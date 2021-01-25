Шаг за шагом: как правильно перейти на здоровый образ жизни

Не ждите заветного понедельника или «завтра». Эти три совета помогут начать меняться уже сегодня.

Глобальные планы – в том числе по похудению – всегда хочется отложить на завтра, понедельник, новый год. Как и в любом деле, в случае со здоровым образом жизни самое сложное – это начать. Многим нелегко разобраться, как подступиться к зож: стоит ли сначала составить план тренировок или скорректировать рацион? Можно ли разобраться самостоятельно или лучше обратиться к специалистам? Диетолог и нутрициолог Светлана Бугела в видео на YouTube рассказала о трёх, на первый взгляд, простых шагах к лучшей версии себя.

Осознанный выбор: как начать тренироваться каждый день? И перестать придумывать новые оправдания.

Примите решение и возьмите на себя ответственность

Первое, что нужно сделать, – это осознанно и серьёзно решиться. Но что, если вы и так решились? Разве самого желания похудеть или улучшить здоровье недостаточно? Так кажется на первый взгляд. На самом же деле, если бы вы действительно приняли это решение, все внутренние оправдания и отговорки исчезли бы сами собой. Устали на работе? Нет времени, чтобы разобраться с КБЖУ? Не хватает сил на тренировки? Всё это не что иное, как «стены», которые вы сами строите на пути к цели.

Фото: istockphoto.com

Возможно, некоторым это покажется странным, но вы действительно должны взять и решиться. Если нужно, проговорите своё решение или запишите его на бумаге, закрепите его в собственном сознании. Почему вы хотите перейти на зож? Чтобы похудеть и чувствовать себя увереннее, чтобы стать более здоровым и прожить долгую и активную жизнь – неважно, какая у вас причина. Главное – задаться целью здесь и сейчас – не с понедельника, не после нового года и не когда «сойдутся звёзды».

Откладывая цель, как многие привыкли делать, вы лишь создаёте иллюзию и живёте в будущем, вместо того чтобы реализовывать желаемое в настоящем. А при таком подходе то самое «завтра» никогда не наступит.

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Измените отношение к повседневным вещам

Что можно сделать, чтобы облегчить себе задачу? Конкретизируйте цель! Представьте себя в конце пути, стройным, здоровым, энергичным. Что такой человек делает, проснувшись утром? Как проходит его день? Пропускает ли он тренировку, если на улице дождь? Как выглядит его завтрак? Попробуйте примерить на себя такой подход к жизни. Сталкиваясь с проблемой, отсутствием мотивации или сложным выбором, задавайте себе вопрос: а как бы лучший «я» поступил(а) в подобной ситуации?

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Переключаясь на восприятие «стройного человека», вы постепенно и сами им становитесь. Поведение человека во многом обусловлено тем, как он сам себя воспринимает. Причём это восприятие субъективное, и его можно поменять. Даже если сначала вам кажется, что вы притворяетесь, пройдёт немного времени, и вы начнёте чувствовать себя другим человеком.

Смиритесь с возможными провалами, они – ступенька роста

Многие живут по принципу «всё или ничего» и применяют его же в отношении зож. Если уж тренироваться, то строго по графику, не пропуская ни одного занятия, а питаться – исключительно в соответсвии с планом, не позволяя себе даже смотреть в сторону шоколадок и булочек. Так вы только загоняете себя в стресс и провоцируете срывы.

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Не стоит жёстко ограничивать себя, иногда нужно взять передышку – вы же не робот. Если очень уж хочется съесть пиццу или любимое пирожное, не отказывайте себе, но встройте «вредность» в свой калораж. Воспринимайте срывы не как ошибку, но как подпитку и возможность двигаться вперёд. Пусть сегодня вы осознанно съели маленький кусочек пирога, зато через неделю вы не сорвётесь и не съедите целый торт. Главное – не вините себя. Насладитесь этим читмилом, удовлетворите свою психологическую потребность в передышке и возвращайтесь к здоровой рутине.

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Эти три правила кажутся и простыми, и сложными одновременно. Попробуйте следовать им хотя бы неделю – и уже тогда заметите разницу.