

Своими ощущениями от процедуры прокачки мышц с нами поделились корреспондент «Чемпионата» Полина Иноземцева и постоянный клиент студии Павел Груздов.

Полина: Массаж лица — это как минимум очень приятные ощущения. Мне понравилось, что мастер ещё перед процедурой постаралась узнать как можно больше о моём типе кожи и индивидуальных особенностях, чтобы отталкиваться от них в работе. Например, моя кожа склонна к аллергическим высыпаниям от сушащих средств и синякам. Поэтому мне сразу объяснили, какие средства и кремы для увлажнения будут использованы.

Ещё один приятный бонус заключается в том, что мне сделали универсальный массаж не только лица, но и головы, шеи, плеч и даже немного спины. А уже после процедуры мастер посоветовала и другие виды массажа, более узконаправленные, подходящие моему типу кожи. Например, медовый массаж, который сужает поры и чистит их.

Павел: Я «тренируюсь» в студии около трёх месяцев. Впервые пришёл сюда из любопытства. Я очень люблю массажи тела, и, когда я услышал про новое место, где делают массажи лица – я был реально очень заинтригован. Не очень понимал, как будут массировать бороду, это даже немного останавливало. Но уже после первого посещения я испытал полнейший восторг. Несмотря на то, что массаж весьма интенсивный – я даже успел задремать, до сих пор не понимаю, как это возможно, но это происходит при каждом визите.

Результат заметил сразу. Хороший, здоровый румянец и ощущение, что «потренировался лицом», если так можно сказать. Ушла отечность, очень хорошо подтянулся овал. Теперь дополнительно беру ещё и буккальный массаж, он мне особенно понравился.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Всё тело за 30 минут. Эффективная тренировка дома
Всё тело за 30 минут. Эффективная тренировка дома
Мисс Москва-2014. Что стало с победительницей, похожей на Кокорина
Мисс Москва-2014. Что стало с победительницей, похожей на Кокорина
TOP 3
Мартин Форд: я могу раскачаться до 500 фунтов, но какой в этом смысл?
Эксклюзив
Мартин Форд: я могу раскачаться до 500 фунтов, но какой в этом смысл?
Фитнес
Может каждый. Как развивается инклюзивный спорт в России
Может каждый. Как развивается инклюзивный спорт в России
Город
Худей и зарабатывай: как обменять лишние килограммы на деньги
Худей и зарабатывай: как обменять лишние килограммы на деньги
Фитнес
© championat.com 2000–2019