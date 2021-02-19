Как живут афонские монахи и почему их образ жизни признан одним из самых здоровых

Афонские монахи, а также монахи Святой Горы – служители самых древних монастырей в Греции у берегов Эгейского моря. Они ведут особый образ жизни, который помогает им поддерживать только духовность, но и здоровье.

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Жизнь на горе Афон соответствует строгому расписанию. День начинается в полночь – подъём в 00:00. Сутки разделены на три части, из которых восемь часов отводится на сон, восемь – на работу и оставшиеся восемь – на отдых. Правда, и это время регламентировано. В течение дня афонские монахи молятся, служат Богу, едят, читают и отдыхают. Также все на Святой Горе трудятся. Обычно это занятия сельским хозяйством и виноделием.

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Образ жизни афонских монахов признан учёными одним из наиболее здоровых. Благодаря этому жители Святой Горы не сталкиваются с такими страшными болезнями, как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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Как едят на горе Афон?

Служители монастыря придерживаются строгой диеты. Приём пищи для них — это не культ, который превращается в чревоугодие, а способ поддержания физической силы. Монахи не едят ни мясо, ни рыбу (последнее только в дни великих праздников). Их рацион преимущественно состоит из хлеба, вина, оливок и овощей. Пищу готовят без использования масла – оливковое можно есть только по выходным.

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Едят монахи часто, но небольшими порциями. Вот некоторые варианты блюд афонской кухни: фасолевый суп с апельсином, нут в томатном соусе, бамия (редкий, но очень вкусный и полезный овощ), картофельный суп с кунжутной пастой и перцем, постные котлеты из нута.

Можно сказать, что жители Святой Горы придерживаются почти вегетарианской диеты. Основные блюда, в большинстве своём, состоят из бобовых. Все овощи и фрукты, которые составляют большую часть рациона, священнослужители выращивают сами. Поэтому употребляют они только экологически чистые продукты.

Постные дни также помогают укрепить здоровье.

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Чем занимаются афонские монахи?

Монахи проводят много времени на свежем чистом воздухе, не загрязненном внешними факторами. Горная местность, в которой они живут, это позволяет. В среднем, пять раз в неделю по два часа они посвящают себя физическому труду.

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Сбалансированное дробное питание, много времени на природе и активный образ жизни – главные секреты здоровья афонских монахов. Они позволяют сократить риск опасных заболеваний и дожить до глубокой старости, а также в целом улучшают самочувствие.