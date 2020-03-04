Тренд на естественность. Как выглядят звёзды без фотошопа

Леди Гага, Брэд Питт и другие селебрити, которые не боятся показаться поклонникам без ретуши.

Приятно осознавать, что в мире набирает популярность мода на естественность. Звёзды Голливуда и российские медийные личности всё чаще отказываются от ретуши и навеянных стереотипов внешности. Некоторые из них буквально воюют за натуральность и пытаются изменить мир глянца. Рассказываем, какие популярные артисты и блогеры не стесняются недостатков и могут спокойно отказаться от цифровой обработки личных фото.

Леди Гага

В 2013 году, на церемонии премии «Женщина года» издания Glamour, певица раскритиковала политику глянца по ретушированию внешности на обложках журнала. Редактирование сделало её внешность на снимках неестественной, это и не понравилось артистке. Статуэтку Гага, конечно, приняла, но высказала со сцены не слова благодарности, а замечания.

Моя кожа выглядит слишком идеально, а волосы чересчур шелковисто. Я так не выгляжу, когда просыпаюсь по утрам.

Можно сказать, что певица упрекнула журнал в лицемерии. Потому что на его страницах пишут об изменениях, которые происходят в современном шоу-бизнесе и обществе в отношении внешности, но при этом не хотят ставить естественную обложку.

В своём «инстаграме» артистка также не использует фотошоп, но и без косметики показывается редко. Зато в 2018 году на обложке журнала Vogue Гага предстала перед читателями в женственном и естественном образе, который был необычен для неё. Ведь она привыкла ошеломлять публику гримом.

Бейонсе

Рекламной кампании H&M тоже досталось от звезды за ретушь. Бейонсе возмутилась тем, что её сделали слишком худой и попросила вернуть свои округлости. Компании пришлось представить певицу миру такой, какая она есть.

Натуральных форм Бейонсе точно не стесняется, даже гордится ими. Поклонники тоже любят певицу без прикрас. Правда, несколько раз её всё же уличили в фотошопе. Подписчики заметили, что на фотографиях с отпуска с супругом и рэп-исполнителем Jay-Z певица сделала себе более стройные ноги. Позже снимки были удалены.

Другой скандал произошёл, когда в интернет попали портреты Бейонсе. На них были видны недостатки кожи. Это навело пользователей на мысль, что большинство остальных снимков певицы, на самом деле, систематически ретушируются. Однако она отрицает использование цифровой обработки лица и тела. Бейонсе говорит, что просто знает правила позирования и использует хороший свет для создания снимков. Надеемся, она не лукавит.

По крайней мере, на фотографиях с отпуска в 2016-м образ артистки радует глаз. Она одета в женственное платье и позирует без косметики. Такой Бейонсе редко увидишь.

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Кейт Бланшетт

Кейт — актриса и лауреат двух премий «Оскар». В 2018 году она появилась на обложке журнала intelligent life без ретуши. Всех удивило то, как Бланшетт смогла убедить редакторов глянца отказаться от принципов и показать миру настоящего человека, а не куклу с неестественным цветом кожи.

Личные фотографии актриса тоже не ретуширует. А на снимках со светских мероприятий каждая мимическая морщинка остаётся на месте.

Брэд Питт

Актёр неоднократно обращался к Чаку Клоузу, чтобы тот снимал его для обложек журналов. Совместные работы фотографа и актёра появлялись в изданиях W Magazine и Vanity Fair. Чак известен неповторимым авторским стилем, основанным на принципах гиперреализма. На необработанных снимках профессионала видны мельчайшие изъяны кожи.

Питт захотел предстать перед поклонниками таким, какой он есть. На фотографии были видны круги под глазами, «гусиные лапки» и морщины, но актёр не стал выглядеть от этого хуже. Автор снимка объяснил необычный поступок звезды.

Нельзя же вечно оставаться светловолосым мальчиком.

Манижа

Российская и таджикская певица, а также амбассадор бренда Dove несколько лет работает над проектом «Травма красоты». Он посвящён проблеме идеалов внешности в Сети. Артистка считает, что каждый человек должен принять себя, а главное — полюбить свои недостатки.

Я это я, и мне нравится моя кожа, мои складки, мой целлюлит.

Совместно с Dove певица запустила ещё один проект — #ПокажиНас. Его участники выступают за женскую красоту без цифровой обработки.

Мы за реалистичность и честность картинки вокруг нас.

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Татьяна Мингалимова

Татьяна известна благодаря YouTube-каналу «Нежный редактор» и проекту «Подруги». Блогер тоже не пытается изменить внешность с помощью ретуши.

В одном из интервью девушка призналась, что, может быть, её кожа и несовершенна, но для эфиров есть косметика. Мингалимова искренне не понимает, зачем изменять черты лица и натуральные формы, прибегая к цифровой обработке.

Несмотря на то что в своём «инстаграме» Татьяна выставляет фотографии без ретуши, за блогером продолжают следить более 200 тыс. поклонников. А весной 2019 года Мингалимова запустила флешмоб, в рамках которого пользователи социальной сети выкладывали личные снимки без обработки с хештэгом #НежныеИзъяны. Идею поддержали даже российские знаменитости.