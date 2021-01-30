Вес имеет значение? Звёзды в теле против «худышек»

Для многих знаменитости представляют собой идеал внешности и фигуры, к которым нужно стремится. Модели и актрисы, певицы и артисты – некоторые даже вешают фото кумиров на доску визуализации и готовы часами тренироваться в зале, чтобы добиться такой же формы.

Однако не все звёзды – эталоны стройности. Тем не менее, назвать их непривлекательными или нехаризматичными нельзя. Тогда правда ли так важна цифра на весах?

Не к лицу: как меняется внешность после похудения? Некоторые знаменитости, напротив, выглядят лучше в большем весе.

Джон Фавро и Том Круз

Хотя Крузу далеко за 50, его фигуре позавидуют многие. Неудивительно, ведь рискованные трюки звезда боевиков предпочитает выполнять самостоятельно, а для этого требуется соответствующая физическая подготовка. В то время как Джон Фавро предпочёл месту в кадре режиссёрское кресло и не так тщательно следит за собой. А ведь многие помнят его ещё из «Друзей», где он сыграл миллиардера – парня Моники.

Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй

Из них получился необычный, но яркий актёрский дуэт: в «Отпетых мошенницах» Уилсон и Хэтэуэй сыграли весьма контрастные роли, и в этом им помогла не только внешность. Хотя Ребел на пару лет старше, глядя на актрис, так точно не скажешь. А лишние, по мнению некоторых, килограммы не портят образ знаменитости, а дополняют его – такое амплуа стало визитной карточкой Уилсон ещё со времён «Идеального голоса».

Хоакин Феникс и Хью Джекман

Оба актёра не раз менялись ради роли: худели, набирали мышечную массу или поправлялись. Чего только стоило поразительное преображение Хоакина для фильма «Джокер». Однако если Хью Джекман и в отсутствие съёмок поддерживает спортивную форму, то Феникс не утруждает себя изнурительными тренировками и предпочитает находиться в комфортном для себя весе.

Об удивительных преображениях актёров ради роли смотрите в видео «Чемпионата».

Мелисса Маккарти и Дженнифер Энистон

Они почти ровесницы, но выглядят совершенно по-разному. Маккарти исполнила немало комедийных ролей, а образ пухлой, забавной и добродушной героини надолго закрепился за актрисой. Энистон, начинавшая с «Друзей», также нередко снимается в комедиях, но в несколько другом амплуа. Однако отрицать поразительную харизму и в том, и в другом случае нельзя.

Тренд на естественность. Как выглядят звёзды без фотошопа Леди Гага, Брэд Питт и другие селебрити, которые не боятся показаться поклонникам без ретуши.

Леонардо Дикаприо и Брэд Питт

Кажется, что между актёрами тёплые отношения сложились не только на съёмочной площадке, но и в жизни. Хотя Лео на несколько лет моложе, в «Однажды в Голливуде» взгляды большинства зрительниц всё же были устремлены на Питта. Разумеется, со времён своего громкого этюда Дикаприо сменил не один образ, но в каждом его герое остаётся что-то, что привлекало женщин по всему миру ещё в юном и взбалмошном пассажире «Титаника».

Эшли Грэм и Ирина Шейк

Обе модели и обе – совершенно точно – красавицы. Несоответствие стандартным модельным параметрам не помешало Эшли построить успешную карьеру. И хотя сейчас ей уже за 30, Грэм до сих пор участвует в модных шоу и съёмках для топовых журналов. То же самое можно сказать и о её коллеге русского происхождения.

Ева Польна и Полина Гагарина

Ева Польна никогда не отличалась особой стройностью, а её фигура стала неотъемлемой частью образа. «Кровь с молоком» – так можно описать внешность певицы. Когда-то и Гагарина не могла похвастаться осиной талией, но после рождения ребёнка звезда всерьёз взялась за себя и похудела на 40 кг. Сегодня большинство представляют её не иначе, как хрупкую и утончённую девушку, какой она предстала на «Евровидении» в 2015 году.

Время перемен: как изменились звёзды в 2020 году За время самоизоляции многие набрали пару лишних кило, а эти знаменитости, наоборот, похудели.

Кристина Агилера и Майли Сайрус

Те, кто знают Агилеру только по роли худенькой танцовщицы в «Бурлеске», наверняка удивятся новому образу. Когда-то она отличалась миниатюрной фигурой и тонкой талией, как и Майли Сайрус. Если в начале карьеры «Ханны Монтаны» певица ещё сохраняла детскую пухлость, то сейчас её фигуре и скулам позавидуют многие. Агилера же со временем набрала вес, особенно во время беременности. К прежней форме она уже не вернулась, но стала ли от этого менее привлекательной?

Всегда ли стройность равна красоте? Как показывает опыт, это отнюдь не универсальное правило. А как считаете вы?